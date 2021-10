Siemens: In Schlüsselzone gedreht – dieser Level muss jetzt halten

Wenn Siemens nicht gewesen wäre, hätte der DAX am Freitag noch deutlich mehr an Boden preisgeben müssen. 7,26 Prozent hatte Siemens am Freitag zugelegt und damit das alte Rekordhoch aus dem Jahr 2017, das der Kurs in den beiden vergangenen Wochen immer nur knapp überboten hatte, signifikant überwunden. Dieser Anstieg machte ganze 85 DAX-Punkte aus. Auslöser dieser Kurssprungs waren Vorab-Ergebnisse zum ersten Geschäftsquartal des am 1. Oktober begonnenen Geschäftsjahres 2020/2021. Die sich hervorragend lasen:

Bei den drei großen Säulen Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal leicht, aber mehr als – laut Siemens-Angaben – von den Analysten erwartet. Wichtig war aber vor allem, dass aus dem leichten Umsatzplus deutlich mehr Gewinn herausgeholt wurde als seitens der Analysten geschätzt. Allerdings fehlte bei Siemens‘ DGAP Adhoc-Meldung beim Gewinn der Vergleich zum Vorjahresquartal. Rechnet man sich das zusammen und schaut sich die Vergleichszahlen des Vorjahres an, sieht es aus, als würde der operative Gewinn etwas über dem des Vorjahresquartals liegen. Was angesichts der wackligen Lage der Weltwirtschaft sicherlich respektabel ist. Aber ist es auch ein Rekordhoch bei der Aktie wert?

Expertenmeinung: Siemens erklärte, angesichts dieser guten Ergebnisse werde man den bisherigen Ausblick für das Jahr 2021 überprüfen. Eine Anpassung könnte bekanntgegeben werden, wenn die vollständigen Bilanzdaten am 3. Februar vorgelegt werden. So weit, so erfreulich, aber: Um diesen Kurssprung zu rechtfertigen, müsste diese Prognose deutlich angehoben werden. Denn bislang hieß es, man ziele auf eine „moderate Steigerung“ des Umsatzes und des Ergebnisses nach Steuern ab. Eine moderate Steigerung gegenüber einem sehr schwachen Geschäftsjahr 2019/2021, das sehr wohl die Corona-Krise zu spüren bekommen hatte. Zum Vergleich:

Der Gewinn nach Steuern entwickelte sich ab 2017 wie folgt: 2016/17: 6,046 Milliarden Euro. 2017/18: 5,807 Milliarden Euro. 2018/19: 5,174 Milliarden Euro. 2019/20: 3,084 Milliarden Euro. Der Gewinn hat sich also in den letzten drei Jahren fast halbiert. Da müsste also weit mehr her als eine „moderate Steigerung“ des Gewinns gegenüber 2019/2020. Denn jetzt ist die Aktie durch das neue Rekordhoch nicht ein wenig höher bewertet als in den vergangenen Jahren, sondern immens höher. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis lag schon per 30.12. auf Basis des 2019/20er-Gewinns bei 28. Seither ist die Aktie aber noch einmal um 13 Prozent gestiegen … und in den Jahren zuvor pendelte das Kurs/Gewinn-Verhältnis der Siemens-Aktie zwischen 14 und 16!

Mit diesem Kurssprung preist die Aktie also ein immenses Wachstum ein. Gerechtfertigt wäre dieser Kurs, wenn Siemens wieder an die Gewinne des Geschäftsjahres 2016/17 anknüpfen würde, und das zeitnah. Aber damit ist momentan eher nicht zu rechnen, daher würde ich nicht versuchen, auf diesen Zug noch aufzuspringen: Der Dampfkessel dürfte bereits glühen. Deswegen Short zu gehen, ist indes keine gute Idee, denn der Kurssprung des Freitags lässt vermuten, dass viele Marktteilnehmer derzeit nicht so genau hinschauen, ob eine Aktie relativ „teuer“ ist oder nicht. Auf Dauer dürfte es aber knifflig werden, die Rallye aufrechtzuerhalten, daher würde ich eher dazu neigen, hier Gewinne mitzunehmen, sofern ich hier engagiert wäre.