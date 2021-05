Ross Stores: Das hat keiner kommen sehen:

Ross Stores ist mit mehr als 1.500 Filialen der größte US-Restposten-Händler.

Bitte nicht

Einzelhandel? In der Regel hat sich die Sache für mich an dieser Stelle schon weitgehend erledigt. Die guten Zeiten der Branche sind vorbei, der Druck durch das Internet ist enorm. Das Wachstum findet dort statt. Das wird sich durch Covid-19 nur noch beschleunigen, denn ein Teil der Kunden, die erst jetzt mit dem Online-Shopping so richtig beginnen, werden auch dabeibleiben. Ross Stores ist aber ein Spezialfall. Man handelt nur mit stark reduzierten Restposten. Damit unterbietet man selbst die Preise im Online-Handel. Ein großer Teil der US-Bevölkerung kommt kaum über die Runden, ihnen ist es egal, ob sie im Laden die aktuelle Kollektion finden oder jede Größe eines Schuhmodells. Es muss vor allem günstig sein. Das ist aber nur ein Erklärungsversuch für den Erfolg der Kette.

Der Einzelhandel stirbt

Es dürfte wirklich niemandem entgangen sein, dass der Einzelhandel seit geraumer Zeit strauchelt. Bei Ross Stores ist davon allerdings nichts zu merken. In den letzten zehn Jahren konnte der Umsatz von 7,87 auf 16,04 Mrd. USD mehr als verdoppelt werden. Eine enorme Expansion, die man ohne Kapitalerhöhungen oder Schulden bewältigt hat. Dieser Umstand ist für sich genommen schon erstaunlich und ein echtes Qualitätsmerkmal. Man konnte die Zahl der ausstehenden Aktien sogar noch von 480 auf 361 Millionen Stück eindampfen. Darüber hinaus hat sich die Profitabilität verbessert. Dadurch konnte man den Gewinn von 1,16 auf 4,60 USD je Aktie steigern. Dass die Aktie ein massiver Outperformer ist, muss man an dieser Stelle wohl nicht mehr erwähnen. In diesem Jahr ist man außerdem zum Aristokraten aufgestiegen. Derzeit liegt die Dividendenrendite bei 1,35%.

Des einen Leid

Der Gewinn von Ross Stores dürfte in diesem Jahr deutlich einbrechen, existenzbedrohend ist die aktuelle Situation allerdings nicht. Das Unternehmen ist gut kapitalisiert und hat keine nennenswerten Schulden. Bei der Konkurrenz sieht das allerdings ganz anders aus. JC Penney dürfte in den nächsten Stunden Insolvenz anmelden, ein Konzern mit einem Umsatz von mehr als 11 Mrd. USD. Es ist aber nur ein Beispiel. Viele Läden werden nie mehr öffnen, vor allem Einzelhändler aller Couleur. Die Notenbanken der Welt scheinen aber eins vergessen zu haben. Die zerstörerische Kraft des Wettkampfs hat auch enorme Vorteile. Es belohnt die, die und Ressourcen besser einsetzen. Bessere Unternehmen entstehen, wo andere untergehen. Die Notenbankpolitik des billigen Geldes hält hingegen Zombie-Firmen am Leben und verhindert gesundes Wachstum. Verschwindet ein Einzelhändler, schnappt sich ein anderer die Marktanteile. Teilweise sind das Online-Händler, teilweise werden es starke Unternehmen wie Ross Stores sein. Das Unternehmen dürfte also gestärkt aus der Krise hervorgehen und mittel- bis langfristig sogar profitieren. Des einen Leid…

Charttechnik

Die Aktie ist übergeordnet klar bullisch, größere Korrekturen sind eine Seltenheit. Für antizyklische Anleger ist der Bereich zwischen 77 und 80 USD interessant. Ebenso die Unterstützungen bei 70 und 60 USD. Über 86 und 91 USD kommt es zu prozyklischen Kaufsignalen. Mögliche Kursziele liegen bei 100 – 103.