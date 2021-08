Wacker Chemie: Was spräche gegen 35 Prozent Aufwärtspotenzial?:

Ende vergangener Woche legte Wacker Chemie seine Quartalszahlen vor und bestätigte die Gesamtjahresprognose. Die Reaktion war verhalten positiv, denn das alles wirkte eher unspektakulär. Die Frage stellt sich, ob man diesen Zahlen damit wirklich gerecht wurde.

Denn als die des Spezialchemie-Konzerns Anfang 2018 ihr letztes, markantes Hoch bei 176,80 Euro markierte, hatten die Anleger und Analysten für 2018 einen Gewinn im Auge (der dann später wegen des allgemein schrumpfenden Wachstums kleiner ausfiel), der niedriger lag als das, was Wacker Chemie für 2021 avisiert. Zumal die jetzt bestätigte 2021er-Perspektive eines EBITDA-Gewinns zwischen 0,9 und 1,1 Milliarden Euro bereits 300 Millionen Euro für gestiegene Rohstoffpreise und negative Währungseffekte berücksichtigt. Auch der angestrebte Umsatz liegt mit 5,5 Milliarden auf Rekordkurs. Wieso sollte die Aktie also nicht in die Nähe, im Idealfall an und über dieses letzte, markante Hoch von 176,80 Euro laufen können und damit ein Aufwärtspotenzial von 35 Prozent bieten?

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Wacker Chemie Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Ein Grund für die bisherige Zurückhaltung im laufenden Jahr mag im Verkauf des Wafer-Herstellers Siltronic liegen. Das taiwanesische Unternehmen Global Wafers hat diese Tochter von Wacker Chemie grundsätzlich bereits gekauft, die eigentliche soll aber erst in der laufenden, zweiten Hälfte 2021 vollzogen werden. Wacker Chemie war 2018 noch die alleinige „Mutter“ des Wafer-Herstellers. Damals schoss Siltronic aufgrund rasanten Wachstums steil nach oben, Wacker Chemie wurde dabei mitgezogen. Ohne Siltronic könnte die Gewinndynamik flacher ausfallen, dürften einige Akteure mutmaßen.

Darüber hinaus könnte man die Frage in den Raum stellen, wie viel Luft nach oben für das Wachstum noch vorhanden sein könnte. Denn das derzeitige, aus der 2021er-Gewinnprognose und dem aktuellen Kursniveau zu errechnende Kurs/Gewinn-Verhältnis von ca. 18 wäre zwar vergleichsweise günstig. Aber je höher die Aktie läuft, desto höher wird auch die Bewertung. Und zumindest derzeit rechnen die Analysten noch damit, dass der Gewinn 2022 und 2023 zwar hoch bleiben, aber unter dem des laufenden Jahres ausfallen wird.

Argumente gegen einen Run an das 2018er-Hoch gäbe es also schon. Aber Grund für Zweifel und Vorsicht gibt es immer und bei jeder Aktie, das liegt in der Natur der Sache. Schließlich ist die Zukunft gerade hinsichtlich der Entwicklung von Umsatz und Gewinn immer offen. Sollte die Wacker Chemie-Aktie es schaffen, die derzeit angegangene Widerstandszone 138/133 Euro zu überwinden, kann so etwas derzeit bestehende Zweifel schnell dämpfen. Und immerhin hat der Anfang Juli perfekt auf Höhe der wichtigen 200-Tage-Linie nach oben gedreht … die Grundlage, um sich nach oben abzusetzen, wäre also durchaus vorhanden. Jetzt liegt es an den Bullen, etwas daraus zu machen.

Wollen Sie Online Trading als professionelles Erlebnis erfahren? Eine Kostenlose Depotführung, günstige Preise, eine ausgezeichnete Handelsplattform und erstklassiger Service! Wir tun alles für Ihren Erfolg und Ihre Zufriedenheit – so geht Online-Trading heute.