Merck Co: Der Druck steigt:

Merck & Co. ist eines der weltweit führenden Pharmaunternehmen. Die Aktivitäten des Konzerns umfassen zahlreiche Bereiche wie z.B. Alzheimer, Atherosklerose, Allergien, Herz-Kreislauf-, Infektions- und Atemwegserkrankungen, Diabetes Mellitus, neuartige Impfstoffe, Übergewicht, Krebs, Schmerzen sowie Schlafstörungen und Hautkrankheiten.

Sicherheit und Potenzial?

Die Pharmabranche gilt in Krisenzeiten als sicherer Hafen. Umso mehr gilt das für derartig breit aufgestellte Unternehmen wie Merck. Doch an der Börse gibt es bekanntlich nichts umsonst. In der Regel sind die Bewertungen in diesem Sektor sehr hoch, das Wachstum eher niedrig. Die meisten Pharmawerte gehören eher zu den Underperformern. Bei Merck ist das nicht der Fall. Mit der Aktie konnte man in der Vergangenheit gutes Geld verdienen und bei einem attraktiven Einstieg auch den Markt schlagen.

Überraschend gut

Vor wenigen Stunden hat Merck Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und eine positive Überraschung geliefert. Der Gewinn lag mit 1,51 je Aktie weit über den Erwartungen von 1,25 USD. Der Umsatz übertraf mit 12,4 Mrd. die Analystenschätzungen von 11,7 Mrd. USD ebenfalls. Auf Jahressicht entspricht das einem Umsatzwachstum von 15% und einem Gewinnsprung von +27%. Darüber hinaus hat Merck die Prognose für das Gesamtjahr angehoben und erwartet nun einen Gewinn von 5,12 – 5,17 USD je Aktie. Bisher war man von 4,84 – 4,94 USD ausgegangen. Das Ergebnis dürfte also um mindestens 18% zulegen. Aktuell kommt die Aktie auf eine P/E von 18,9 und eine forward P/E von 16,0. Im Verhältnis zum Wachstum ist das vollkommen in Ordnung.

Charttechnik

Merck ist langfristig klar bullisch, der Aufwärtstrend ist intakt. Zuletzt wurde die Aktie immer wieder am Support bei 80 USD aufgefangen. Ausgehend von diesem Niveau kann die Aktie jetzt jederzeit in Richtung 85 und 87,50 USD starten. Darüber kommt es zu einem Kaufsignal. Der Aufwärtstrendkanal würde in diesem Szenario Raum bis mindestens 92 USD bieten.