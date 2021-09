Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Weltweit haben Staaten mit Versorgungsengpässen in Bezug auf Covid-Impfstoffe zu kämpfen. Nicht nur bei BioNTech, sondern auch bei Astra Zeneca scheint es Produktions- und Lieferengpässe zu geben. Kein Wunder also, dass sich Aktionäre und Anleger auch nach anderen vielversprechenden Kandidaten umsehen. Das US-amerikanische Biotechnologieunternehme Ocugen hatten bislang nur wenige zu verzeichnen. Es war die Ankündigung des Konzerns über den Abschluss einer Vereinbarung mit Bharat Biotech zur Entwicklung und Vermarktung eines weiteren Covid-Impfstoffes, welcher die Aktie in den letzten Wochen explodieren ließ. Immerhin ist der Penny Stock von 70 Cent auf über 18 USD geklettert. Was für eine Performance. Bevor wir zu unserer Meinung zum Wertpapier kommen möchten wir vorher noch klarstellen, dass es sich hier um eine äußerst volatile und risikoreiche Aktie handelt. Dieser Titel ist also nichts für schwache Nerven.

Expertenmeinung: Dennoch scheint sich hier gerade eine neue Trading-Chance zu ergeben. Nach den heftigen Anstiegen der letzten Wochen, bildet sich gerade ein konstruktiver Wimpel, welcher darauf wartet, nach oben gebrochen zu werden. Je länger sich die Formation bildet, umso attraktiver das Setup. Eines ist völlig klar. Sollten die Kurse die Formation nach unten verlassen, wäre der bullische Tenor wohl dahin. Ein Breakout in Richtung Norden könnte wiederum erneut den Turbo zünden. Kursziele wollen wir hier keine nennen, aber es wäre gut möglich, dass der Titel die jüngsten Hochs nochmal testen oder gar überbieten könnte. Für ein mittel- bis langfristiges Investment ist die Aktie jedoch zu spekulativ. Dies ist wohl eher ein Terrain für kurzfristig versierte Trader.

Aussicht: BULLISCH