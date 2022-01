Qiagen NV: Ist der Abverkauf vorbei?:

Für die Aktionäre des im MDAX und TecDAX, aber auch in den USA notierten niederländischen Labortechnikspezialisten Qiagen steht ein Quartal vor dem Abschluss, das einem Ritt auf der Kanonenkugel gleicht. Wir zeigen Ihnen hier den Chart der Aktie in US-Dollar, da an der Wall Street am Donnerstag gehandelt wurde und in Europa noch nicht. Es wird spannend sein zu sehen, wie groß das Abwärts-Gap, das an der US-Börse am Donnerstag entstand, hierzulande ausfallen wird. Bevor wir uns ansehen, warum die Aktie derart massiv schwankte, sei eines vorangestellt: Würde Qiagen auf diesem Niveau aus dem Quartal gehen, wäre all das wilde Auf und Ab ausgegangen wie das Hornberger Schießen, denn der Kurs liegt nur geringfügig von dem Punkt bei 32,90 US-Dollar entfernt, den die Aktie am Ende des dritten Quartals gesehen hatte. Basis dieser immensen Kursbewegungen in der Zeit dazwischen war zunächst eine Senkung der Umsatzprognose und der Abgang des CEO Anfang Oktober … und dann Mitte November die Meldung, dass es mehrere Interessenten gebe, die Qiagen übernehmen möchten. Expertenmeinung: Die „bad news“ schickten Qiagen Anfang Oktober zu Boden: Die Aktie hatte am 7. Oktober in den USA bei 32 US-Dollar geschlossen und sackte als Reaktion auf diese negativen Nachrichten auf bis zu 25 US-Dollar durch. Nach der Meldung über eine eventuelle Übernahme ging es nicht minder hektisch zu: Der Kurs stieg in kaum mehr als zwei Wochen in der Spitze um 33 Prozent, gerechnet von dieser Meldung. Vom Tief im Oktober aus sauste der Kurs sogar um über 70 Prozent nach oben, weil Anleger davon ausgingen, dass das übernehmende Unternehmen einen hohen Preis für die ausstehenden Aktien bieten müsse. Doch was gestern passierte unterstreicht, dass der Leichtsinn am Aktienmarkt derzeit fröhliche Urständ‘ feiert. Denn „auf einmal“ meldete Qiagen, dass man nach Gesprächen mit potenziellen Interessenten entschieden habe, nicht übernommen werden zu wollen. Eine völlige Überraschung? Eben nicht. Wer Qiagens Meldung in Sachen einer möglichen Übernahme genau gelesen hätte, hätte diesen Satz gefunden: „Es ist nicht vorhersehbar, ob die Gespräche zu einem von der Gesellschaft empfohlenen Angebot an alle Aktionäre der Gesellschaft führen werden.“ Nun hat man eben so entschieden. Die Aktie startete im gestrigen US-Handel 26,2 Prozent tiefer, holte dann aber im Handelsverlauf ein wenig auf, so dass der Abschlag am Ende „nur“ 20,64 Prozent betrug. Und nun? Der „Bonus“ potenzieller Übernahmeangebote ist aus dem Kurs heraus, das Minus durch die Umsatzwarnung aber andererseits aufgeholt. Da Qiagen am Donnerstag unterstrich, dass man derzeit besser fahren würde, wenn man selbständig bleibt, sollte man sich zweimal überlegen, ob man in eine heute wahrscheinliche Abwärts-Kurslücke hinein aussteigt oder gar Short geht, denn unter dem Strich gilt: Eigentlich ist ja gar nichts passiert. Sollte die Aktie das gestrige Tagestief bei 30,23 US-Dollar unterbieten, wäre eine Reduzierung von Long-Positionen zwar zu erwägen, aber was die Short-Seite angeht, ist Vorsicht angezeigt, denn negativ ist diese Nachricht letztlich nur für diejenigen, die sich in Sachen Übernahme verzockt haben.