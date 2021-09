Zooplus: Bricht jetzt ein Bieterkampf aus?:

Am Donnerstag schoss zooplus als Reaktion auf den mit der 2020er-Bilanz ausgegebenen Ausblick steil nach oben. Und am Freitag kamen statt Gewinnmitnahmen Anschlusskäufe. Sollte man hier dabei sein?

Eigentlich wäre die Aktie jetzt zu hoch bewertet. Andererseits stellt sich die Frage, ob da viele wirklich genau nachrechnen. Täte man es, würde man zu dem Schluss kommen, dass ein Kurs/Gewinn-Verhältnis knapp über 70, dass die Aktie jetzt für das Mittel des für 2021 prognostizierten Gewinns ausweist, zu hoch, eher ein Level um 50 angemessen wäre. Jedenfalls, wenn man davon ausgeht, dass die mittelfristige Projektion für das Jahr 2025, die der Tierbedarf-Onlinehändler ebenfalls ausgab, eintreffen wird. Aber wie gesagt: Ob da wirklich viele den Taschenrechner zücken und Modellrechnungen anstellen, ist fraglich.

Was taten die Analysten? Diejenigen, die gleich am Folgetag der Bilanz, am Freitag, ihre Kursziele anpassten, rechneten natürlich schon, kamen aber zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, was für die zooplus-Aktie jetzt angemessen sei. Die vier Experten, die umgehend reagierten, hoben zwar alle ihre Kursziele an. Aber die lagen keineswegs alle über dem derzeitigen Kurs der Aktie, im Gegenteil. Nur ein Analyst sieht jetzt mit 270 Euro ein Kursziel, das deutlich über dem aktuellen Niveau der Aktie liegt. Die anderen hoben ihre Kursziele auf 180, 215 und 225 Euro an und gaben als Empfehlung „Halten“ bzw. einmal sogar nur „Untergewichten“ aus. Also, Finger weg oder, wer investiert ist, Gewinn mitnehmen?

Expertenmeinung: Man sollte dieser Rallye zwar besser nicht blind hinterherlaufen, aber das heißt nicht, dass da keine Luft mehr nach oben wäre. Es wäre nur besser zu versuchen, in einen Rücksetzer hinein zum Zug zu kommen, statt ausgerechnet auf dem jetzt erreichten Rekordniveau der Aktie einsteigen zu wollen. Denn die zooplus-Aktie ist recht markteng, da können etwas größere Orders starke Bewegungen auslösen – in beide Richtungen. Und man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass solche Nebenwerte immer sehr spekulativ sind, zumal das Unternehmen 2020 erstmals schwarze Zahlen geschrieben hat.

Aber dass die Analysten ihre Ziele nach oben nehmen mussten, zeigt: Das „ja, aber“, das manchen Experten zuvor eher negativ gestimmt hatte, relativierte sich anhand der vorgelegten 2020er-Bilanz und dem Ausblick. zooplus übertraf die durchschnittliche EBITDA-Prognose der Experten deutlich und meldete eine sogenannte „umsatzbezogene Wiederkaufrate“ von 99 Prozent. Das heißt: Die Kunden sind sehr treu, so dass das Argument, dass nur Corona den Online-Händler in die Gewinnzone gespült habe und es sofort mit dem Ende der Pandemie wieder abwärts gehen würde, wackelt.

Zooplus sieht für das laufende Jahr einen Umsatzanstieg von etwa 15 Prozent. Bei der Schätzung des Gewinns vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) blieb man indes vorsichtig und gab eine sehr große Bandbreite an: Zwischen 40 und 80 Millionen soll dieser operative Gewinn liegen (2020: 63,3 Millionen). Damit hat man bislang keine klare Vorgabe: Der Gewinn könnte unter dem des Jahres 2020 liegen, im Idealfall aber über 25 Prozent steigen – wer weiß?

Letzten Endes ist es eine „Glaubensfrage“: Wer gerne etwas wagt und ein breit gestreutes Portfolio hat, könnte sich überlegen, die zooplus-Aktie als spekulative Beimischung einzusammeln. Dass der Kurs perfekt in einer Unterstützungszone nach oben gedreht hat, die auf alte Hochs der Jahre 2017 und 2018 zurückgeht und die Aufwärtstrends kurz- ebenso wie mittelfristig intakt sind, spricht für die Aktie.

Aber da die beeindruckende Rallye von gut 22 Prozent in nur zwei Tagen schon sehr weit geführt hat und die Aktie erst einmal am alten Rekordhoch vom Februar gestoppt hat, wäre es ratsam, nicht einfach zu jedem Preis zu kaufen, sondern sich hier mit Abstauber-Limits auf die Lauer zu legen.