Enova International: Welche Korrektur? Diese Aktie steigt unaufhörlich:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: In Korrekturphasen geht es mit den meisten Branchen und Aktien zusammen mit dem Gesamtmarkt in den Keller. Nicht so bei der Enova International-Aktie. Das US-amerikanische Kreditunternehmen befindet sich schon seit geraumer Zeit in einem beständigen längerfristigen Aufwärtstrend. Anfang Februar wurden zudem überaus starke Quartalsergebnisse bekanntgegeben. So konnten die bisherigen Analystenerwartungen um 45% geschlagen werden und der Konzern lieferte ein Umsatzwachstum von 37.8%. Sowohl aus fundamentaler Sicht als auch auf technischer Basis kann der Titel derzeit absolut überzeugen. Nach den heftigen Anstiegen der letzten Wochen, bildet sich aktuell eine interessante bullische Konsolidierung.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Enova International Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Derzeit müssen Anleger nur noch darauf warten, bis die aus der eingezeichneten Zwischenkonsolidierung nach oben ausbricht. Dies kann jederzeit der Fall sein. Unter Umständen warten die Kurse noch auf die nach oben laufende 20-Tage-Linie, welche spätestens nächste Woche aufschließen wird. Diese sollte, sofern alles nach Regieplan läuft, den entscheidenden Impuls für einen Ausbruch liefern. Sollte der jedoch nach unten gebrochen werden, wäre dies ein Zeichen für Schwäche. Die Konsolidierung könnte sich somit in die Länge ziehen. Für mich ist die Aktie ein kleiner, möglicher Geheimfavorit für die kommenden Wochen.

Aussicht: BULLISCH

