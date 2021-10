Sixt: Wer jetzt kauft, geht eine Wette auf die Zukunft ein

Sixt hatte erst vor vier Wochen die 2021er-Prognose angehoben. Am Wochenende meldete der Autovermieter, dass er mit weiter steigenden Mietwagenpreisen rechnet. Die Frage ist: Erleben wir hier nur einen kurzen „Flaschenhals“-Effekt … oder geht diese Entwicklung weiter?

Die Nachfrage wächst, das Angebot wird immer knapper: Das ist natürlich ein perfektes Umfeld für steigende Unternehmensgewinne. Sixt hatte die eigene Prognose für den Vorsteuergewinn am 20. September um sagenhafte 50 Prozent angehoben. Der Grund war eine besser als erwartet verlaufene Urlaubssaison und der Effekt konsequenten Kostenmanagements. Was zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht im Vordergrund stand, könnte Umsatz und Gewinn in den kommenden Wochen und Monaten noch höher tragen:

Neue Mietfahrzeuge sind kaum zu bekommen, weil die Autobauer derzeit wegen der Material- und Chipkrise nicht genug liefern können. Bis zu 75.000 Mietwagen sollen nach Schätzungen des Branchenverbands derzeit fehlen. Auf der anderen Seite ist es eben gerade diese Problematik, welche die Nachfrage steigert: Auch Privatleute warten derzeit auf Fahrzeuge und müssten öfter auf Mietwagen ausweichen. Aber das sollte sich ja irgendwann wieder einrenken – und dann hätte man eine Sixt-Aktie womöglich nahe am Rekordhoch gekauft und müsste zusehen, wie der wieder zurückkommt. Es sei denn …

Expertenmeinung: … dass die Nachfrage nach Mietfahrzeugen auch nach Bereinigung des „Flaschenhalses“ höher sein wird als vor der Corona-Problematik, weil immer mehr Menschen auf „Individualverkehr“ umsteigen und sich Autos bei Bedarf mieten, statt ein eigenes Fahrzeug zu besitzen. Dieser ist vor allem in dicht besiedelten Gebieten seit einiger Zeit unübersehbar. Die Wette, die man eingehen würde, wenn man eine wie Sixt trotz der bereits erfolgten, starken Reaktion auf die Prognose-Anhebung kaufen würde, ist also eine auf einen nennenswerten Wandel im Umgang mit der Mobilität. Unabhängig von Corona und Flaschenhals, aber von beidem angestoßen bzw. intensiviert.

Und da müsste sich einiges tun, denn wenn man die aktualisierte 2021er-Prognose mit 2019 vergleicht, stellt man fest: Die jetzt auf 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro angehobene Umsatzerwartung liegt zwar meilenweit über den Umsätzen des „Corona-Jahres“ 2020, aber dennoch unter dem Umsatz des Jahres 2019, als 3,3 Milliarden erreicht wurden. Zwar führt der Nachfrageüberhang zu einer gegenüber 2019 deutlich höheren Vorsteuer-Gewinnmarge, aber der Gewinn an sich dürfte dennoch nur – grob – in der Region von 2019 landen. Und damals notierte die Sixt-Aktie in der Region 80 bis 100 Euro.

Kurzfristig kann es allemal sein, dass der derzeitige Hype die Aktie an, vielleicht sogar über die obere Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals trägt, die momentan bei knapp 150 Euro verläuft. Mittelfristig müsste man aber in der Tat mit der Erwartung richtig liegen, dass Mietfahrzeuge in Zukunft deutlich mehr nachgefragt werden als in früheren Jahren. Ansonsten wäre es tatsächlich möglich, dass, wer jetzt kauft, ziemlich nahe an einem Hoch einsteigt.

