Bitcoin: Es droht eine deutliche Korrektur:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der weltweit führenden Kryptowährung, dem Bitcoin, geht es derzeit regelrecht an den Kragen. Nun müssen auch Anleger in dieser Assetklasse wieder einmal erkennen, dass die Kurse nicht immer nur nach oben gehen können. Nachdem es hier bereits Ende 2017 zu crashähnlichen Tendenzen gekommen war, hatte sich der in den letzten Monaten wieder deutlich erholen können. Derzeit haben globale Investoren jedoch ganz andere Probleme und vielerorts gibt es Liquiditätsengpässe. Es wird verkauft, was das Zeug hält. Vorwiegend vor allem Assets, welche kein fundamentales Gerüst aufweisen und dazu gehören nun mal die Kryptowährungen. Es ist eine Vertrauenswährung und gerade dieses Vertrauen scheint sich derzeit in Luft aufzulösen. Expertenmeinung: Es scheint fast so, als ob sich die Kurse in Windeseile in Richtung der Tiefs von Januar 2019 aufmachen wollen. Diese befanden sich damals bei rund 3.500 USD. Bei dem aktuellen Tempo könnte dieses Ziel vielleicht schon in der kommenden Woche erreicht werden. Aktuell heißt es hier also abzuwarten, denn ein Kauf auf jetzigem Niveau ist ein Spiel mit dem Feuer. Cash ist in der aktuellen Marktphase noch immer eine der besten Positionen. Wann es wieder zu einem möglichen Wendepunkt in den Bitcoins kommen wird, werden wir natürlich für Sie analysieren. Vorerst bleibt die Lage jedoch bärisch. Aussicht: BÄRISCH