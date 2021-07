Lithia Motors: Was soll man noch sagen…:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Lithia Motors gehört derzeit zu den größten Automobilhändlern in den USA. Der Sektor scheint zwar recht altbacken zu wirken, doch die Aktie geht schon seit Monaten gehörig ab. Nach überaus positiven Quartalsergebnissen, die im Juli präsentiert wurden, legte der Titel sogar noch einen Zahn zu, um schlussendlich im August in eine wohlverdiente Verschnaufpause überzugehen. Diese Konsolidierung ist in den letzten Handelstagen an der mittelfristigen Trendlinie, dem 50-Tage-Durchschnitt, angekommen. Üblicherweise beginnen die Bullen auf diesen Niveaus wieder aktiv zu werden und genau so war es auch. Im gestrigen Handel konnte die Korrekturphase beendet werden und die Kurse schossen wie Phönix aus der Asche nach oben. Am Ende des Handelstages blieb ein Plus in Höhe von über acht Prozent.

Expertenmeinung: Alles in allem sehen wir hier einen überaus konstruktiven Chart. Auf Wochenbasis ist das Bild sogar noch besser, denn hier wurde gerade eine klar definierte Bullenflagge nach oben gebrochen. Die Wahrscheinlichkeit ist somit hoch, dass sich die Aufwärtsbewegung jetzt weiter fortsetzen könnte. Anleger, die hier noch keine Positionen halten, können in den kommenden Tagen eventuell die Chance eines Pullbacks nutzen. Häufig werden bei solch klaren Formationen noch einmal die alten Grenzen getestet. Würde also bedeuten, dass die obere Widerstandslinie vielleicht schon bald als Unterstützung im Kursverlauf halten muss. Dies könnte eine gute Einstiegsgelegenheit bei Schwäche mit sich bringen.

Aussicht: BULLISCH