Nexstar: Der nächste Star?:

Vor einigen Monaten hatte ich bereits eine Analyse zu Nexstar veröffentlicht:

Nexstar: So schnell wachsen nur wenige. Gewinn explodiert

Seitdem habe ich mich immer wieder mit dem Unternehmen beschäftigt und das Fazit ist eindeutig: Nexstar gefällt mir immer besser, je öfter ich mir die Situation anschaue.

So dürfte es den meisten Anlegern gehen, denn auf den ersten Blick wirkt Nexstar nicht gerade einladend.

Das Unternehmen betreibt 199 TV-Stationen in den USA.

Eine TV-Aktie in Zeiten von Streaming kaufen? Da winken die meisten Anleger direkt ab. Umso besser für diejenigen, die einen zweiten und dritten Blick wagen.

Simpel

In der Vergangenheit war das Geschäftsmodell und Expansionsstrategie von Nexstar äußerst simpel.

Die Bewertungen in der Branche sind seit mehr als zwei Jahrzehnten niedrig, da alle Welt den Untergang lokaler TV-Stationen erwartet hat, der bis heute nicht eingetreten ist.

Der Gründer Perry Sook, der bis heute der größte und CEO ist, hat diese Situation geschickt für sich genutzt und Nexstar von einem Nischenanbieter zur größten Senderkette der USA aufgebaut.

Im Endeffekt hat Nexstar ständig zugekauft und immer mehr profitable Fernsehsender übernommen, die schlichtweg mehr eingebracht haben, als die Finanzierung gekostet hat.

Anschließend hat man den laufenden Cashflow genutzt, um die Schulden zu tilgen und dann die nächste Übernahme durchzuführen.

Betreibt man dieses Spiel der positiven Zinseszins-Effekte über 25 Jahre hinweg, kommt unter dem Strich Nexstar heraus. Ein Unternehmen mit mehr als 4 Mrd. USD an Umsatz, das auf dem besten Weg ist mehr als eine Milliarde USD an Gewinn und freiem Cashflow zu produzieren.

Geschätzt werden diese Qualitäten von Anlegern erstaunlicherweise nicht. Die ist zwar ein massiver langfristiger Outperformer, die P/E ist mit um die 7 aber so niedrig, als handle sich um ein Unternehmen im Niedergang.

Limit

Ein Grund für die negative Haltung von Anlegern dürften die hohen Schulden sein. Dieser Kritikpunkt war bisher angebracht, denn Nexstar hat wie beschrieben auch Fremdkapital genutzt, um zuzukaufen.

Die Zukunft wird allerdings anders aussehen und das könnte zu einer Neubewertung der Aktie führen.

Nexstar ist am Limit angekommen. Mehr TV-Stationen darf ein einzelner Betreiber nicht besitzen.

Es wird also keine weiteren Übernahmen in diesem Bereich geben. Stattdessen wird man das bestehende Netzwerk stärken, man investiert umfassend in eigenen Content und das Digitalgeschäft.

Lokaler Content ist der Schlüssel, warum Nexstar und andere TV-Stationen nicht untergegangen sind. Ein Großteil der US-Haushalte schaut lokale wie nationale Sportevents im TV.

Darüber hinaus sind die meisten lokalen Zeitungen untergegangen. An Ihre Stelle sind die TV-Stationen getreten, die die Menschen mit lokalen Nachrichten & Co. versorgen.

Das ändert sich

Am wichtigsten ist allerdings die Richtungsänderung, die bevorsteht. Nexstar wird keine Übernahmen mehr durchführen und den erheblichen freien Cashflow von zuletzt über einer Milliarde nutzen, um Schulden abzubauen, die Dividende zu erhöhen und umfassende Buybacks durchzuführen.

Durch die sinkenden Schulden fällt das Hauptargument, welches gegen Nexstar gesprochen hat, zunehmend weg.

Nexstar hat an dieser Front bereits Nägel mit Köpfen gemacht. In den letzten anderthalb Jahren wurden die langfristigen Verpflichtungen von 8,39 auf 7,51 Mrd. USD reduziert.

Darüber hinaus sollen zukünftig rund 500-600 Mio. USD in Buybacks fließen. Das restliche überschüssige wird per Dividende ausgeschüttet.

Daraus ergibt sich eine interessante Rechnung. Nexstar ist an der Börse derzeit 6,79 Mrd. USD Wert, die laufenden Buybacks und Schuldentilgungen mehren den Wert der verbleibenden Aktien jedes Jahr um eine Milliarde Dollar.

Daraus ergibt sich eine erhebliche potenzielle , selbst wenn es nicht zu einem Umdenken der Anleger kommt.

Doch nehmen wir mal an, dass Nexstar in Zukunft doch eine P/E von 10 oder 15 zugestanden wird, wie es auch in der Vergangenheit schon der Fall war. Plötzlich landet man bei Kurszielen zwischen 260 und 390 USD.

vom 05.11.2021 : 162,50 Kürzel: NXST – Tageskerzen

Aus technischer Sicht ist die Aktie klar bullisch und gerade dabei, ein neues Kaufsignal auszulösen.

Nach einer längeren Konsolidierung ist der Ausbruch über 161 USD gelungen. Grundlegen wäre der Weg zur Oberseite jetzt frei. Mögliche extrapolierte Kursziele liegen bei 180 und 190 USD.

Antizyklische Einstiegsgelegenheiten ergäben sich, falls die Aktie abermals zurückkommen, beispielsweise bei 154 und 145 USD.

Fällt die Aktie allerdings nachhaltig unter 140 USD, haben die Bullen Ihre Chance vorerst vertan.

