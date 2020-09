Plug Power: Wieviel Kraft hat diese Brennstoffzellen-Aktie?

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Zuletzt hatten wir die Aktie des kanadischen Brennstoffzellen-Unternehmens im Juli positiv bewertet. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Papier gerade in einer tiefgreifenden Korrektur, die am 50-Tage-Durchschnitt ihr Ende fand. Daraufhin erfolgte eine unglaubliche Rallye, in der sich die Kurse innerhalb weniger Wochen mehr als verdoppeln konnten.

Hierbei wurde fast punktgenau die 61.8% Fibonacci Extension vom ursprünglichen Anstieg im Juli erreicht. Danach war es an der Zeit, wieder einmal die Schäfchen zum richtigen Zeitpunkt ins Trockene zu bringen, denn abermals präsentierte sich die Aktie extrem überkauft. So kam es, wie es kommen musste und erneut sahen wir eine Korrektur in Richtung der 50-Tage-Linie. Doch sowohl Anfang als auch Ende September konnte der Indikator zwei Mal in Folge als Support gehalten werden.

[symbol_link]

Expertenmeinung: Der Trend präsentiert sich derzeit zwar neutral, doch es sieht ganz danach aus, als ob Plug Power erneut den Turbo zünden wollte. Im gestrigen Handel sind die Kurse an einer nicht unwichtigen Widerstandslinie angekommen. Sollte die Aktie diese Hürde überspringen, könnten die Bullen erneut den Kaufdruck erhöhen und für neue Höchststände sorgen. Prinzipiell wäre es hierfür überaus positiv, wenn wir noch eine ein- bis zweitätige Zwischenkonsolidierung sehen würden. Wir bleiben weiter bullisch auf den Titel.

Aussicht: BULLISCH

Hier lesen Sie mehr zu den besten Wasserstoff Aktien und Brennstoffzellen Aktien.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen