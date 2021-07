Baidu: Erneute Schlappe für Anleger in China-Aktien:

Der scheidende US-Präsident hat seine Drohungen wahr gemacht und am gestrigen Abend per Dekret den Handel mit einer ganzen Reihe von chinesischen Aktien untersagt.

US-Amerikanern ist es demnach nicht mal erlaubt, die Papiere zu besitzen.

Per Dekret

Hier ein Auszug aus der Executive Order:

[…] in order to take additional steps […] to address the threat posed by the People’s Republic of China’s military-industrial complex […]

any transaction […] solely to divest […] is permitted.

Effective at 11:59 p.m. eastern standard time on November 11, 2021, possession of any such securities by a United States person is prohibited.

Hier finden Sie die Executive Order in voller Länge:

Executive Order 13959 – Addressing the Threat from Securities Investments that Finance Communist Chinese Military Companies

Klartext

Das bedeutet, dass US-Amerikaner die betroffenen chinesischen Aktien nur noch verkaufen und ab dem 11. November 2021 nicht mehr besitzen dürfen.

Handel mit China-Aktien verboten

Die Begründung dafür ist, dass diese Firmen angeblich Verbindungen zum chinesischen Militär oder den Sicherheitsbehörden des Landes hätten.

Man kann diese Ansicht teilen oder nicht, es dürfte aber vollkommen klar sein, dass das nur ein Vorwand ist.

Zuvor hatte der US-Präsident bereits versucht ein Delisting chinesischer Aktien zu erzwingen – die Unternehmen würden US-Buchhaltungsstandards nicht einhalten, beziehungsweise ihre Unterlagen nicht herausgeben.

Man wollte einen Grund finden.

Dreht Biden die Uhr zurück?

Ab dem 20. Januar könnte sich das Verhalten der US-Regierung allerdings schlagartig ändern.

Womöglich auch in Bezug auf Aktien aus dem Reich der Mitte. Vielleicht werden die Verordnungen direkt wieder aufgehoben.

Das wäre im Eigeninteresse der USA, denn realistischerweise betrachtet bringt es gar keinen Vorteil, wenn die Aktien an den dortigen Börsen nicht mehr gehandelt werden dürfen.

Den Börsenplätzen entgeht das Geschäft und dadurch verschiebt sich das finanzielle Machtzentrum der Welt nur noch schneller in Richtung Asien.

Ein Trend, dem die Amerikaner im eigenen Interesse eigentlich entgegenwirken.

Unbegreiflich

Doch für den scheidenden Präsidenten zählen eben vor allem politische Erfolge. Er will seine Wähler bei Laune halten und mit allen Mitteln an der Macht bleiben.

Er schreckte nicht mal davor zurück, zum Marsch auf das Kapitol aufzurufen. Dazu aufzurufen, den demokratischen Prozess aufzuhalten.

Die traurige Bilanz: Fünf Todesopfer.

Man kann froh sein, dass nicht noch mehr passiert ist. Schließlich skandierte die außer Kontrolle geratene Masse Dinge wie „hang Mike Pence“ („Erhängt Vize-Präsident Mike Pence“).

Das scheint selbst den Parteikollegen zu viel zu sein. Es folgten mehrere Rücktritte von Ministern, Beratern und Regierungsmitarbeitern.

Etliche Republikaner haben sich öffentlich für eine Amtsenthebung ausgesprochen.

Eine ganze Reihe hat sogar Taten folgen lassen und das Verfahren im Repräsentantenhaus mit ihrer Stimme unterstützt.

Die nächsten 9

Doch kommen wir zurück zum Haupt-Thema. Bisher wurde der Handel von 31 chinesischen Firmen untersagt, jetzt sollen 9 weitere folgen.

Demnach dürfen US-Amerikaner die Aktien ab dem 11. Januar nicht mehr erwerben, haben allerdings bis November dieses Jahres Zeit, sie abzustoßen.

Das Weiße Haus hat in der gestrigen Verordnung nur ein kleines Detail vergessen: Um welche Aktien es sich handelt!

Wie man aus dem Wirtschaftsministerium hört, sind Alibaba, Tencent und Baidu aber nicht betroffen.

Anleger können also aufatmen.

Chance = Krise

Angeblich ist das chinesische Wort für Krise und Chance ein und dasselbe. Sinn ergeben würde es, denn genau das ist auch der Fall.

Der Corona-Crash ist ein eindrucksvolles Beispiel. Die aktuelle Situation könnten sich ebenfalls als Gelegenheit herausstellen.

Denn die betroffenen Aktien sind in den letzten Monaten massiv unter Druck gekommen. US-Anleger haben die Papiere massenhaft auf den Markt geworfen. Der Preis spielte keine Rolle, die sahen sich schließlich dazu gezwungen.

Dementsprechend könnte es sich lohnen, die Aktien unter die Lupe zu nehmen. Sicherlich wird sich hier das ein oder andere Schnäppchen finden lassen.

Anbei die Liste.

Die Chancen stehen recht gut, dass ich in den kommenden Tagen Analysen zu einem oder mehreren der Aktien veröffentlichen werde.

Was Sie allerdings benötigen, ist ein Broker, mit dem Sie Aktien auch weltweit handeln können. Mit LYNX ist das selbstverständlich möglich.

Aviation Industry Corporation of China

China Aerospace Science and Technology Corp

China Aerospace Science and Industry Corp

China Electronics Technology Group Corp

China South Industries Group Corp

China State Shipbuilding Corp

China North Industries Group Corp (Norinco Group)

Hangzhou Hikvision Digital Technology

Huawei Technologies

Inspur Group

Aero Engine Corporation of China

China Railway Construction Corp

CRRC Corp

Panda Electronics Group

Dawning Information Industry

China Mobile Communications Group

China General Nuclear Power Group

China National Nuclear Corp

China Telecommunications Corp

China Communications Technology

China Communications Construction Company (CCCC)

China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT)

China Spacesat

China United Network Communications Group

China Electronics Corporation

China National Chemical Engineering Group Co Ltd

China National Chemical Corporation (ChemChina)

SinoChem Group

China State Construction Group

China Three Gorges Corporation

China Nuclear Engineering & Construction Corporation