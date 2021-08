Der Kurssprung war in seiner Größenordnung überraschend: Die des deutschen Pharmakonzerns Merck stieg am Donnerstag sagenhafte 6,83 Prozent auf einen neues Rekordhoch. Basis der Käufe war die Quartalsbilanz. Die war gut … aber so gut?

Richtig ist schon, dass die Merck KGaA 2021 Rekordumsätze und wohl auch einen Rekordgewinn einfahren wird. Umsatz und Gewinn (als EBITDA gerechnet) lagen mit 4,87 Milliarden und 1,58 Milliarden satt über dem Vorjahreszeitraum und auch, wenngleich weit weniger deutlich, über der durchschnittlichen Prognose der Analysten. Gut, keine Frage.

Dieses starke Ergebnis veranlasste Merck, die Gesamtjahresprognose anzuheben. Der Umsatz wird jetzt bei 18,8 bis 19,7 Milliarden Euro gesehen, zuvor lag die Prognosespanne zwischen 18,5 und 19,5 Milliarden. Beim Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen und vor Sondereinflüssen sieht das Pharmaunternehmen nunmehr 5,6 bis 6,0 Milliarden Euro, vorher waren es 5,4 bis 5,8 Milliarden.

Das ist tadellos. Aber diese Anhebungen waren nicht unbedingt groß, beim Gewinn geht es da um 3,5 bis 3,7 Prozent. Es nicht gerade üblich, dass eine so kleine Prognoseveränderung eine derart starke Kursreaktion auslöst. Es sei denn, die Marktteilnehmer wären zuvor skeptisch gewesen und die Aktie hätte eher abwärts tendiert. Aber das Gegenteil war der Fall. Auch der Schlusskurs des Mittwochs, des Tages vor der , war ein Rekordhoch gewesen.

Expertenmeinung: In solchen Fällen auch dann genauer hinzuschauen, wenn man hier längst investiert ist, kann nicht schaden. Denkbar wäre, dass eine am Vormittag getätigte Äußerung des Finanzvorstands die Käufe intensiviert hat, als er sagte, dass eine Booster-Impfung für die Prognose Aufwärtspotenzial bedeuten würde. Was man sich allerdings auch denken kann, denn Merck fungiert für Impfstoffhersteller als Zulieferer. Eine andere Begründung ließe sich im Chartbild finden. In unserem auf Wochenbasis sehen Sie, dass die Aktie aufgrund dieser Käufe des Donnerstags die obere Begrenzung des breiten, im März 2020 etablierten Aufwärtstrendkanals überwand. Der Ausbruch aus diesem Kanal könnte so manche niedergemacht und das hastige leer verkaufter Aktien die Rallye noch intensiviert haben. Beide Aspekte wären aber nichts, das als „Game Changer“ fungieren könnte. Und das sahen im Tagesverlauf auch die ersten Analysten so:

Bei der LBBW ebenso wie bei der NordLB stufte man die Aktie von „Kaufen“ auf „Halten“ herunter. Die Kursziele wurden zwar erhöht, aber bei der NordLB nur auf 167 Euro, bei der LBBW immerhin auf 190 Euro – was aber nur eine Winzigkeit über dem gestrigen Rekordhoch liegt. Das mittlere Kursziel der Experten liegt derzeit mit etwa 160 Euro deutlich unter dem aktuellen . Und das ist auch nachvollziehbar. Denn die ca. sechs Euro nach Steuern, die man Merck derzeit im Schnitt als Gewinn pro Aktie in 2021 zutraut, hatte das Unternehmen 2017 schon mal verdient. Doch im Jahr 2017 lag die Handelsspanne der Aktie zwischen 87 und 115 Euro und damit weit tiefer. Und das Kurs/Gewinn-Verhältnis wäre mit ca. 31 für ein Pharmaunternehmen derzeit relativ hoch.

Dass die Aktie dann auch noch aus markttechnischer Sicht überkauft ist (im Chart der RSI auf Wochenbasis mi einem untypisch hohen Level von 79), tut ein Übriges, um den Gedanken, jetzt noch auf den Zug aufzuspringen, als ziemlich riskant einzustufen. Wer dabei ist, hätte hingegen zwei Möglichkeiten: Einfach das Geschenk annehmen und den Gewinn kassieren … oder aber das „Overshooting“, diesen Ausbruch aus dem Trendkanal nutzen, um den Stoppkurs für bestehende Positionen knapp unter diese aktuell bei 178 Euro verlaufende Linie nachzuziehen!

