Das IT-Unternehmen legte am Donnerstagmorgen die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal sowie für das gesamte Geschäftsjahr 2020 vor. Und die fielen gut genug aus, die CANCOM-Aktie in der Spitze um 11,69 Prozent nach oben zu katapultieren. Am Ende blieb indes „nur“ ein Plus von 4,88 Prozent übrig. Warum fiel die Aktie so weit zurück? War in den Ergebnissen ein Haken verborgen?

Durchaus nicht. Das vierte Quartal fiel hervorragend aus. So stieg der Umsatz (jeweils zum vierten Quartal 2019) um 10,6 Prozent, der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) aber weit stärker, um 41,9 Prozent, geschuldet der deutlichen Steigerung der Vorsteuer-Marge von 7,6 Prozent vor einem Jahr auf jetzt 9,7 Prozent. Hinzu kam, dass dadurch auch im schwierigen Jahr 2020 insgesamt eine Gewinnsteigerung gelang. Das EBITDA liegt nach diesen noch ungeprüften Berechnungen 3,2 Prozent über dem des Jahres 2019 und damit höher als man dies seitens des Unternehmens in der letzten Prognose Ende Oktober noch avisiert hatte.

Dass diese Zahlen überzeugen konnten, sahen auch die Analysten so: Die DZ-Bank hob ihr Kursziel von 48 auf 62 Euro an und stufte die Aktie mit „Kaufen“ ein. Warburg aktualisierte das Kursziel von 46 auf 55 Euro und urteil ebenso mit „Kaufen“. Wo also liegt das Problem, das die Gewinnmitnahmen auslöste?

Expertenmeinung: Das dürfte sich hinter der Bewertung der Aktie über das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) einerseits und dem Chartbild andererseits verbergen. Auf Basis der jetzt für 2020 greifbaren Gewinne liegt das KGV über 40. Würde die durchschnittliche Gewinnprognose der Analysten für 2021 eintreffen, läge dieses KGV zwar nur bei 33, das ist aber immer noch am oberen Ende dessen, was bei CANCOM in den vergangenen Jahren üblich war. Das alleine mag kaum jemanden dazu bewegt haben, auszusteigen, nicht unmittelbar nach solchen Zahlen und im Angesicht einer Rallye. Aber dann wäre da eben noch der Chart:

Sie sehen, dass sich die Handelsspanne der Aktie über die vergangenen anderthalb Jahre in zwei Hälften teilt, quasi in eine bullische und eine bärische Zone. Die Scheidemarke zwischen diesen beiden Bereichen liegt bei 45,90/47,00 Euro. Die hatte CANCOM vor zweieinhalb Wochen nach oben durchbrochen. Danach lief alles absolut nach Plan, die Aktie zog nach einem kurzen Rücksetzer, der den Ausbruch bestätigte, weiter an. Aber dieser massive Schub als Reaktion auf die Bilanz führte so weit nach oben, dass die obere Begrenzung dieser bullischen Zone in Reichweite kam. Die befindet sich im Bereich 56,60/59,05 Euro, letzteres ist zugleich der bisherige Verlaufsrekord. Bis 55,80 Euro war die Aktie gestern gelaufen, es überrascht daher nicht, dass einige Akteure die Gunst der Stunde nutzten, um auch mal Kasse zu machen. Aber:

Bevor CANCOM mit Schlusskursen unter 45,50 Euro nicht wieder klar in die bärische Hälfte der Handelsspanne und unter die November-Aufwärtstrendlinie fällt, bleibt das Gesamtbild bullisch und die Chance gegeben, dass die Gewinnmitnahmen abgearbeitet werden und sich die Aktie erneut, diesmal aber langsamer, wieder in Richtung der Widerstandszone 56,60/59,05 Euro vortastet.