Nio: Startet gerade die nächste Party?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Nio wird in Asien bereits als größter Konkurrent von Tesla betrachtet, was sich auch in der Aktie widerspiegelt. Diese sah in den letzten Monaten überaus vielversprechend aus, denn nahezu kein Wertpapier konnte seit Mai dieses Jahres eine derart heftige Kursbewegung hinlegen. Wir blicken auf ein unglaubliches Kursplus von über 500 Prozent. Da muss sich selbst Tesla hinten anstellen. Trotz der stark gestiegenen Kurse weist das Chartbild nur wenig wirklich parabolische Tendenzen auf. Lediglich im Juli und Ende August war der Abstand zur 50-Tage-Linie zu hoch und deutetet auf eine Korrektur hin. Doch gerade diese Korrekturen verliefen sehr konstruktiv. Anstatt scharf nach unten zu gehen, konsolidierten die Kurse meist eher seitwärts und warteten, bis die gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 wieder aufschlossen. Im gestrigen Handel gelang der Aktie erneut ein wichtiger Breakout nach oben.

Expertenmeinung: Das gestrige Kaufsignal habe ich in unserem Live Trading Webinar bei LYNX schon erwähnt. , die hier noch nicht mit an Bord sind, können eventuell noch auf einen Pullback in Richtung des Bereichs von 19 bis 20 USD hoffen, um diesen für einen Einstieg zu nutzen. Aktuell sieht es danach aus, als ob die Aktie auf dem besten Weg ist, neue Allzeithochs zu generieren. Wir sehen aus technischer Sicht durchaus noch Potential auf bis zu 24 USD. Unsere Aussichten auf NIO bleiben vorläufig auf der bullischen Ebene.

Aussicht: BULLISCH