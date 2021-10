Uber: Kursexplosion noch diese Woche?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das US-amerikanische Unternehmen Uber feierte im Mai dieses Jahres sein Börsendebut und der Startschuss an der Wall Street verlief alles andere als glatt (siehe UBER IPO: Fataler Börsenstart). Der Börsenstart wurde von Investoren zunächst hauptsächlich zur schnellen Gewinnmitnahme genutzt und der Kurs brach in den ersten beiden Handelstagen gehörig ein. Doch das Interesse der breiten Masse überwiegte und führte in Folge zur Einleitung eines kurzfristigen Aufwärtstrends. Auf mittelfristiger Ebene sehen wir derzeit eine Folge von höheren Tiefs, jedoch fehlt es noch an einem weiteren Hoch, um auch hier endgültig in eine positive Trendphase übergehen zu können. Nach den ersten Wochen lassen sich bereits wichtige Unterstützungen und Widerstände ablesen. Der Bereich rund um die Marke von 45 USD scheint heiß umkämpft, während sich bei 41.71 USD bereits eine kleine Supportebene aufgebaut hat. Expertenmeinung: Aus technischer Sicht ist die Lage recht klar zu erkennen. Sollten die jüngsten Hochs nach oben gebrochen werden, könnte sich Uber in den kommenden Wochen weiter positiv entwickeln und die ersten technischen Kursziele würden sich in Folge auf bis zu 54 USD ergeben. Sollten die Bullen dieses Szenario nicht umsetzen können, wären wohl die Bären an der Reihe, die erwähnte Unterstützung nach unten zu brechen. Dies würde wiederum negative Signale mit sich bringen und könnte die Kurse schnell in Richtung der Tiefs von Mai befördern. Für Trader eine willkommene Gelegenheit, da sich von Kursbewegungen in beide Richtungen profitieren lässt. Jetzt muss nur noch der nächste Impuls abgewartet werden. Aussicht: NEUTRAL

