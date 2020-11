Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Anfang Juli hatten wir die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Unternehmens zum ersten Mal. Der Chart sah überaus vielversprechend aus und zum damaligen Zeitpunkt fand ein Breakout aus einer klaren Konsolidierungsformation statt. Das Kursziel hatten wir in einem Bereich von 36 EUR gesehen. Die Aktie stieg wenige Tage später in diesen Bereich und einige Anleger nutzten die Kursgewinne, um Kasse zu machen. Erste kleinere Verkaufssignale machten sich breit und so bildete sich am Top ein sogenanntes „Dark Cloud Cover“. Dies ist eine recht auffällige Candlestick-Formation, welche in Folge auch den intakten Abverkauf nach unten einleitete. Zwar konnte dieser kurzfristig an der 50-Tage-Linie gestoppt werden, doch anstatt wieder schnell nach oben zu laufen, bildete sich ein bärischer Wimpel. Ein weiteres Warnsignal an alle Aktionäre, dass womöglich eine Fortsetzung der Korrektur drohen könnte. Expertenmeinung: Alles in allem kam die Korrektur zwar überraschend, doch die Signale der Charttechnik gab es ebenfalls. Trader, die zum richtigen Zeitpunkt ihre Gewinne vom Tisch nahmen, haben nun eine hervorragende Möglichkeit, bei günstigeren Kursen wieder zuzugreifen. Womöglich könnte die Aktie sogar auf bis zu 20 EUR nachgeben, ehe ein vernünftiger Boden gefunden werden kann, denn hier befindet sich der nächste wichtige Support, welcher zuletzt im Mai gebildet wurde. Aussicht: NEUTRAL