Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Ölbranche litt 2020 gehörig unter der Pandemie und dem heftig gefallenen Ölpreis. So gehörte der Sektor bis November 2020 zu den größten Verlierern an der . Doch der Start der Impfstoff-Rallye führte zu einer massiven Trendwende und konnte Titel wie Exxon oder Chevron wieder zurück auf die Siegerstraße führen. Die Rallye bei den Ölgiganten hielt bis März an, um daraufhin in eine wohlverdiente Verschnaufpause überzugehen. Auch der Ölpreis selbst hat in dieser Zeit ein wenig korrigiert, konnte sich jedoch seit Mitte April wieder den Weg nach oben bahnen. Die Papiere der Branche folgten prompt. Der Breakout und somit das Kaufsignal bei Chevron sind kaum zu übersehen. Seit Mitte der Woche haben hier die Bullen wieder das Ruder an sich gerissen.

Expertenmeinung: Die letzte Rallye in Chevron fand von Februar auf März statt. Die Impulshöhe dieser Bewegung wies eine Spanne von rund 28 USD auf. Wenn wir nun diese Spanne zum letzten Tief bei 100 USD hinzuaddieren, wäre das nächste Kursziel der Aktie bei 128 USD anzusetzen. Gleichzeitig ist im Wochenchart erkennbar, dass sich bei rund 127 USD im Jahr 2019 einige Zwischenhochs bildeten. Gut möglich, dass sich die Kurse in den kommenden Monaten die Rückkehr in Richtung der alten Niveaus bahnen werden. Wir bleiben vorerst bullisch auf die Aktie.

Aussicht: BULLISCH