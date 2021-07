Siemens Energy: Geht es jetzt zurück ans Allzeittief?:

Die Siemens Energy-Aktie hing charttechnisch am seidenen Faden, als gestern die Quartalsbilanz auf den Tisch kam. Aber die Ergebnisse waren nicht überzeugend und die Reaktion der Anleger zu verhalten, um das Ruder herumzureißen.

Im zweiten Quartal des wie bei der Mutter Siemens immer am 30. September endenden Geschäftsjahres fiel der Umsatz des Unternehmens um 4,4 Prozent zum Vorjahresquartal. Der Gewinn stieg zwar, das war aber allein der Verdienst der spanischen, auf Windenergie spezialisierten Tochter Siemens Gamesa. Das wichtige Segment „Gas & Power“ hingegen verzeichnete einen um drei Prozent nachgebenden Gewinn. Und der Ausblick?

Der war bislang äußerst vage gewesen, jetzt, nachdem die Hälfte des Geschäftsjahres über die Bühne ist, grenzte Siemens Energy die Prognose etwas ein. Man rechnet aktuell mit einem Umsatzanstieg zwischen drei und acht Prozent (zuvor zwei bis zwölf Prozent) und einer EBITDA-Marge zwischen drei und fünf Prozent (im berichteten zweiten Geschäftsjahresquartal lag diese bei 4,4 Prozent). Das sind beileibe keine elektrisierenden Zahlen und Perspektiven.

Expertenmeinung: Zwar stieg die Siemens Energy-Aktie am gestrigen Mittwoch. Aber das dürfte mehr am Gegenangriff der Bullen am Gesamtmarkt gelegen haben als an der Begeisterung für dieses Zahlenwerk. Mit +1,19 Prozent stieg die Aktie weniger als der DAX (+2,11 Prozent) und kam damit gestern in der Gewinnerliste der 30 DAX-Aktien auf den 22. Platz – das sagt an einem Bilanz-Tag alles.

Die erst im Herbst 2020 an die Börse gebrachte Aktie hatte zwar bis Mitte Januar eine starke Phase, hat sich seither aber in einen Trendkanal mit moderatem Gefälle verabschiedet. Aus diesem Abwärtstrendkanal war Siemens Energy am Dienstag knapp nach unten herausgerutscht. Das kleine Plus des Mittwochs reichte zwar, zu diesem Trendkanal wieder Tuchfühlung aufzunehmen, aber:

Um die jetzt bärische Aussage des Chartbilds zumindest wieder auf neutral zu heben, müsste der Kurs nicht nur wieder in diesen Trendkanal zurück gelangen, sondern auch den durch die 20-Tage-Linie verstärkten Widerstandsbereich zwischen 28,52 und 29,35 Euro zurückerobern. Ein Szenario, das zwar nicht auszuschließen wäre. Aber wenn eine Aktie auf eine Bilanz so schwach reagiert, dürften sich potenzielle Käufer zu Recht fragen: Wenn sie daraufhin nicht dreht – wann dann?