Lufthansa: Riskante Hoffnungsblase:

Am Dienstag legte die Deutsche Lufthansa eine vorläufige Bilanz für das dritte Quartal vor. Die fiel wie erwartet fatal aus: Vor Steuern und Zinsen wurde ein Verlust von 1,26 Milliarden Euro eingefahren. Damit summiert sich das Minus über die ersten drei Quartale 2020 auf 4,16 Milliarden Euro, während die Airline in den ersten neun Monaten 2019 1,71 Milliarden verdient hatte. Und natürlich kann sich die Lage nicht kurzfristig umkehren. Das machte auch die Aussage klar, dass die Lufthansa im laufenden vierten Quartal nur maximal ein Viertel der Flugkapazität des Vorjahres anbieten werde.

Die Aktie reagierte zwar marginal positiv auf diese Meldung, fiel aber am Mittwoch zurück und musste sich am Donnerstag dann aus anfänglichem Minus heraus in etwa dorthin zurück kämpfen, wo sie im Vorfeld dieser vorläufigen Bilanz notierte. Ein Non-Event also? Rein vom Kurs her sicherlich, aber im Endeffekt war das ein Punkt für die Bären. Denn wenn Zahlen auf den Tisch kommen, die allemal auch hätten schlimmer ausfallen können und eine zuvor in Grund und Boden verkaufte Aktie dennoch keinen tauglichen Impuls nach oben daraus ziehen kann, wird deutlich, dass der Weg nach oben weiterhin steinig ist, auf der Unterseite hingegen womöglich noch mehr geht.

Expertenmeinung: Diesen Eindruck bestätigt das hier auf Wochenbasis abgebildete Chartbild. Der Boden um 7,00/7,20 Euro wurde Ende September schon kurzzeitig gebrochen. Auf der Oberseite fallen die Aufwärtsbewegungen sukzessiv kleiner aus. Und der Weg bis an das Hoch der abverkauften Hoffnungs-Rallye vom Juni bei 12,60 Euro ist nicht nur weit, davor und eben dort liegen mehrere massive charttechnische Widerstände. Nach unten hingegen wirkt das Kursbild, wie Ende September bereits bewiesen, „weich“: Dieser Boden könnte porös sein.

Zwar läge das Rekordtief, 2003 bei 6,28 Euro markiert, schon recht nahe am bisherigen Jahres-Verlaufstief, das am 25. September bei 6,85 Euro erreicht wurde. Aber müsste der Abstieg der Aktie denn zwingend bei diesem uralten Tief von 6,28 Euro zu Ende sein? Für die Leeverkäufer, sprich die Bären, dürfte die Antwort wohl lauten: nein – warum auch? Die Lage und die Perspektiven der Lufthansa sehen derzeit noch finsterer aus als damals, im Frühjahr 2003. Warum also sollte die Aktie nicht noch tiefer gehen können? Sollte dieses bisherige Jahrestief bei 6,85 Euro unterboten werden darf man vermuten, dass die Bären genau das versuchen herauszufinden. So billig die Aktie momentan auch wirkt, dieses Papier ist aus aktueller Sicht kein Schnäppchen, sondern immer noch ein fallendes Messer.