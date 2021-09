Die Porsche Automobil Holding gehört zwar zu den Aktien, die am 20.9. in den DAX aufsteigen werden, aber im Gegensatz zu den anderen Aufsteigern tendiert die Porsche-Aktie bereits seit Juni im Abwärtstrend. Der sich verschärfen dürfte, wenn die jetzt angesteuerte Zone bricht.

Die Porsche Automobil Holding ist nicht, das muss man betonen, der Hersteller von Porsche-Fahrzeugen, sondern eine Beteiligungsgesellschaft, deren Hauptbeteiligung die Mehrheit der Volkswagen-Stammaktien ist. Im Endeffekt könnte man die Holding damit als eine Art „Schatten“ der bereits im DAX notierten VW sehen. Ein Schatten, der folgerichtig auch von der Tendenz des Aktienkurses her Parallelen zur Vorzugsaktie aufweist.

Die Vorzugsaktie zeigte zu Jahresbeginn eine gewaltige Rallye, bildete dann ein Topp aus und bewegt sich seit Juni sukzessiv abwärts, bei der Porsche Automobil Holding, kurz „Porsche SE“, ist es nicht anders. Nachvollziehbar ist das deswegen, weil der Volkswagen-Konzern zu Beginn des laufenden Jahres einen ungewöhnlich bullischen 2021er-Ausblick präsentierte, der wirkte, als würden hier ab sofort Milch und Honig fließen. Doch die Realität hat die Euphorie der Investoren mittlerweile eingeholt:

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Porsche Automobil Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Der seit Monaten anhaltende Mangel an Chips, Probleme mit den Lieferketten und die sukzessiv zulegende Inflation sind Bremsklötze, welche gerade die Automobilindustrie derzeit spürbar behindern. Und insbesondere die Autobauer sehen laut einer gerade veröffentlichten Umfrage des ifo-Instituts derzeit wenig Spielraum, um die gestiegenen Kosten an die Kunden weiterzugeben. Gut möglich also, dass die Brötchen in Sachen Umsatz und Gewinn am Ende des Jahres spürbar kleiner ausfallen werden, als sie zu Jahresanfang werden sollten. Diese Ernüchterung konnte am Aktienkurs nicht vorbeigehen. An der Vorzugsaktie nicht, an den in diese „Porsche-Hülle“ gepackten Stammaktien folgerichtig auch nicht.

Die Frage, wie lange die Lieferprobleme einerseits und die Kaufkraft und Kaufbereitschaft dämpfende Inflation noch anhalten werden, lässt sich nicht beantworten, daher wäre es wie so oft in solchen Situationen opportun, sich für die Frage, ob man hier einsteigen, dranbleiben oder aussteigen will, pragmatisch an der zu orientieren. Zumal diese in Bezug auf die Porsche-Aktie gute Ankerpunkte für beide Richtungen liefert.

Sie sehen, dass die im Zuge ihres im Juni begonnenen, aktuellen Abwärtstrends im August wieder in den zuvor nach oben verlassenen, im Frühjahr 2020 etablierten Aufwärtstrendkanal zurückgefallen ist. Die Linie, an welcher der im Mai erst einmal wieder nach oben gedreht und die obere Begrenzung des Trendkanals dadurch hatte verteidigen können, hat jetzt die Bedeutung einer Schlüsselzone. Dieser Level knapp über 80 Euro wurde im August erneut angesteuert und da zunächst verteidigt. Aber die darauf folgende Aufwärtsbewegung „verhungerte“ auf Höhe der Juni-Abwärtstrendlinie und bestätigte diese dadurch. Seither rutscht der Kurs erneut auf diese Unterstützung zu, die zudem an Relevanz gewinnt, weil sie jetzt mit der derzeit bei 79,34 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie eine Kreuzunterstützung bildet. Fällt diese Zone 79/80 Euro, wäre der Weg in Richtung 70/71 Euro frei. Einen Stoppkurs knapp unter 79 Euro einzuziehen, wäre daher allemal erwägenswert.

Sie möchten vor Börsenstart über spannende Aktien informiert werden? Wir beobachten für Sie regelmäßig die interessantesten Aktien am Markt. Die Besten stellen wir Ihnen jeden Morgen kostenfrei im LYNX Börsenblick vor. Aktuell ermöglichen wir so über 35.000 Lesern täglich einen schnellen Überblick über die spannendsten Aktien. Machen Sie sich selbst ein Bild und abonnieren Sie unseren täglichen Newsletter Börsenblick oder einen anderen auf unserer Seite Börsennews.