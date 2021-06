Die besten deutschen Technologieaktien 2021

Denkt man an Technologieaktien, denkt man an immenses Wachstum, große Perspektiven, starke Kursgewinne … und in der Regel zunächst an die Nasdaq in den USA. Manchem fällt dann zwar ein, dass es da noch den deutschen TecDAX gibt, aber naja … kleine Aktien, wer will das schon, wenn es doch Aktien wie amazon.com, Nvidia, Microsoft oder Apple gibt?

Wer allerdings genauer hinsieht, der ändert seine Meinung wahrscheinlich bald. Und wer noch genauer hinsieht, erkennt: Warum in die Ferne schweifen, die spannenden Aktien sind doch so nah … und das beschränkt sich nicht nur auf den TecDAX. Es gibt den sogenannten „Technology All Share Index“, in dem zwar auch die Technologietitel des TecDAX gelistet sind, aber darüber hinaus noch viele weitere deutsche Tech-Titel. Dieser Index umfasst knapp 100 Aktien. Und die haben wir uns mal etwas genauer angesehen.

Wie findet man starke Technologie-Aktien? Einfach genau hinsehen!

Sieht man sich im Bereich der deutschen Nebenwerte aus dem Technologiesektor um, stellt man verblüfft fest: Die Palette ist riesig! Und von manchen Technologie-Aktien haben die meisten Investoren womöglich noch nie gehört. Was wirklich keine Schande ist, denn nicht nur in den USA ist die Zahl börsennotierter Unternehmen gewaltig. Bezogen auf die geringere Größe Deutschlands müssen wir uns da nicht gerade verstecken. Was auch für die des Technology All Share-Index gilt. Der folgende zeigt, dass der Index über die letzten zehn Jahre zwar den als das Nonplusultra der Tech-Aktien geltenden US-Index Nasdaq 100 nicht schlagen konnte, aber andere deutsche Indizes wie DAX und MDAX um Längen hinter sich gelassen hat:

Aber wie soll man sich bei dieser Vielzahl an Technologieaktien ein klares Bild machen, was als Investment interessant wäre und ins Portfolio passt oder nicht? Man kann sich doch nicht jede einzelne genau ansehen. Bis man da fertig wäre, ist man aus dem Alter heraus, in dem man noch an längerfristige Anlagen denkt. Also haben wir uns diese knapp 100 Technology All Share-Aktien vorgenommen und für Sie einen Filter eingesetzt, um die unserer Sicht 15 besten Aktien nach folgenden Kriterien zu finden:

Eine über mehrere Jahre hinweg überdurchschnittliche Performance, was wir durch einen Performance-Vergleich der in diesem Index enthaltenen Aktien über ein, drei und fünf Jahre prüfen. Hier wählen wir die 15 insgesamt über alle drei Zeitspannen besten Aktien aus und sehen uns die nach folgenden, weiteren Kriterien an:

konstantes Umsatzwachstum über die letzten vier Jahre, wobei Konstanz höher bewertet wurde als die kurzfristige Dynamik

attraktive bzw. dem jeweiligen Umsatz- und Gewinnwachstum angemessene Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV).

Eine Voraussetzung, um bei diesem Filter ganz oben aufzutauchen, ist, dass eine Aktie bereits mindestens fünf Jahre börsennotiert ist. Das führt dazu, dass manche Unternehmen (noch) nicht in diese Liste hineinkommen konnten, wie z.B. Siemens Healthineers, VARTA oder TeamViewer.

Aber es ist bei unserer Betrachtung wichtig, nicht nur Aktien mit einem relativ konstanten Aufwärtstrend vorzufinden, der belegt, dass diese Aktie mehr als eine kurzlebige Rallye hinlegt, sondern auch das Wachstum des Unternehmens über mehrere Jahre zurück zu verfolgen. Bei jungen Unternehmen, ob sie nun ein „Spinoff“ eines größeren Unternehmens sind oder ganz neu starten, fehlen solche Erfahrungswerte. Und für eine solide Beurteilung ist es sinnvoll, auf eine ausreichend lange Historie blicken zu können.

Die Top 15 deutschen Technologieaktien unseres Technology All Share-Filters

Wir haben unsere 15 herausgefilterten Aktien in der nachfolgenden Tabelle abgebildet und für die einzelnen Kriterien Punkte vergeben: 15 Punkte für den Sieger einer Kategorie, ein Punkt für den schwächsten Kandidaten. Der , der als Basis der Auswahl diente und letztlich wichtiger ist als die anderen Kriterien, weil „Eintagsfliegen“ für Sie als Anleger Gift fürs Depot sind, hat hier das deutlich höchste Gewicht. Wir haben noch mehr Gewicht auf diesen Aspekt gelegt, als in unserem Beitrag zum Thema Nebenwerte („Die besten deutschen Nebenwerte“), dafür ist das Thema Dividende hier aus unserem Bewertungsschema verschwunden, denn Technologieaktien kauft man, weil man sich dort starkes Umsatz- und Gewinnwachstum erhofft und nicht, um eine Dividende zu erhalten.

Es gibt eine Rangliste für die Performance über ein Jahr, drei Jahre und fünf Jahre. Hinzu kommt die Wertung für die Dynamik des Wachstums, bezogen auf die Steigerungsraten des Umsatzes der letzten vier abgeschlossenen Geschäftsjahre. Und zu guter Letzt die Bewertung des Kurs/Gewinn-Verhältnisses (KGV) auf Basis der durchschnittlichen Gewinnschätzung der Analysten für das laufende Geschäftsjahr 2021 und des aktuellen Kurses per 14. Juni 2021.

Eine Aktie mit immensen Umsatz-Steigerungsraten darf auch ein hohes KGV haben … aber wenn diese beiden Aspekte nicht zueinander passen, „kassiert“ diese Aktie im Vergleich zu den anderen Aktien aus der „Top 15“ zumindest in einer der beiden Kategorien niedrige Punktzahlen und landet entsprechend weiter unten in unserer Bewertung.

Die besten deutschen Technologieaktien im Technology All Share Index

Technologie Aktie Performance 5 Jahre Performance 3 Jahre Performance 1 Jahr Umsatzwachstum Bewertung/KGV * Saldo VERBIO Vereinigt.BioEnergie 10 14 15 5 13 57 Eckert & Ziegler 15 15 14 4 5 53 secunet Security Networks 14 7 10 14 7 52 Fabasoft 11 9 5 13 9 47 PVA TePla 12 4 11 9 8 44 ATOSS Software 7 11 9 10 3 40 IVU Traffic Technologies 5 12 1 8 14 40 Evotec 13 5 4 15 2 39 Basler 6 1 8 12 12 39 Süss Microtec 1 3 12 7 15 38 Sartorius AG Vorzugsaktien 9 8 3 11 4 35 AIXTRON 2 2 13 6 10 33 LPKF Laser & Electronics 3 13 2 1 11 30 SFC Energy 8 10 6 3 0 27 Carl Zeiss Meditec 4 6 7 2 6 25 "15 Punkte: beste Aktie dieser Kategorie … 1 Punkt: schwächste Aktie dieser Kategorie +++ * KGV-Berechnung auf Basis des akt. geschätzten 2021er-Gewinns, 0 Punkte = kein Gewinn in 2021"

Bitte bedenken Sie: Die Aktie, die in dieser Tabelle mit der geringsten Punktzahl ins Ziel gekommen ist, hat diesen Vergleich NUR mit den 14 anderen besten Aktien verloren. Sie würde also keineswegs am unteren Ende der Tabelle landen, würde man alle deutschen Technologietitel des Technology All Share Index auf diese Weise durchgehen. Sie ist quasi nur die „Schwächste der Besten“.

Die Top 6 deutschen Technologie Aktien unseres Filters

Die sechs nach diesem Filter am besten bewerteten und damit derzeit interessantesten deutschen Technologieaktien aus dem Technology All Share Index stellen wir Ihnen hier kurz vor, die Charts stellen einheitlich einen Zeitraum von fünf Jahren auf Wochenbasis dar.

Bitte beachten Sie dabei, wie schon bei unserem Beitrag zu den derzeit interessantesten deutschen Nebenwerten hervorgehoben, eines unbedingt:

Die Bewertung erfolgt nach dem „Ist“. Diese „Hitparade“ ist also eine Momentaufnahme im Juni 2021. Unternehmen können Probleme bekommen, andere wie ein Phönix aus der Asche zu Top-Aktien werden, die im Juni 2021 noch nicht einmal in die gröbere Auswahl gekommen wären. Die Börse „fließt“, unterliegt steter Veränderung. Daher werden wir diesen Beitrag in regelmäßigen Abständen für Sie aktualisieren.

Platz 6: ATOSS Software

Die Münchener ATOSS Software ( : DE0005104400 – Symbol: AOF – : 510440) hat sich auf den Bereich Arbeits-, Zeit- und Ablaufmanagement spezialisiert. Seit Jahren überzeugt das Unternehmen durch einen konstanten Umsatz- und Gewinnzuwachs.

Platz 5: PVA TePla

PVA TePla (ISIN: DE0007461006 – Symbol: TPE – WKN: 746100) ist ein hochspezialisierter Anlagenbauer in den Bereichen Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Analgen und für Analgen zur Oberflächenaktivierung und zur Feinst-Reinigung im Plasma.

Platz 4: FABASOFT

Die in Österreich beheimatete FABASOFT AG (ISIN: AT0000785407 – Symbol: FAA – WKN: 922985) ist ein Softwarehersteller und Anbieter für Cloud-Dienste im Prozess- und Dokumentenmanagement.

Platz 3: Secunet Security Networks

Secunet (ISIN: DE0007276503 – Symbol: YSN – WKN: 727650) ist ein IT-Dienstleister, der sich, wie der Name ahnen lässt, auf den Bereich der IT-Sicherheit spezialisiert hat und dort den gesamten Bereich von Analyse über Beratung, Implementierung von Sicherheitssystemen bis zu Wartung und Schulung abdeckt.

Platz 2: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik

Die in Berlin beheimatete Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (ISIN: DE0005659700 – Symbol: EUZ – WKN: 565970), (nicht zu verwechseln mit der Eckert & Ziegler Bebig SA-Aktie), ist ein Zulieferer für Medizintechnik- und andere Unternehmen, die radioaktive Komponenten für Geräte benötigen. Eckert & Ziegler übernimmt Entwicklung, Erprobung und Herstellung solcher Module für wissenschaftliche Gerätschaften oder die Medizin- oder Messtechnik.

Platz 1: VERBIO Vereinigte BioEnergie

Die VERBIO AG (ISIN: DE000A0JL9W6 – Symbol: VBK – WKN: A0JL9W) ist einer der größten Produzenten von Biokraftstoffen wie Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Nach einer bis 2018 eher schwankenden Entwicklung bei Umsatz und Gewinn zeigt sich mittlerweile in beiden Bereichen eine eine solide aufwärts weisende Tendenz.

