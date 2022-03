Sprouts Farmers Markets: Völlig losgelöst:

Sprouts Farmers Market ist eine Supermarktkette mit rund 350 Niederlassungen. Im Mittelpunkt stehen gesunde und natürliche Bio-Lebensmitteln.

Nur gute Vorsätze?

Das Gesundheitsbewusstsein nimmt zu, gerade bei besserverdienenden. Bio liegt im Trend und dementsprechend ist es naheliegend, sich auf diesen Bereich zu spezialisieren.

Der Erfolg von Sprouts Farmers Market spricht jedenfalls für sich. In den letzten zehn Jahren konnte man den Umsatz von 517 Mio. auf 5,64 Mrd. USD mehr als verzehnfachen.

Der Gewinn kletterte in diesem Zeitraum von quasi null auf zuletzt 150 Mio. USD, was 1,25 USD je Aktie entspricht.

Sprouts kommt derzeit auf eine P/E von 17,5 und eine forward P/E von 12. Bei den gegebenen Charakteristiken ist das sehr attraktiv.

Wo liegen also die Probleme, wovor fürchten sich Anleger? Zu hohe Schulden, sinkende Wachstumsraten oder übermächtige Konkurrenten?

Wie schultert man die Expansion?

Das erstaunliche daran ist, dass man die enorme Expansion aus dem laufenden Cashflow finanzieren konnte.

Man wächst stetig und profitabel. Daher hat der Konzern weder nennenswerte Schulden, noch waren Kapitalerhöhungen notwendig.

Ganz im Gegenteil sogar. Man hat die Zahl der ausstehenden Papiere in diesem Zeitraum sogar von 137 auf 118 Millionen Stück reduziert.

Das Ende des Wachstums?

Auch in der jüngeren Vergangenheit hat man nicht nachgelassen. Sprouts steigert den Umsatz geradezu wie ein Uhrwerk um circa eine halbe Milliarde Dollar pro Jahr.

Doch wie lange wird man das noch fortsetzen können? Tatsächlich ist das Unternehmen bisher erst in 23 US-Bundesstaaten aktiv.

Man hat also noch erhebliches Potenzial zur geographischen Ausdehnung innerhalb der USA. Eine Expansion in Kanada wäre ebenfalls naheliegend.

Darüber hinaus befinden sich fast zwei Drittel aller Niederlassungen in nur drei Bundesstaaten.

Das Filialnetz ist in weiten Teilen alles andere als engmaschig. Das wäre es auch nicht , wenn man doppelt so viele Niederlassungen hätte.

Raum für Wachstum ist also ausreichend vorhanden. Die viel größere Gefahr könnte durch Amazon drohen.

Schock: Amazon als Konkurrent

Das ist auch der Hauptgrund, warum die Aktie so niedrig bewertet ist. Seitdem Whole Foods im Jahr 2018 von Amazon übernommen wurde, steht man in direkter Konkurrenz.

Die Börse scheut Unternehmen, die mit Amazon konkurrieren und das meist zurecht.

Der Internet-Gigant beherrscht es geradezu meisterhaft neue Märkte zu erobern und die Wettbewerber zu verdrängen.

Im Internet funktioniert das auch sehr gut, da es sich um ein Umfeld handelt, in dem „the winner takes it all“ gilt.

Nehmen Sie zum Beispiel Google. Die Suchmaschine ist schlichtweg am besten, dementsprechend tendiert der gefühlte Marktanteil in Richtung 100%.

Sprouts wird an der Börse so gehandelt, als wäre das in der physischen Welt auch der Fall.

Ist es aus meiner Sicht aber nicht. Lidl und Aldi, als beliebiges Beispiel, koexistieren auch.

Das Rad dreht sich

Der Markt mit Bio-Lebensmitteln ist wahrlich groß genug, um Raum für mehrere Wettbewerber zu bieten.

Bisher ist es Amazon auch nicht gelungen, die Geschäfte von Sprouts zu beeinträchtigen – obwohl Whole Foods massiv die Preise gesenkt hat.

Auch nach der Übernahme von Whole Foods ist Sprouts weitergewachsen. Umsatz, Gewinn und Cashflow sind gestiegen. Das aktuelle Geschäftsjahr bildet keine Ausnahme.

In den ersten sechs Monaten kletterte der Umsatz um 16% auf 3,29 Mrd. USD. Das Ergebnis legte sprunghaft um 77% auf 1,35 USD je Aktie zu.

Chart

Sprouts wurde in den letzten Jahren immer wieder im Unterstützungsbereich zwischen 17,50 und 20 USD aufgefangen. Nur im Corona-Crash kam es, zumindest kurzzeitig, zu noch tieferen Kursen.

Von März bis in den Juli hinein hat die Aktie allerdings einen Aufwärtsimpuls ausgebildet, jetzt könnte der nächste starten.

Mögliche Kursziele liegen bei 25 und 27,50 USD.

Über 27,50 und 30 USD würde sich das Chartbild nachhaltig aufhellen und es käme zu prozyklischen Kaufsignalen.