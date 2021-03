Porsche: Kann die Super-Rallye noch lange gutgehen?:

Um den Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie Abonnent unseres Newsletters LYNX Börsenblick sein. Noch kein Abonnent? Melden Sie sich jetzt kostenfrei mit Ihrer E-Mail-Adresse an. Sie erhalten den Freischaltungslink sofort per E-Mail! Wenn Sie schon Abonnent sind, geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse ein.

Letztere ist es, die am Montag erstmals im MDAX gehandelt wurde. Und hier kommt heute die des vierten Quartals. Da wird es somit keine umwerfenden Überraschungen geben, denn der VW-Konzern hat seine Bilanz ja bereits vorgelegt. Und Porsche SE hat bereits am 18. Februar vorab seinen Gewinn gemeldet.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Porsche Automobil Aktie finden Sie hier.

Doch das Chartbild des MDAX-Neuzugangs ist trotzdem extrem spannend, denn eine solche „Fahnenstange“ sieht man nicht alle Tage. Und sie hing auch mit dem Ereignis zusammen, das gestern über die Bühne ging: der Aufstieg in den MDAX.

Bis zum 18. Februar war die Aktie unauffällig. Der lief grundsätzlich mit den Trends des Markts und der Automobilbranche mit. Was auffiel war, dass die Aktie noch ziemlich deutlich unter dem „Prä Corona“-Hoch von Anfang 2020 notierte. Doch ab diesem Tag zog die Porsche SE auf einmal davon, überbot die Hochs vom Winter 2019/2020 und überwand Anfang vergangener Woche sogar die obere Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals. An diesem 18. Februar wurde erstmals das Gerücht herumgereicht, dass diese Aktie in den MDAX aufgenommen werden könnte, obwohl das Papier zuvor nicht einmal im zu finden war.

Anfang März bestätigte die Deutsche Börse das Gerücht, die Porsche SE würde tatsächlich am 22. März „aufsteigen“. Da die Aktie vorher in keinem Index notiert war, bedeutete das, dass die und ETFs, die den MDAX abbilden, die Aktie kaufen mussten, ohne dass zugleich Abgaben entstanden, die durch das Verlassen eines anderen Index bedingt gewesen wären. Da zogen die Umsätze bereits an, was bei einer relativ marktengen Aktie zu besonders starken Kursveränderungen führt. Und dann kamen auch noch die überzeugenden Bilanzzahlen von Volkswagen, von denen die Porsche SE als Mehrheitsaktionär natürlich direkt profitiert … nebst den Aussagen in Sachen Elektromobilität, die bei VW eine wahre Goldgräberstimmung auslösten. Und bei der Porsche SE im Schlepptau ebenfalls.

Doch natürlich stellt sich die Frage, wie weit das noch gehen kann. Die Zahlen liegen auf dem Tisch, heute dann auch die der Porsche SE selbst im Detail. Die MDAX-Aufnahme ist vollzogen, die institutionellen Investoren wie Fonds und ETFs müssten jetzt also bereits eingestiegen sein. Und der Kurs hat alleine seit diesem 18. Februar bis gestern 56 Prozent zugelegt. Das hat zu einer dramatisch überkauften Situation geführt.

Der im Tageschart mit eingeblendetem RSI-Indikator hat einen Level von 89 erreicht, das ist extrem selten zu beobachten. Durch diese Kursexplosion liegen die nächsten Unterstützungen in Form der 20-Tage-Linie (76 Euro) und der oberen Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals (79 Euro) weit entfernt.

Bis dahin könnte die Aktie allemal – und womöglich auch schnell – zurücksetzen. Das muss nicht so kommen, aber wenn ein Kursbild eine solche Fahnenstange zeigt, sollte man dieses Risiko einkalkulieren. Hier jetzt noch einzusteigen, bevor der Kurs nicht mal richtig „ausgeatmet“ hat, wäre verwegen … zumal Sie im langfristigen auf Wochenbasis sehen, dass die Aktie jetzt auch eine markante Charthürde erreicht hat: das mehrjährige Hoch aus dem Jahr 2015 bei 94,56 Euro.