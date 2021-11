Overstock.com: Warum gerade diese Aktie jetzt interessant ist:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des US-amerikanischen Internet-Einzelhändlers Overstock gehört schon seit Jahren zur Riga der sogenannten Momentumaktien. Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, welche sowohl in Aufwärts- aber auch in Abwärtsbewegungen teils starke und nachhaltige Trends bilden. Die absolute prozentuale Bewegung wird hierbei nicht beachtet und ergibt aus fundamentalen Gesichtspunkten absolut keinen Sinn. Hier zählt einzig und allein der Chart. Während das Wertpapier im Jahr 2017 noch mehr als 400 Prozent an Wert zulegen konnte, sanken die Kurse in Folge rund 90 Prozent. Keine Aktie für schwache Hände und schon gar nicht für unerfahrene Trader. Zurück zum aktuellen Gesamtbild. Die letzten Tage lieferten bereits einiges an positivem Momentum und im gestrigen Handel starteten die Bullen den Startschuss zur nächsten Rallye. Expertenmeinung: Interessant an der Aktie ist vor allem auch das aktuell hohe Short-Float. Dieses befindet sich derzeit bei sagenhaften 55,75 Prozent. Bedeutet also, dass sich mehr als 50 Prozent aller im Handel erhältlichen Aktien derzeit in den Händen von Leerverkäufern befinden. Diese müssen nach den jüngsten Kursanstiegen um ihre Gewinne bangen und so werden wohl eine Vielzahl der Bären in den kommenden Tagen versuchen, Kasse zu machen. Somit werden die Short Seller unfreiwillig zu Käufern, was die Rallye noch weiter anheizen dürfte. Für uns ganz klar der Geheimtipp der Woche. Ein Anstieg auf bis zu 16 bis 18 USD wäre keine allzu große Überraschung. Aussicht: BULLISCH Sie möchten täglich vor Börsenstart unsere Chartanalysen per E-Mail erhalten? Dann abonnieren Sie hier unseren Börsennewsletter mit aktuellen Börsennews.