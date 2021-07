Vorsicht bei der Moderna Aktie: Die Letzten beißen die Hunde:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Von der Zuversicht, dass die Corona-Epidemie mit lediglich ein oder zwei Impfungen ihr Ende finden wird, haben wir uns längst verabschiedet. Aufgrund zahlreicher aktueller Mutationen und jener, welche wohl noch auf uns zukommen werden, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die großen Biotechnologieunternehmen noch viel Arbeit vor sich haben. Hiervon profitieren natürlich Titel wie BioNTech, Johnson & Johnson oder auch die Moderna-Aktie.

Vorerst scheinen die Produkte dieser drei Firmen wohl die einzige Lösung zu sein, um die Lage global so halbwegs in den Griff zu bekommen. Fundamental tut sich hier natürlich einiges. So soll der Gewinn von Moderna in diesem Jahr auf 1.25 USD je steigen und im kommenden Jahr auf beachtliche 18.13 USD je Aktie. Dies ist ein sagenhafter Gewinnsprung und so wundert es auch kaum, dass sich die Kurse in den letzten Wochen und Monaten noch einmal sprunghaft nach oben entwickelten.

LYNX Premium

Exklusiv für Börsenblick-Leser Um den Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie Abonnent unseres Newsletters LYNX Börsenblick sein.

Noch kein Abonnent? Melden Sie sich jetzt kostenfrei mit Ihrer E-Mail-Adresse an.

Sie erhalten den Freischaltungslink sofort per E-Mail!

Wenn Sie schon Abonnent sind, geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Loading...

E-Mail-Adresse eintragen Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Moderna Aktie finden Sie hier. Expertenmeinung: Dennoch ist die Börse keine Einbahnstraße und gerade wenn die Kurse derart steil nach oben gehen, ist die nächste Korrektur nicht mehr weit. Aktuell sehen wir eine große Gefahr, dass die doch recht parabolische Entwicklung der Moderna Aktie noch diese Woche beendet werden könnte. Die gestrige Kerze gleicht einer Ermüdungskerze und könnte das vermeintliche Ende der Rallye anzeigen. Auch der Abstand zur 50-Tage-Linie lässt vermuten, dass wir uns hier in einer extremen Übertreibungsphase befinden. Anleger, welche jetzt noch einsteigen, könnten exakt zum falschen Zeitpunkt investieren. Bekanntlich beißen die Letzten die Hunde. Das könnte auch hier der Fall sein. Aussicht: NEUTRAL

Sie möchten an der Börse handeln? Nutzen Sie für Ihre Börsengeschäfte ein Depot über den Online-Broker LYNX. Alles aus einer Hand: Aktien kaufen, Optionen handeln, Futures traden oder in ETFs investieren. Informieren Sie sich hier über den Online-Broker LYNX.