ON Semiconductor: Mein möglicher Geheimtipp der Woche:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der US-amerikanische Halbleiterhersteller ist den meisten Anlegern neben bekannten Namen wie Nvidia, AMD oder Intel ein Begriff. Das Unternehmen betreibt 24 Produktionsstätten, 28 Design- und 6 weitere Außenstellen in Nordamerika, Europa und Asien. Mit einer von immerhin 28.15 Milliarden USD ist ON Semiconductor längst kein kleiner Fisch mehr.

Das Unternehmen konnte zuletzt mit überaus positiven Quartalsergebnissen aufwarten. Vier Mal in Folge konnten die Analystenerwartungen übertroffen werden und auch die letzten Daten von Anfang Februar waren überaus beeindruckend. Der Gewinn ist deutlich gewachsen und der Umsatz stieg auf Jahresbasis um satte 27.6%. Im Q1 2022 soll sich der Gewinn sogar verdreifachen.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur ON Semiconductor Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Wir haben hier eine Kombination von enorm starken Quartalsergebnissen gepaart mit einem überaus robusten . Die On Semiconductor hat zwar auch von Januar auf Februar einige Federn lassen müssen, befindet sich aber nicht mehr allzu weit vom bisherigen entfernt. Dies ist ein klares Zeichen von relativer Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Großanleger haben sich demnach in der letzten Korrektur nicht in Scharen vom getrennt, sondern kauften zuletzt eher weiter zu. Dieser Tage gelang der Breakout aus der eingezeichneten Widerstandslinie. Ein weiteres klares Kaufsignal, welches die Kurse in den kommenden Wochen weiter anfeuern dürfte.

Aussicht: BULLISCH

