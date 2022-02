Xenon Pharmaceuticals: Möglicher Geheimtipp unter den Biotech-Aktien:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das Biotechnologieunternehmen verbrachte den Großteil des vorigen Jahres in ruhigen Gefilden. Die meiste Zeit über wurde die Xenon Pharmaceuticals-Aktie in einer Bandbreite von 15 bis 20 USD gehandelt. Dann die Überraschung im Oktober.

Das Unternehmen meldete sehr gute Ergebnisse in der Phase II der Zulassung bezüglich einer fokalen Epilepsie-Studie und die stieg an einem einzigen Handelstag über 80%. Normalerweise werden Biotechunternehmen nach solch fulminanten Anstiegen auch gerne wieder verkauft, doch nicht hier. Die Volumina in der Aktie haben sich in den letzten Monaten deutlich erhöht und es scheint, dass hier zahlreiche mit auf den Zug aufgesprungen sind.

Expertenmeinung: Nun könnte die Aktie auch aus technischer Sicht überaus interessant werden. Im Bereich bei 32.80 USD hat sich ein klarer Widerstand gebildet, welcher mittlerweile das fünfte Mal in Folge angesteuert wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser nach oben gebrochen wird, ist überaus hoch. Auch die höheren Tiefs der letzten Monate lassen auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer schließen.

Ein Breakout würde die Kurse wohl schnell wieder auf die Hochs von November des vorigen Jahres zurückbringen. Doch nicht nur das. Danach wären neue Allzeithochs zum Greifen nah und dies würde bedeuten, dass es keinerlei Widerstände im Verlauf geben würde. Für mich aktuell eine der interessantesten Biotech-Titel an der .

Aussicht: BULLISCH

