Dutch Bros: Dieser Chart sieht gut aus:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die stark wachsende Drive-Through-Kaffeekette aus den USA feierte erst im September des vorigen Jahres ihr Börsendebüt. Seither machte die Dutch Bros. immer wieder mit starken Momentumanstiegen auf sich aufmerksam.

Zahlreiche haben das Unternehmen schon seit Monaten im Auge, denn der Konzern wächst rasant. In den letzten Quartalen gab es jeweils starke Wachstumszahlen und im Q4 2021 konnte der Umsatz sogar gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt werden. Ein junger IPO mit soliden Fundamentaldaten – eine sehr explosive Kombination. Im gestrigen Handel hatten wir die Aktie in unserem Trading Webinar besprochen. Nach einem idealen Setup in der ersten Handelsstunde ging die Aktie dann durch die Decke und konnte mehr als 10% an Wert zulegen.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Dutch Bros Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Gleichzeitig konnten die Kurse aus einer Bullenflagge ausbrechen, welche gerade den 20-Tage-Durchschnitt als Unterstützung getestet hatte. Schöner könnte eine Formation nicht sein und umso explosiver war danach die Bewegung.

Mit dem Ausbruch kehrt die Dutch Bros. Coffee Aktie in einen bestätigten Aufwärtstrend zurück und bildet ein neues höheres Hoch. Somit stehen die Chancen ganz gut, dass sich die Aufwärtsbewegung auch in den kommenden Tagen weiter fortsetzen dürfte. Hierbei könnte das bisherige der Aktie bei rund 80 USD wieder ins Spiel kommen. Dies ist auch mein persönliches vorläufiges Kursziel.

Aussicht: BULLISCH

