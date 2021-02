Infineon: Prognosen überboten, „Whisper Numbers“ nur erreicht:

Würde die durchschnittliche Gewinnerwartung der Analysten für das Jahr 2020 eintreffen, würde das Kurs/Gewinn-Verhältnis für die Aktie des Chipherstellers Infineon jetzt 42 betragen. In den vergangenen Jahren lag diese Bewertung zwischen 20 und 30 … aber 42, das ist ein Wort. Und würde die Aktie weiter stiegen, was natürlich all diejenigen erwarten, die gerade einsteigen, würde diese Bewertung noch höher steigen. Das gerade endende Geschäftsjahr (Geschäftsjahresende bei Infineon ist der 30.9.) abhaken, auf das nächste schauen, so der Tenor der Bullen. Da schätzen die Experten einen Gewinn von 90 Cent pro Aktie, nah an dem des starken Jahres 2018. Dann wäre das Kurs/Gewinn-Verhältnis, bezogen auf den aktuellen Kurs, bei 26,5. Was aber immer noch eher am oberen Ende der langjährigen Bewertungsspanne läge und voraussetzen würde, dass der Kurs nicht weiter zulegt.

Was also hat die Marktteilnehmer bewogen, die Aktie am Mittwoch, um gut vier Prozent höher zu ziehen? Ein besonders hoch angesetztes, neues Kursziel? Eine Prognose-Anhebung des Unternehmens? Weder noch. Es gab keinen unmittelbaren Anlass, nur ein Motiv. Und das sieht man in unserem längerfristigen Chart auf Wochenbasis:

Expertenmeinung: Seit Wochen versuchen sich die Bullen am Kreuzwiderstand aus der übergeordneten Abwärtstrendlinie (aktuell bei 22,30 Euro) und dem Februar-Verlaufshoch bei 23,06 Euro. Auf Wochenschlusskursbasis gelang es mehrfach nicht, diese Zone zu bezwingen. Das soll diesmal klappen, sicherlich auch motiviert durch die wilde Kaufwelle bei den US-Technologietiteln der Nasdaq. Auf Basis des Mittwochs-Schlusskurses wäre Infineon „durch“, hätte sogar das Juli-Verlaufshoch von 23,60 Euro überboten. Kursziel?

Rein charttechnisch gesehen die drei Hochs, die sich zwischen Herbst 2017 und Sommer 2018 im Bereich zwischen 25,50 und 25,76 Euro herausgebildet hatten. Und immerhin sehen einige Analysten jetzt sogar Kursziele von bis zu 30 Euro für die Aktie. Aber solange nicht wirklich klar ist, wie Infineon das laufende „Post-Lockdown“-Quartal absolviert hat, sollte man da zumindest mit Vorsicht agieren. Denn im 3. Quartal (dem 2. Kalenderquartal) konnte Infineon zwar den Umsatz zum Vorjahr leicht steigern. Aber Gewinn und Marge waren deutlich unter Druck geraten (die Marge fiel von 15,7 Prozent ein Jahr zuvor auf nur noch 10,1 Prozent). Da einfach fest davon auszugehen, dass die zuletzt immer optimistischer gewordenen Prognosen der Experten zwingend eintreffen, die selbst für die 2021er-Gewinnschätzung eher ambitionierte Bewertung sich durch noch höhere Gewinne im Jahr 2022 erledigen wird und die Bullen solange einfach weiter kaufen werden … das wäre nicht nur mutig, wie es dieser Ausbruch nach oben ist. Das wäre leichtsinnig. Ein Stoppkurs unterhalb des letzten Zwischentiefs bei 20,65 Euro wäre hier unbedingt zu überlegen.