Die besten China Aktien 2021

Beim Gedanken an ein Investment in China zuckt manch einer immer noch zusammen, denn China ist vielen Investoren irgendwie nicht recht geheuer. Ein gigantisches Land, eine riesige Volkswirtschaft, die trotz ihrer teilweisen Öffnung in Richtung der freien Marktwirtschaft immer noch unübersichtlich, intransparent und vor allem gesteuert wirkt. Ein Investment in chinesische Aktien wirkt daher wie ein Wagnis, weil es scheint, als könnte man Chancen und Risiken einfach nicht einschätzen. Ist das wahr?

Durchaus nicht. Und die sechs Aktien, die wir Ihnen in diesem Beitrag vorstellen, sind weder unbeschriebene Blätter noch schwer zu handeln. Eines aber muss man dennoch im Hinterkopf haben: Vorsichtig und besonnen sollte man an der Börse ohnehin immer vorgehen, aber was chinesische Aktien angeht, wäre noch ein Tick mehr Besonnenheit angebracht, vor allem, wenn es um spekulative Aktien wie die in diesem Beitrag ebenfalls vorgestellte NIO geht.

Aber werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf China an sich.

Chinas Wirtschaft: Höheres Wachstum, höhere Risiken?

Es mag schon richtig sein, dass die chinesischen Behörden einen größeren Einfluss auf die Unternehmen haben als das seitens der staatlichen Instanzen in Europa, Japan oder den USA der Fall wäre. Und die weit verbreitete Meinung, dass die immer so genau im Plan liegenden Konjunkturdaten nicht der Realität entsprechen, weil es unmöglich scheint, dass eine derartig gewaltige Volkswirtschaft auf die Zehntelstelle nach dem Komma genau so intensiv wächst, wie es die Regierung im Vorfeld avisiert hat, hat sicher ihre Berechtigung. Aber wäre das ein Argument, um China als Investmentziel einfach auszuklammern? Sicher nicht.

Dort finden sich immens spannende Unternehmen, in die zu investieren sich alleine deswegen lohnt, weil dieses Land ein faszinierendes Wachstumspotenzial hat. Und ob das Zahlenwerk der Konjunkturdaten etwas „positiv gerechnet“ ist oder nicht, die sukzessive Zunahme der Importe und Exporte, in den folgenden Charts abgebildet seit Beginn des Jahrhunderts, macht sehr deutlich, wie kräftig die chinesische Wirtschaft wächst, was natürlich auch für den Binnenkonsum gilt.

Die Wachstumsraten würden selbst dann höher liegen als in den etablierten Wirtschaftsräumen, wenn sie ganze zwei Prozent niedriger wären als angegeben – und derart deutlich überzieht man auch dort nicht. Das Tempo des Bruttoinlandsprodukt-Wachstums nimmt zwar ab. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Wirtschaft schrumpft, sie wächst nur langsamer. Und das ist nach so vielen Jahren starken Wachstums auch gar nicht anders möglich.

Besonders wichtig ist für einen Investor der Aspekt, dass China längst nicht mehr die „Filiale“ europäischer und US-amerikanischer Unternehmen ist, abhängig von deren Maschinen und Knowhow. Auch, wenn vieles aus dem Bereich europäischer und US-amerikanischer Waren kopiert wird, was vor allem die US-Regierung derzeit lautstark beklagt: Mittlerweile ist das Reich der Mitte so weit, dass viele Innovationen aus China kommen und, das ist noch bedeutsamer, die chinesische Wirtschaft ist weniger abhängig von den USA, Europa und Japan, als es diese drei Wirtschaftsräume untereinander sind.

Risikofaktor Handelskrieg – auch 2021?

Das starke Wachstum Chinas störte in den letzten Jahren vor allem den Hauptkonkurrenten um die Dominanz in der Weltwirtschaft, die USA. Doch zum einen ist es den USA nie gelungen, Chinas Exportüberschuss spürbar zu reduzieren. Zum anderen wurde im Januar 2020 mit dem sogenannten „Phase I-Deal“ eine Art Burgfrieden geschlossen, der derzeit vor allem deswegen hält, weil China ebenso wie die USA genug Probleme damit hatten, aus der Rezession heraus zu kommen. Streit um Im- und Exportquoten konnte man da nicht gebrauchen. Aber bleibt das auch so?

Bereits im Frühjahr 2021, nur wenige Monate nach Amtsantritt der neuen US-Regierung, kann man festhalten: Diese zeitweilige Ruhe hat bereits ein Ende gefunden. Zwar agiert man jetzt in Washington wieder im üblichen Stil, sprich diplomatischer und berechenbarer. Aber der politische Wille, China in Sachen Wirtschaftsmacht auf Distanz zu halten, hat sich in keiner Weise verändert. Als Investor sollte man daher immer damit rechnen, dass sich die derzeit eher im Hintergrund laufenden Grabenkämpfe zwischen den USA und China wieder verschärfen könnten. Was auch deswegen nicht überraschen würde, weil China den Abstand zuletzt verkürzt hat. Wenn Sie sich die nachfolgenden beiden Charts ansehen, wird eines deutlich:

Durch den Umstand, dass China seine Wirtschaft früher als der Rest der Welt heruntergefahren, aber auch wieder hochgefahren hat, entstand ein markanter Vorteil. Der Export konnte schnell wieder aufgenommen werden und bediente Märkte, in denen die eigenen Unternehmen wegen des Lockdowns nicht produzieren und liefern konnten. Das schlägt sich beim Bruttoinlandsprodukt deutlich nieder. In China wurde im ersten Quartal 2021 ein gewaltiges Wachstum von 18,3 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2020 (dem „Lockdown-Quartal“ in China) erreicht, während das Bruttoinlandsprodukt in den USA nur um 0,4 Prozent über dem Level des Vorjahresquartals lag. Zwar begann der Lockdown in den USA erst im zweiten Quartal 2020, aber ein Plus von 0,4 Prozent liegt meilenweit unter dem üblichen Wachstum und zeigt, wie angeschlagen die USA auch jetzt noch sind.

Dieser Zeitvorteil zeigt sich auch in der chinesischen Industrieproduktion. Während der heißen Phase des US-Handelskriegs hielt sich die Produktion solide auf Wachstumsniveau. Und nach dem scharfen Einbruch durch den Lockdown wurde dieser zuletzt komplett ausgeglichen, aktuell liegt die chinesische Produktion per April markante 9,8 Prozent höher als im Vorjahresmonat.

Trotzdem sollte man sich als Anleger darüber im Klaren sein, dass das Risiko für die chinesische Wirtschaft deswegen nicht völlig vom Tisch ist. Der Binnenkonsum, gemessen am chinesischen Einzelhandelsumsatz, wächst nicht vergleichbar mit, das ist auffällig. Die Rückkehr des Wachstums basiert vor allem auf dem rasanten Hochfahren der Produktion und dem Exportboom.

Der basierte im zweiten Quartal auf den Produktionsausfällen im Rest der Welt und darauf, dass viele chinesische Waren in den USA und Europa billiger sind als die heimischen und daher in einer kritischen Phase, in der viele sparen müssen, bevorzugt werden. Das muss aber nicht so bleiben.

In diesem Frühjahr 2021 haben sich die Auswirkungen der Corona-Problematik weitgehend zurückgebildet. Damit wird auch der Vorteil Chinas sukzessiv geringer. Und so autark sich China auch in den vergangenen Jahrzehnten gemacht hat, der Export bleibt eine entscheidende Größe. Man sollte daher aus Chinas momentan günstiger Position im Welthandel nicht darauf schließen, dass das Wachstum, die Unternehmensgewinne und damit am Ende der Kette der dortige keinen Risiken mehr unterliegen würde.

Chancen und Risiken: Der chinesische Aktienmarkt 2021

Der chinesische Aktienmarkt, im folgenden dargestellt durch den wichtigen, als Leitindex anzusehenden Shanghai Composite Index, war 2018 durch die Entwicklung des US-Handelskriegs deutlich unter Druck geraten. Doch als die Investoren feststellten, dass sich die chinesische Wirtschaft ebenso wie die politische Führung nicht unterkriegen ließ, kamen sie 2019 zurück. 2020 kam es nur zu einer kurzen, heftigen Reaktion auf den Lockdown und die Pandemie, bevor der Shanghai Composite schnell auf neue Jahreshochs stieg.

Es folgte der Ausbruch über die rot markierte, längerfristige Abwärtstrendlinie, doch im Februar setzte eine Korrektur ein, die den Index auf den Ausbruchslevel zurückführte. Solange die aktuell erreichte Zone hält, hat der Shanghai Composite alle Chancen, wieder Fahrt aufzunehmen; aber es kann nicht schaden, das mit der eingangs bereits erwähnten, besonderen Vorsicht zu verfolgen und sich eines erneuten Aufwärtsimpulses nicht zu sicher zu sein!

Der ewige Währungskrieg: Wohin geht es mit dem Yuan 2021?

Die chinesische Währung und ihr Verhältnis zu US-Dollar und Euro sind seit Jahrzehnten ein ständiger Zankapfel. Der Rest der Welt wirft China vor, sich durch die seiner Währung gezielt Vorteile beim Export zu verschaffen. Diese Vorteile basieren darauf, dass, je schwächer die eigene Währung ist, die erzielten Renditen beim Verkauf chinesischer Waren im Ausland steigen. Und es ist richtig, dass China den Wert der eigenen Währung weit effektiver steuern kann als das für andere Währungsräume gilt. Dass China seine Währung aber stetig abwertet, ist falsch.

Der folgende Chart zeigt, wie viel Yuan man für einen US-Dollar bezahlen muss. Steigt der , wird der chinesische Yuan also schwächer; fällt er, wird er aufgewertet. Und während es in der Tat im Zuge der Zuspitzung des Handelskriegs in den Jahren 2018 und 2019 zu einer auffälligen Abwertung des Yuan kam, weil China die Strafzölle der USA durch das Verbilligen des Yuan teilweise ausglich, fällt der Kurs seit Mitte 2020. Derzeit kommt es also zu einer des Yuan. Der Grund:

China setzt auf die neue US-Regierung und mit ihr auf eine Entspannung der unter Donald Trump in die Eiszeit katapultierten Beziehungen zwischen den beiden Großmächten. Die Aufwertung des Yuan wird zwar auch von den Marktbedingungen unterstützt, ist vor allem aber eine Geste des „guten Willens“. Und auch, wenn man mittlerweile ebenso in Peking weiß, dass die Regierung Biden China in Sachen Handel nicht einfach gewähren lassen wird, so kann es doch zu einer besseren Beziehung und konstruktiven Lösungen kommen. Und damit besteht die Chance, dass der Yuan tendenziell das jetzt erreichte, höhere Niveau hält (im Chart also den tiefen Level des Preises für einen US-Dollar in Yuan), was für Investoren, die von Europa aus in China investieren wollen, natürlich wichtig ist. Denn eine schwache chinesische Währung würde Kursgewinne in chinesischen Aktien ausbremsen, ein Anstieg des Yuan den Gewinn aber intensivieren.

Risikobereiche meiden

Auch, wenn China den Handelskrieg (der derzeit zwar pausiert, aber wieder aufflackern könnte) gut überstanden hat und die Wirtschaft bereits beeindruckend an Fahrt aufgenommen hat: Wie eingangs schon erwähnt, muss man Investments in China trotzdem besonnen angehen. Vor allem ein Risikofaktor existiert, den man am besten umgehen sollte: die rapide steigende Verschuldung der Unternehmen und der Privathaushalte. Man wächst immens auf Pump und begeht damit einen Fehler, der auch in den USA alle paar Jahre wieder für heftige Turbulenzen in der Wirtschaft sorgt. Was bedeutet:

So gigantisch viele chinesische Banken auch geworden sind, da sollte man als Anleger Vorsicht walten lassen, auch, wenn der regulierende Arm der Regierung sehr weit reicht und man dort versucht, die Risiken eines Kollapses zu verringern, indem man z.B. die Mindesteinlagesätze mehrfach gesenkt hat. Die Finanzbranche in China wirkt fragil. Auch Immobilien-Aktien und Telekommunikation und Chiphersteller (letztere beide Branchen auch wegen des politischen Drucks aus den USA) sind in China zumindest derzeit noch riskanter als anderswo.

Die besten China Aktien 2021

Besser ist es, sich Aktien von Unternehmen anzuschauen, die vom in die Breite gehenden Fortschritt beim Einkommen der Chinesen profitieren, aber auch eine internationale Ausrichtung haben. Und um Ein- und Ausstieg in die Aktien zu erleichtern, sollten sie in jedem Fall entweder in den USA oder in Europa handelbar sein. Dabei muss man sich aber nicht auf Alibaba und Baidu beschränken, die mittlerweile fast allen Anlegern bekannt sind, die Zahl spannender China-Aktien ist hoch.

Unsere Kandidaten sind ebenfalls in den USA und Deutschland handelbar, wobei wir für die nachfolgenden Charts die Dollar-Notierungen gewählt haben, weil in den USA die Umsätze höher sind.

Wir stellen Ihnen nachfolgend eine kleine Auswahl aus sechs chinesischen Aktien vor, die derzeit interessant sind und aus aktueller Sicht spannend bleiben werden. Die Charts zeigen die Aktien auf Wochenbasis und erfassen einen Zeitraum von fünf Jahren. Das sind aber keineswegs die einzigen interessanten chinesischen Aktien. Und denken Sie bitte zudem daran, dass diese Auswahl eine Momentaufnahme im Mai 2021 darstellt, die Rahmenbedingungen und charttechnischen Konstellationen unterliegen einem steten Wandel.

Alibaba: Hansdampf in allen Gassen

Alibaba ( : US01609W1027- Symbol: BABA – Währung: USD) wird von vielen „nur“ als Online-Händler gesehen. Aber das Unternehmen ist deutlich mehr als das. Viele verschiedene Sektionen richten sich an die unterschiedlichen Bedarfsgruppen. Es finden sich spezielle Plattformen für den Großhandel, den Einzelhandel und den Endverbraucher, wobei zudem mit „Taobao“ eine Auktionsplattform für gebrauchte Artikel im Stil von eBay existiert. Hinzu kommen u.a. mit „Alipay“ ein eigenes Bezahlsystem und mit „Ant Financial“ ein eigener Finanzdienstleister. Alibaba generiert stetig steigende Umsätze und bewegte sich schon Jahre vor Amazon stabil in der Gewinnzone.

Die korrigierte zuletzt deutlicher, weil es Streit mit der chinesischen Regierung über eine Reihe von Auflagen im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang der Finanzsparte „Ant Financial“ gab, auch sorgte eine hohe Kartellstrafe für Druck auf die Gewinne. Dieser vom her gewaltige Börsengang von „Ant Financial“ gilt derzeit aber nur als verschoben und nicht als aufgehoben und könnte, sobald er Kontur annimmt, auch wieder deutlichen Schwung in die Alibaba-Aktie selbst bringen.

Tencent: Der Allrounder

Außerhalb Chinas operiert Tencent (ISIN: KYG875721634 – Symbol: TCEHY – Währung: USD) eher wenig, daher ist das Unternehmen in Europa weniger bekannt. Aber in China selbst kennt Tencent so ziemlich jeder, denn es handelt sich hier um einen Internet-Allrounder der besonderen Art. Basis ist zwar die Instant-Message-Plattform QQ, aber letzten Endes betreibt Tencent ein Online-Portal, das Shopping, Online-Payment, verschiedenste Internet- und Kommunikationslösungen und mehr bietet. Aber das ist nur ein großes Standbein, denn:

Tencent hält eine dreistellige Zahl wichtiger Patente und betätigt sich als Investor in Technologieunternehmen weltweit. So breit gestreut wie die eigene Angebotspalette investiert Tencent auch sein und wirkt dadurch wie ein Internetunternehmen, das sich in eigener Rechnung zugleich als cleverer betätigt. Und das rechnet sich – die Bilanzdaten von Tencent sind eine beeindruckende Erfolgsgeschichte:

Umsatz und Gewinn steigen seit Jahren kontinuierlich. Auch im Krisenjahr 2020 war das Wachstum des Unternehmens nicht zu bremsen. Und mit umgerechnet ca. 70 Milliarden US-Dollar Umsatz in 2020 gehört Tencent längst zu den größeren Playern im Bereich des Internet-Geschäfts. Der Chart zeigt den Kurs des Tencent-ADR ( = American Depository Receipt) in US-Dollar. Auch hier findet man, ebenso wie bei Alibaba, einen volatilen, aber seit Jahren intakten Aufwärtstrend vor.

Lenovo: Hightech made in China

Die Marke dürfte den meisten bekannt sein: Lenovo (ISIN: US5262501050 – Symbol: LNVGY – Währung: USD) gehört zu den Großen im Bereich der Computer- und Smartphone-Hersteller. Die stattliche Marktpräsenz allein aber ist in dieser konjunktursensiblen und zugleich konsumentenorientierten Branche kein effektiver Schutz gegen eine sehr volatile Gewinnentwicklung. In den letzten Jahren pendelte das Unternehmen zwischen der Gewinn- und Verlustzone hin und her, während die hier als ADR in US-Dollar abgebildete Aktie einen bis Sommer 2018 dauernden, markanten Abschwung vollzog. Doch dann gelang eine Bodenbildung, die zur Jahreswende 2020/2021 vollendet wurde und in einen neuen, dynamischen Aufwärtsimpuls überging.

Dennoch, der Chart zeigt es deutlich: Lenovo ist eine spannende, aber auch sehr volatile und damit spekulative Aktie, die, wie die kräftigen Schwankungen der vergangenen Wochen zeigen, immer mit Vorsicht angegangen werden sollte!

China Southern Airlines: Airline-Gigant und Turnaround-Chance

Der Name führt ein wenig in die Irre, denn er klingt nach einer eher regionalen Airline. Aber es ist nicht nur so, dass China Southern Airlines (ISIN: CNE1000002T6 – Symbol: ZNH – Währung: USD) die China Northern Airlines und China Xinjiang Airlines 2003 geschluckt hatte und dieses „Southern“ eigentlich überflüssig wäre. China Southern Airlines ist auch über China hinaus ein Riese. Denn in Bezug auf die Passagierzahlen ist China Southern Airlines die weltweit drittgrößte Airline und die größte in Asien.

Das Unternehmen fliegt Ziele weltweit an und hat eine schnell wachsende Flugzeugflotte von 620 Maschinen, die im Schnitt weniger als acht Jahre alt sind. Natürlich wurde auch China Southern Airlines vom weltweiten Lockdown hart getroffen und leidet derzeit an den durch die Virus-Pandemie bedingten Einschränkungen und dem damit einhergehenden, starken Rückgang des Tourismus. Aber die Analysten sind mehrheitlich optimistisch, dass die Airline bereits im kommenden Jahr in die Gewinnzone zurückkehren wird. Und diese Chance auf einen Turnaround sehen auch die Investoren, wie der Chart der Aktie zeigt:

Die Aktie, hier im Chart in US-Dollar, war zwar im Zuge der Corona-Panik Anfang des Jahres 2020 durch die mehrere Jahre lang immer wieder angelaufene und verteidigte Unterstützungszone bei 25 US-Dollar gefallen, konnte diese aber im August 2020 zurückerobern und hat mittlerweile sogar die mittelfristige Abwärtstrendlinie überwunden. Eine äußerst spannende Konstellation, die aber, wie immer, wenn es um Turnaround-Situationen geht, zugleich sehr spekulativ ist!

JD.com: Der Super-Shop

Weitgehend nimmt man hierzulande an, dass die Online-Handelsplattform Alibaba in China vergleichbar dominant sei wie amazon.com im Rest der Welt. Aber das ist ein Irrtum. JD.com (ISIN: US47215P1066 – Symbol: JD – Währung: USD) ist im höheren Preissegment des Onlinehandels, z.B. bei Elektrogeräten und Luxusartikeln, in China führend und ist daher, rein vom Umsatzvolumen her betrachtet, größer als Alibaba. Zwischen den beiden Unternehmen herrscht ein harter Konkurrenzkampf, wobei JD.com mit Tencent, Alphabet oder Baidu in einigen Bereichen kooperiert, um Alibaba in den eigenen Kernhandelsbereichen auf Distanz zu halten.

Jahrelang hinkte die Entwicklung des JD.com-Aktienkurses aber der Alibaba-Aktie hinterher. Das lag daran, dass JD.com ähnlich wie einst amazon.com auf Kosten der Gewinne wuchs, den Ausbau der Marktstellung also über die Profite stellte. Doch 2019 und 2020 hatte das Unternehmen markante Gewinnsteigerungen verbucht: Jetzt kommt also richtig Schwung in die Gewinne. Die Aktie schoss, als sich diese neue Gewinndynamik abzeichnete, derart schnell und weit in die Höhe, dass eine Korrektur unausweichlich war. Die läuft derzeit noch, Stand Ende Mai, ist aber angesichts der positiven Umsatz- und Gewinnperspektive eher eine Basis, um hier eine günstige Gelegenheit zum Einstieg abzupassen.

NIO: Das große Wagnis

NIO (ISIN: US62914V1061 – Symbol: NIO – Währung: USD) mit Sitz in Shanghai wurde 2014 gegründet und ist, salopp ausgedrückt, angetreten, um Tesla das Fürchten zu lehren. NIO entwickelt Elektrofahrzeuge in den gleichen Kategorien, d.h. im Bereich eleganter und zugleich sportlicher Fahrzeuge in der gehobenen Mittelklasse und hat mit dem EP9 auch einen Supersportwagen gebaut. Im September 2018 ging NIO in den USA an die Börse. Wird NIO eine Konkurrenz für Tesla?

Das stand anfangs noch völlig in den Sternen, aber mittlerweile geht bei NIO einiges voran. Die Modellpalette wächst, der Umsatz steigt schnell, die Verluste verringern sich. Das ist den Anlegern nicht entgangen: Die Aktie ist in der zweiten Jahreshälfte 2020 nahezu explodiert und ging dann in eine vergleichbar scharfe und volatile Korrektur über. Die Aktie notiert per Ende Mai aber, trotz des kräftigen Kursrückgangs, immer noch sehr weit über dem Level, der galt, bevor die Anleger NIO „entdeckt“ hatten. Dieser immens volatile Kursverlauf zeigt: NIO ist eine spannende Story, aber immens spekulativ und nichts für konservative Investoren, sondern nur für risikofreudige Spekulanten!

Fazit zum Thema China Aktien

Abschließend sei noch einmal betont: Ein Investment in chinesische Aktien ist trotz des Wachstums dieses Marktes und der beeindruckenden Chancen eine spekulative Angelegenheit, die man mit der angemessenen Vorsicht und moderatem Kapitaleinsatz angehen sollte.

Charts vom 25.05.2021, Charts von marketmaker pp4 (1-6) und TWS (7-12)

