Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Wer in diesem Jahr auf die Aktie des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers gesetzt hatte, der wurde stark enttäuscht. Seit Januar hatten die Kurse zwischenzeitlich fast 80 Prozent an Wert verloren und kratzten im Oktober bereits an der 1.00 USD Marke. Ein absolutes Desaster, wenn man bedenkt, dass sich die Kurse noch wenige Monate zuvor über dem Niveau von 10.00 USD aufhielten. Längerfristig bleibt die Aktie ein absolutes „No-Go“, doch kurzfristig gibt es für sehr erfahrene Trader immer wieder attraktive Rallyes. Eine solche habe ich gestern in unserem Webinar vorgestellt und in Echtzeit besprochen. Das Kaufsignal wurde hier bei 1.95 USD ausgelöst. Kurse Zeit später befand sich die Aktie bei 2.20 USD und konnte in nur 30 Minuten über 10 Prozent an Wert zulegen. Chapeau! Auf mittelfristiger Ebene konnte mit dem gestrigen Kurssprung von +36 Prozent der Abwärtstrend gebrochen werden.

Expertenmeinung: Einige Marktteilnehmer werden sich fragen, wie derart gewaltige Kurssprünge in einer solch kurzen Zeitspanne eigentlich möglich sind. Die Antwort darauf ist der sogenannte „short queeze“. Immerhin befindet sich die Short-Quote der Aktie derzeit bei über 20 Prozent. Dies ist eine unglaublich hohe Zahl. Wenn nun wichtige Widerstände, wie im gestrigen Handel gebrochen werden, sind zahlreiche Leerverkäufer dazu gezwungen, ihre Positionen unfreiwillig zu schließen. Dies geht nun mal nur mit einem Kauf der Aktie. Bei einem solchen Ereignis kaufen also sowohl Bullen, als auch Bären und treiben die Kurse wie eine Rakete in kürzester Zeit nach oben. Ein paar starke Tage könnten hier noch folgen.

Aussicht: NEUTRAL