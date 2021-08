Tinder-Mutter Match mit schwachen Quartalszahlen – genau zum falschen Zeitpunkt:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Zuletzt hatten wir uns die Match Aktie Anfang Mai mit auf unsere Beobachtungsliste gepackt. Der in Texas beheimatete Konzern betreibt mehrere Online-Dating-Plattformen, wie zum Beispiel OkCupid und die äußerst bekannte App Tinder. Die Match Group konnte in den vergangenen Jahren stetig ihren Umsatz und Gewinn steigern, was sich auch im Aktienkurs niederschlägt, welcher seit dem Börsendebüt im Jahr 2015 eine längerfristige Aufwärtsbewegung zeigt. Immerhin ist der Kurs seit dem IPO der Aktie um über 430 Prozent an Wert gestiegen und die Rallye scheint aus aktueller Sicht noch kein Ende nehmen zu wollen. Gerade konnte eine mehrwöchige Seitwärtsbewegung in eindrucksvoller Manier nach oben gebrochen werden. Die Kurse lieferten im gestrigen Handel ein klares Kaufsignal und die Aktie befindet sich nunmehr auf einem neuen Allzeithoch. Expertenmeinung: Bereits Anfang Mai hatten wir der Aktie ein Kursziel im Bereich von 75 bis 80 USD in Aussicht gestellt. Das Unternehmen hat uns nicht enttäuscht und den angepeilten Zielbereich mittlerweile erreicht. Doch dies dürfte wohl noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Weitere Kursanstiege sind definitiv nicht ausgeschlossen und wir bleiben auch weiterhin bullisch auf das Wertpapier. Interessant wird es für Aktionäre vor allem wieder Anfang August. Genauer gesagt am 06. August, denn dann wird der Konzern seine Ergebnisse zum zweiten Quartal präsentieren, welche bereits im Vorfeld mit Spannung erwartet werden. Aussicht: BULLISCH Sie möchten täglich vor Börsenstart unsere Chartanalysen per E-Mail erhalten? Dann abonnieren Sie hier unseren Börsennewsletter mit aktuellen Börsennews.