Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits zu Beginn der Krise hatten wir in unseren LYNX Live Streams mögliche Gewinner der nach wie vor laufenden Pandemie besprochen. Neben Gilead und Regeneron waren es insbesondere zwei Biotechnologieunternehmen, welche wir ebenfalls im März bereits ins Auge gefasst hatten. Dies waren Moderna und Novavax. Beide Titel sind in der Zwischenzeit regelrecht explodiert. Der große Gewinner war jedoch vor allem Novavax, welche jetzt auf ein Kursplus von sagenhaften +800 Prozent seit Jahresbeginn zurückblickt. Doch wie kommt so ein Kursplus zustande? Der Titel war bereits 2019 gehörig unter die Räder gekommen, als ein vielversprechendes Medikament von der FDA über Nacht aus der Pipeline genommen wurde. Dies stellte einen herben Rückschlag für das Unternehmen dar. Aktuell holt der Kurs lediglich das auf, was zuvor bereits verloren war.

Expertenmeinung: Viele Anleger stellen sich natürlich die Frage, ob ein Investment in die Aktie noch Sinn ergibt. Das kann so nicht eindeutig beantwortet werden. Jeder Trade ist immer mit einer Chance und einem gewissen Risiko verbunden. Aktuell gibt es kein klares Setup, welches mit einem engen Stop abgesichert werden kann. Rückschläge und heftige Gewinnmitnahmen sind nicht auszuschließen und darum würden wir eher empfehlen, die Aktie vorerst einmal auf die Beobachtungsliste zu setzen. Sollte sich in den kommenden Tagen ein gutes Trading-Setup ergeben, kann dies mitunter für einen Einstieg genutzt werden.

Aussicht: NEUTRAL