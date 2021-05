BYD: Dieser Indikator zeigt, wann Sie kaufen könnten:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Selten waren Elektrofahrzeughersteller derart unbeliebt bei den Bullen, wie in den letzten Monaten. Alles was Rang und Namen in der Branche hat, wurde und wird noch immer regelrecht in der Luft zerrissen. Egal ob Tesla, Nio, Xpeng oder auch die BYD-Aktie. Der dieser hat sich seit dem Hoch von Januar zwischenzeitlich halbiert und das Schlimme an der Geschichte ist die Tatsache, dass nach wie vor kein Licht am Ende des Tunnels erkennbar ist. Der Titel jagt von einem Tief zum nächsten und der Abwärtstrend könnte kaum schärfer sein. Auch die wichtigen gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 zeigen deutlich Richtung Süden und unterstreichen das negativ vorhandene Momentum.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur BYD Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Trotz Kursrutsch wagen es immer wieder Anleger ins fallende Messer zu greifen und verbrennen sich dabei die Finger. Genau das sollte aber nicht geschehen. Die Tatsache, dass eine günstig erscheint, sollte niemals ein Kaufgrund sein. Ähnlich verhielt es sich auch vor Jahren mit den Cannabis-Aktien. Beim Versuch einen vermeintlichen Boden zu erwischen, haben zahlreiche Investoren hohe Verluste erlitten. Mein Tipp: Lassen Sie es sich von der Aktie zeigen, ob diese bereit ist, wieder den nach oben einzuschlagen. Hierbei müssen zuerst ein höheres Tief und ein höheres Hoch im gebildet werden und eines ist zudem auch klar. Es braucht klare Schlusskurse über dem EMA20 und dem EMA50, um die Bullen wieder zurück ins Boot zu holen. Solange dies nicht der Fall ist, bleibt auch BYD ein absolutes No-Go.

Aussicht: BÄRISCH

