Steht die Morphosys Aktie vor einer Trendwende?:

Ist der Rücktritt des Finanzvorstands des deutschen Biotechunternehmens MorphoSys wirklich so gravierend, dass diese Meldung die Aktie so deutlich auf Tauchstation schickte? Zeitlich betrachtet passen die beiden letzten Handelstage, an denen die Aktie deutlich an Boden verlor, mit der Meldung zusammen. Aber es fällt schwer, eine einzelne, wenngleich natürlich wichtige, Personalie alleine mit einem solchen Abverkauf in Verbindung zu bringen. Und auch seitens der Unternehmensentwicklung ist derzeit nichts Ungewöhnliches bekannt:

MorphoSys hatte im Zuge der Halbjahreszahlen Anfang August die bisherigen Prognosen bestätigt. Im laufenden Jahr dürfte das Unternehmen ausnahmsweise schwarze Zahlen schreiben, was auf eine hohe Einmalzahlung im Zuge einer Kooperation mit dem US-Unternehmen Incyte zurückzuführen ist, wird aber perspektivisch zunächst in der Verlustzone bleiben. Die gemeinsame Vermarktung des MorphoSys-Medikaments Tafasitamab zeigt aber, dass die Gewinnzone mittelfristig näher rückt. Was auch die Analysten sehr positiv stimmt … auch da findet sich kein Argument für dieses bärische Szenario, das MorphoSys jetzt zeigt:

Expertenmeinung: Drei Viertel der die Aktie beobachtenden Experten stuft die MorphoSys mit „Kaufen“ ein. Und das durchschnittliche Kursziel liegt mit 135 Euro sehr weit über dem derzeitigen . Der optimistischste traut der Aktie sogar 160 Euro zu. Also, warum hat MorphoSys dieses Topp vollendet, das sich ab Mitte Mai im Kursbild etabliert hatte?

Es dürfte diese charttechnische Konstellation gewesen sein, die diesen Abgabedruck ausgelöst hat. Denn gerade in Phasen wie diesen, in denen man sich über die Entwicklung der allgemeinen, für den relevanten Rahmenbedingungen unsicher ist, gehen die Aktivitäten mittel- und langfristig agierender Investoren zurück, die kurzfristigen und meist charttechnisch orientierten gewinnen an Bedeutung. Und rein charttechnisch gesehen war es verlockend, MorphoSys in dieser Situation unter Druck zu setzen, denn:

Die Aktie läuft seit dem abverkauften Kurssprung vom Januar, als die Kooperation mit Incyte bekannt wurde, in einem übergeordneten Abwärtstrend. An dem wurde der Kurs Mitte September nach unten abgewiesen. Der Versuch, einen erneuten Aufwärtsimpuls zu starten, wurde in den vorangegangenen Tagen am Kreuzwiderstand aus 20-Tage- und 200-Tage-Linie abgewiesen. Damit war ein Test der Nackenlinien-Zone der Toppbildung im Bereich 101,10/102,35 Euro naheliegend. Da kann dann eine vergleichsweise „harmlose“ Nachricht wie die des Abgangs des MorphoSys-Finanzvorstands reichen, um den Stein ins Rollen zu bringen. Jetzt ist dieses Topp erst einmal vollendet und der Weg über die Abwärtstrendlinie mit einer weiteren Widerstandszone verbaut. Auch, wenn MorphoSys mittelfristig spannende Perspektiven hat, kurzfristig wäre es aufgrund der derzeitigen Dominanz kurzfristiger Trader keine Überraschung, wenn die Aktie erst einmal die nächstliegende Auffangzone im Bereich 84,60/87,00 Euro testen würde.