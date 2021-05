Dass eine Aktie derart weit über das durchschnittliche Analysten-Kursziel hinausschießt, wie dies bei der Lufthansa-Aktie der Fall ist, sieht man selten. So etwas geht selten gut … und es scheint, als bekämen die Bullen jetzt die Rechnung präsentiert.

In gut einer Woche, am 29. April, wird die zum ersten Quartal erwartet. Aber dass die imstande wäre, dass klar negative Votum der zahlreichen, die Lufthansa beobachtenden Analysten auf den Kopf zu stellen, ist unwahrscheinlich. Wie sich die Lage der Airlines insgesamt und die der Lufthansa im Besonderen darstellen, kann jeder problemlos nachverfolgen. Es tut sich in Europa in Sachen Tourismus nahezu nichts … und ob das zur diesjährigen Urlaubssaison spürbar besser wird, ist fraglich. Dass andere Regionen etwas besser dastehen, mag zwar sein, aber die Basis der Kranich-Airline liegt eben in Europa.

Natürlich ist das kein Zustand für die Ewigkeit. Die durchschnittliche Prognose der Experten für das Jahr 2022 sieht eine schwarze Null in der Bilanz, für das laufende Jahr immerhin eine Reduzierung der Verluste. Aber wenn es um die Frage geht, auf welchem Niveau die Aktie korrekt bewertet wäre, kann man nicht einfach so lange in eine letztlich ja unsichere Zukunft vorausblicken, bis die für den aktuellen Kurslevel opportune Gewinne erzielt wären.

Anfang des Jahres hatten die Bullen versucht, den Kurs in den Bereich der Handelsspanne der Jahre 2015/2016 zwischen 9 und 15,50 Euro zurückzutragen … aber da gehört sie nicht hin. 2015/2016 lag der Gewinn pro Aktie bei 3,67 bzw. 3,81 Euro. Das sehen die Analysten momentan nicht einmal im Jahr 2025 wieder erreicht. Kein Wunder also, dass aktuell drei Viertel der Analysten die Aktie entweder mit „Untergewichten“ oder mit „Verkaufen“ einstufen.

Expertenmeinung: Momentan liegt das durchschnittliche Kursziel der Experten bei 7,40 Euro. Anfang März hatte die Aktie 12,96 Euro erreicht … damit lag der Kurs sagenhafte 75 Prozent über dem Kursziel. Dass so etwas ohne eine Verbesserung der Rahmenbedingungen auf Dauer nicht gutgeht, war klar. Aber wann die wilde Hatz enden würde, nicht. Daher blieben viele dabei und kauften sogar zu, solange der Aufwärtstrend hielt. Jetzt ist er gebrochen.

Damit sind die bullischen Akteure jetzt klar in der Defensive. Auffällig war, dass der Versuch, den Ende März vollzogenen Bruch des Aufwärtstrends zu eliminieren, genau an dieser alten Aufwärtstrendlinie scheiterte. Das indiziert, dass Short-Seller gezielt an Widerständen Druck aufbauen. Und das war am Dienstag von Erfolg gekrönt, indem die Aktie deutlich unter die Tiefs der Monate Februar und März rutschte.

Ein erstes Kursziel wäre jetzt die aktuell bei 9,58 Euro verlaufende 200-Tage-Linie, darunter würde der Bereich 9,11/9,28 Euro eine Auffangbasis bieten. Ob diese Bereiche angelaufen werden und ob sie dann halten oder nicht, lässt sich im Voraus nicht absehen. Aber letztlich muss man auch nicht im Vorfeld wissen, wie weit die Bewegung reicht, entscheidender ist zu wissen, wo sie beendet wäre. Und das ist im Chartbild gut definiert: Die Abwärtsbewegung wird von einem doppelten Leitstrahl in Form der kurzfristigen Abwärtstrendlinie und der 20-Tage-Linie im Bereich 10,97/11,25 Euro geführt. Sollte es gelingen, den Kurs über diese Zone hinaus zu heben, bekämen die Bullen ihre zweite Chance.