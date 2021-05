Novavax: Bereit für die nächste Impstoff-Rallye?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Infektionszahlen in den USA im Zusammenhang mit Covid-19 sind immer noch relativ hoch. Und so ist es nicht verwunderlich, dass an der Wall Street immer mal wieder die Nachfrage und das Interesse an Biotechnologie- und Diagnostikaktien wächst. So konnten unter anderem Aktien wie Quidel, DexCom oder auch Moderna und Novavax deutlich an Wert zulegen. Dies, obwohl der Gesamtmarkt dieser Tage eine doch deutliche Korrektur erleben musste. Novavax konnte mittlerweile sogar die Konsolidierungsformation der letzten Wochen nach oben durchbrechen. Ein klares technisches Kaufsignal, welches den Titel nun auf neue Höhen katapultieren könnte. Der bleibt hier nach wie vor auf der bullischen Seite und die Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs ist ungebrochen. Expertenmeinung: Das erste Kursziel nach oben steht bereits fest. Die Bullen haben aktuell das letzte Hoch bei 61.50 USD im Visier. Dies dürfte wohl der nächste Ankerpunkt im Chart werden. Ob danach neue Hochs folgen, bleibt vorerst abzuwarten. Grundsätzlich spricht nichts dagegen. Das Momentum ist nach wie vor vorhanden und der Trend sieht überaus positiv aus. Wichtig bleibt, dass das Tief der eingezeichneten Konsolidierungsformation nicht mehr nach unten verletzt wird. Die Marke bei 40 USD muss also unbedingt verteidigt werden. Unsere Aussichten auf Novavax gehen wieder auf die bullische Seite. Aussicht: BULLISCH