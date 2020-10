Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das amerikanische Technologie- und Social-Media-Unternehmen betreibt unter anderem den bekannten Instant-Messaging-Dienst Snapchat. Snap feierte erst im Jahr 2017 sein Börsendebut und konnte seither nicht wirklich mit guten Fundamentaldaten glänzen. Bislang stellte sich der Konzern eher als Geldvernichtungsmaschine dar und der Sprung in die Gewinnzone konnte bislang nicht gelingen. Nun aber könnte sich das Blatt wenden. Die Pandemie und die vielerorts praktizierten Ausgangssperren bevorzugen gerade diese Art von Technologien. Der Kontakt zu anderen Menschen ist wichtiger denn je und mit solchen Medien bleibt zumindest eine Freundschaft auf virtueller Ebene aufrecht. Dies spiegelt sich nun auch in den aktuellen Zahlen des ersten Quartals wider. Der Konzern verzeichnete ein Umsatzplus von 44 Prozent und die täglich aktiven Nutzer sind auf 229 Millionen gestiegen. Dies stellt ein Plus von immerhin 20 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im vorigen Jahr aus. Der Kurs der Aktie explodierte im nachbörslichen Handel um satte 20 Prozent. Expertenmeinung: Mit einem Sprung über die Marke von 14 USD würde die Aktie in einen neuen Aufwärtstrend übergehen. Das sieht aus technischer Sicht gut aus. Die Frage bleibt dennoch, ob das heute zu erwartende Gap nach oben eher ge- oder doch abverkauft wird. Danach wird sich auch die weitere Bewegung der Snap Aktie richten. Aktuell heißt es also nicht gleich zu kaufen, sondern zuerst einmal die Reaktionen zur Börseneröffnung abzuwarten. Ansonsten stünden die Chancen nach oben recht gut. Immerhin haben wir hier ein Short-Float in der Höhe von über 12 Prozent. Da könnten durchaus einige Bären zu unfreiwilligen Käufern werden. Es bleibt spannend. Aussicht: BULLISCH Sie möchten täglich vor Börsenstart unsere Chartanalysen per E-Mail erhalten? Dann abonnieren Sie hier unseren Börsennewsletter mit aktuellen Börsennews.