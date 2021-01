Evotec: „Zu teuer“ ist relativ, aber sollte man nicht trotzdem …?:

Evotec beendet ein bislang unauffälliges Jahr mit einem Schritt ins Rampenlicht. Nicht, was die Nachrichtenlage angeht, die ist eigentlich wie immer: gut, aber kaum beachtet. Evotec fährt gut damit, sich gezielt zu vergrößern, potente Partner an Bord zu nehmen und viele strategische Kooperationen einzugehen. Der Umsatz steigt seit vielen Jahren stetig, der Gewinn hingegen schwankt. Was nicht überraschen kann, immerhin geht es hier um ein Unternehmen aus der Biotech-Branche, das vor allem von Meilensteinzahlungen lebt, d.h. von Erfolgsprämien von Partnerunternehmen für erreichte Forschungsziele. So etwas fließt nun einmal unstet. Aber dass Evotec effektiv arbeitet, ist unverkennbar, nicht zuletzt daran, dass hier seit Jahren konstant schwarze Zahlen geschrieben werden. Was aber zu unspektakulär war, um von einer breiteren Anlegerschicht wahrgenommen zu werden, da half nicht einmal die „Beförderung“ in den MDAX. Aber was gestern passierte, könnte das ändern:

Mit einem Plus von 5,81 Prozent sprang die Aktie über den doppelten Widerstand aus dem Jahreshoch 2019 bei 27,29 Euro und dem bisherigen Jahreshoch 2020 bei 26,77 Euro. Dieser Kurssprung basierte womöglich auf der Nachricht, dass Evotec eine Meilenstein-Zahlung aus einer Kooperation mit Celgene erhalten wird. Über dessen Höhe wurden zwar keine Angaben gemacht. Aber es mag manchen Anlegern aufgefallen sein, dass der Evotec-Forschungsvorstand am Mittwoch eine ungewöhnlich große Zahl an Evotec-Aktien gekauft hatte … und auch, wenn Vorstände eines Unternehmens nicht automatisch clevere Investoren sind, wirkte dieser Aspekt doch ermutigend.

Expertenmeinung: Dass Evotec auf einem guten Weg ist, muss man indes nicht an Insidertrades abzulesen versuchen, da reicht der Blick in die Bilanzhistorie. Aber mit diesem neuen Hoch ist eben jetzt auch die charttechnische Motivation hinzugekommen, der Impuls, der die Aktie weiter ziehen, Anschlusskäufe auslösen könnte. „Billig“ ist die Aktie zwar nicht, denn selbst auf Basis der durchschnittlichen Gewinnschätzung der Analysten für 2021 läge das Kurs/Gewinn-Verhältnis jetzt um 100, das ist ein Wort. Aber immerhin geht es hier um ein Unternehmen, für das man allein deshalb nicht allzu viele andere Unternehmen aufbieten könnte, mit deren KGV man es vergleichen könnte, weil die Mehrzahl der Biotech-Firmen noch rote Zahlen schreibt.

Die Chance, das Mauerblümchen-Dasein mit einem Schritt ins Rampenlicht zu beenden, ist jetzt also da. Aber dieser Sprung über die Widerstandszone 26,77/27,29 Euro ist nur ein erster Schritt, entscheidend wäre jetzt, dass sich der Kurs über dieser Zone stabilisiert. Dass die Aktie kurz vor dem Jahresultimo anzieht, ist dahingehend hilfreich, denn das könnte institutionelle Investoren dazu bringen, Evotec im Zuge des „Window Dressing“ vermehrt zu kaufen. Aber unser mittelfristiger Chart auf Wochenbasis zeigt, dass es in den letzten Jahren immer wieder neue Hochs gab, die knapp über das vorherige führten und der Kurs dann schnell durch Gewinnmitnahmen ausgebremst wurde. Vorsicht bleibt also angebracht. Sollte Evotec diese Zone 26,77/27,29 Euro wieder deutlicher unterschreiten, indem der Kurs auch wieder unter die Sommer-Hochs bei 25,72/25,90 Euro zurückfällt, würde sich dieses neue Hoch als Bullenfalle entpuppen … dann wäre unbedingt zu überlegen, die Reißleine zu ziehen.