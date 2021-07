Gewinn mitnehmen? Eisern dabei bleiben, zukaufen oder gar neu einsteigen? Unter den Analysten ist die Mehrheit bullisch. Aber nicht immer bekommen die Analysten auch Recht. Und gerade am Freitag kamen zwei interessante, neue Kursziele auf den Tisch.

Erst Ende des Monats steht die des zweiten Quartals beim Lagertechnik-Spezialisten KION Group an. Die Ergebnisse des ersten Quartals wurden Ende April vorgelegt und lagen durchweg, bei Umsatz, Auftragseingang und Gewinn, klar über den Analystenprognosen. Seither kamen keine nennenswerten, neuen Nachrichten vom Unternehmen, so dass die Analysten der DZ Bank und von Goldman Sachs, die beide am Freitag ihre neuen Kursziele veröffentlichten, denselben Informationsstand hatten. Trotzdem waren ihre Einschätzungen unterschiedlicher, wie sie kaum sein könnten:

Die DZ Bank hob das Kursziel für die KION-Group von 96 auf 114 Euro an und beurteilte die mit „Kaufen“. Damit lagen sie nahe des oberen Endes der Kurszielspanne aller Experten für diese Aktie von 70 bis 115 Euro. Goldman Sachs hingegen erhöhte das Kursziel von 67 auf 72 Euro, bleibt damit also am unteren Ende der Spanne, und beurteilt die Aktien mit „Verkaufen“. Und beide Statements kamen am selben Tag, das hat den Charme eines rotierenden Wegweisers, zumal der aktuelle auch noch genau in der Mitte dieser Extreme liegt. Also, was tun?

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Kion Group Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: In solchen Fällen ist das pragmatische Orientieren an der gemeinhin die beste Lösung. Solange der intakt bleibt, kann man am Ball bleiben, wenn man sich konsequent absichert. Dazu wäre die breite Supportzone zwischen 77,50 und 83,50 Euro die sinnvollste Orientierungsbasis. Das würde normale Korrekturen ermöglichen; ginge ein Abstieg der Aktie darüber hinaus, wäre das Bild indes negativ und man selbst zügig ausgestiegen. Und wie sieht es mit Zukäufen oder dem Neueinstieg aus?

Auch da wäre es am sinnvollsten, eine Korrektur abzuwarten. Würde die Aktie die vorgenannte Unterstützungszone ansteuern, verteidigen und nach oben aus ihr herauslaufen, wäre das ein klar bullisches Signal, dann wäre es zu überlegen, hier zu- oder nachzufassen. Dem steilen Aufwärtstrend aber einfach hinterher zu laufen, während die Aktie nahe am vorvergangene Woche bei 93,28 Euro erreichten Verlaufsrekord notiert, wäre gewagt.

Denn wer besonnen und vorsichtig agiert, sollte bei solchen Diskrepanzen bei der Beurteilung des Kurspotenzials durch Analysten immer die negativere Variante unter die Lupe nehmen, sprich sich fragen, warum Goldman Sachs skeptisch in Sachen weiterer Kursgewinne ist. Und da würde man bei der Bewertung fündig. Denn momentan erwarten die Analysten im Schnitt, dass die KION Group nach dem mageren Jahr 2020 im laufenden Jahr einen Gewinn pro Aktie im Bereich 3,80/3,90 Euro erreicht. Damit würde sie zwar die Gewinne des Jahres 2019 wieder erreichen. Aber der höchste Kurs 2019 inklusive der ersten zwei Monate 2020 (also vor dem Corona-Crash) lag bei 66,64 Euro. Die Aktie ist also jetzt im Vergleich zu früheren Jahren ungewöhnlich teuer bewertet, was voraussetzt, dass auch 2022 ein starkes Jahr mit deutlichem Gewinnanstieg werden muss, um das zu rechtfertigen. Wenn im Kurs eingepreiste Hoffnungen so weit in die Zukunft reichen, ist es immer angebracht, ein wenig vorsichtig zu werden!

