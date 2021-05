Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: In den letzten Monaten stand die Branche der Biotechunternehmen hoch im . Der Sektor jagte von einem Hoch zum nächsten und vor allem die Euphorie der Anleger bei manchen Impfstoff-Aktien wie BioNTech oder Moderna kannte keine Grenzen. Doch der der Branche hat in den letzten Wochen einige Dellen abbekommen und die Aufwärtstrends vieler Titel sind mittlerweile beendet. In diesem schwierigen Umfeld fällt vor allem die Regeneron-Aktie positiv auf. Das Unternehmen, welches 1988 gegründet wurde, ist Marktführer in der Technik humaner Antikörper. Diese wird vor allem in der Krebsforschung, bei Arthritis oder Hypercholesterinämie eingesetzt. Im letzten halben Jahr hatten Anleger weniger Freude mit dem Titel, denn die Kurse fielen stetig. Lediglich eine Zwischenrallye im Januar sorgte für etwas Aufatmen. Nun scheint der bärische Tenor aber endgültig gebrochen zu sein.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Regeneron Pharmaceuticals Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Der Bruch der längerfristigen Abwärtstrendlinie könnte in den kommenden Tagen weitere Bullen anlocken. Der Breakout ist überaus auffällig und wurde im Laufe der vorigen Woche von überdurchschnittlich hohem begleitet. Soweit so gut. Der mögliche Ausbruch hatte sich im Vorfeld auch bereits abgezeichnet. So bildeten sich einige höhere Tiefs, welche den Kaufdruck bereits anzeigten. Das nächste Kursziel ist vorläufig einmal das Zwischenhoch von Januar. Danach könnte sogar ein Durchbruch auf bis zu 600 USD in den Karten stecken. Solange die über der Marke von 480 USD bleibt, sehen wir der weiteren Entwicklung von Regeneron äußerst positiv entgegen.

