Amgen: Jetzt die Korrektur nutzen:

Amgen ist in kürzester Zeit von 275 auf 200 USD abgestürzt. Ist die Zeit gekommen, bei diesem Outperformer zuzuschlagen?

Wer andere Ergebnisse als die breite Masse will, muss auch etwas anders machen. Das fängt bereits beim Zeithorizont an, mit dem man arbeitet.

Egal ob beim Rückblick, Ausblick oder der Haltedauer von Aktien. Die Börse leidet unter einer unglaublichen Kurzsichtigkeit.

Amgen ist ein gutes Beispiel. Je nachdem wo man ansetzt, ist der ist seit April oder Juli massiv unter Druck gekommen.

Der initiale Auslöser waren die vergleichsweise schwachen Quartalszahlen. Eine gewisse negative Kursreaktion darauf ist normal und verständlich.

Der Abverkauf der letzten Wochen dürfte aber vor allem technische Gründe haben. Mit Unterschreiten der oberen Aufwärtstrendlinie und 220 USD wurden jeweils Verkaufssignale ausgelöst.

Stark bleibt stark

Denken wir kurz darüber nach. Vom Hoch hat die fast 30% an Wert verloren. Der intrinsische Wert eines Unternehmens hängt aber nicht von 1-2 schlechten Quartalen ab, sondern davon, wo das Unternehmen in 5 oder 10 Jahren steht.

Die Kursreaktion impliziert aber, dass Amgen in seiner gesamten Lebensdauer 30% weniger verdienen wird, als man bisher angenommen hatte. Das halte ich für eine gewagte These.

Gestern hatte ich zu TUI geschrieben: „Schwach bleibt schwach.“ Dasselbe gilt auch umgekehrt. Stark bleibt stark.

Amgen ist nicht ohne Grund ein langfristiger Outperformer. Das Unternehmen hat einen Trackrecord, der für sich selbst spricht. Man hat bewiesen, dass man wieder und wieder Produkte bis zur Marktreife bringen kann.

Es gibt nicht viele Unternehmen in der Branche, die 24 Medikamente entwickelt und auf dem Markt gebracht haben.

Die Pipeline lässt darauf hoffen, dass es noch wesentlich mehr werden. Aktuell befinden sich über 20 Anwendungen in Phase 3.

In viele Fällen handelt es sich um neue Anwendungsgebiete für bereits zugelassene Stoffe sowie Biosimilars.

Chance / Risiko

Die Chancen stehen also recht gut, dass man in Zukunft an die bisherigen Erfolge anknüpfen kann.

Tatsächlich wird in den kommenden Jahren auch ein Gewinnwachstum von 8% per annum erwartet.

Damit lässt sich die derzeitige Bewertung bereits rechtfertigen. Amgen kommt aktuell auf eine forward P/E von 12,7. Im bald anbrechenden Jahr könnte der Wert auf 11,8 sinken.

In den letzten fünf Jahren lag die P/E durchschnittlich bei 14,2. Es wäre also durchaus Luft vorhanden.

Darf man den Prognosen Glauben schenken und unterstellt eine Rückkehr zur durchschnittlichen Bewertung, ergibt sich daraus für 2022 ein Kursziel von 251,34 USD.

Nimmt die Aktie wieder an Fahrt auf, ist aber ohnehin wahrscheinlich, dass die bisherigen Hochs bei 260 USD angesteuert werden.

Für die Wartezeit wird man unterdessen mit einer Dividendenrendite von 3,37% entlohnt. Bei einem freien Cashflow von knapp 9,0 Mrd. USD kann es sich Amgen wahrlich leisten.

Daher kauft man gleichzeitig auch noch in großem Umfang eigene Aktien zurück.

vom 22.10.2021 Kurs: 209 Kürzel: AMGN – Wochenkerzen

