Die besten Schweizer Aktien 2021

Obwohl die Schweiz für viele europäische Investoren eigentlich „um die Ecke“ liegt, denken eher wenige daran, dort auch in Aktien zu investieren. Die Schweiz taucht selten in der medialen Berichterstattung der Märkte auf, da dominiert die mit ihren großen Namen. Außerdem wirkt es ja irgendwie, als bliebe man in der Schweiz auch in Bezug auf die Börse lieber unter sich. Was man oft als Begründung hört, warum Anleger der Schweiz als Investment-Ziel fernbleiben, sind folgende Argumente:

Die Schweiz ist ja nicht in der EU oder gar in der Eurozone, wer weiß, was da für Regeln gelten.

Da die Schweiz nicht in der Eurozone ist, gibt es ein .

Der Schweizer läuft nicht gut, der SMI hinkt dem DAX meilenweit hinterher.

Das Problem mit diesen Argumenten ist: Sie entsprechen nicht der Realität! Wir zeigen Ihnen im Folgenden, dass der Börsenplatz Schweiz ganz im Gegenteil ein außerordentlich interessantes Ziel für Ihr ist.

Ein Hinweis zum Handel mit Schweizer Aktien an den Börsen der Eurozone Aktuell ist der Handel von Schweizer Aktien an EU-Handelsplätzen nicht möglich Aufgrund von Unstimmigkeiten über ein gemeinsames Rahmenabkommen, das langfristige Beziehungen verschiedener Art zwischen der EU und der Schweiz klären soll, hat die EU ein anderes Abkommen mit der Alpenrepublik, welches die Schweizer Börsenplätze als gleichwertige Handelsplätze ausgezeichnet hätte, auslaufen lassen. Seitdem dürfen Händler aus der EU in Zürich nur noch eingeschränkt handeln. Die Schweiz hat dafür im Gegenzug den Handel von Schweizer Wertpapieren an europäischen Handelsplätzen wie der Deutschen Börse oder der London Stock Exchange verboten. Wussten Sie schon? Als LYNX Kunde können Sie dennoch Schweizer Aktien kaufen und verkaufen! Da Sie als LYNX Kunde die Möglichkeit haben, direkt in der Schweiz zu traden, können Sie über die Schweizer Börse weiterhin Aktien handeln.

Vier Charts, die den Börsenplatz Schweiz in einem anderen Licht zeigen

Die Schweiz hat weitaus mehr zu bieten als Berge, Banken, Uhren und Käse. Nicht umsonst rangiert das kleine Land in der Liste der Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt pro Kopf auf Platz drei hinter Luxemburg und Irland (Stand 2020). Die Lebenshaltungskosten dort sind hoch, keine Frage. Aber das ist, wenn Sie in Schweizer Aktien investieren, nicht Ihr Problem. Und weshalb sich das lohnen kann, zeigen wir Ihnen in den folgenden vier Charts.

Stabiles Wachstum

Zum einen liegt das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Schweiz recht deutlich über dem der Eurozone (die aktuellsten Daten beleuchten jeweils das erste Quartal 2021). Gerade während und nach dem Einbruch der Volkswirtschaften im Zuge der Corona-Krise ist dieser Unterschied sehr deutlich zu sehen. Zum anderen zeigt dieser seit Ende 1999, dass das Wachstum der Schweiz sich deutlich weniger volatil gestaltet. Hier geht es also weit weniger stürmisch zu als in der umliegenden Eurozone, was für mittel- und langfristige Investoren von Vorteil ist.

Währungsrisiko Schweizer Franken? Im Gegenteil!

Dass Währungen zueinander schwanken, ist klar. Dass man dann auch mal Verlust machen könnte, wenn man in ausländische Aktien investiert, weil die dortige Währung zur eigenen fällt, ist ein Aspekt, den man immer im Hinterkopf haben muss. Aber ausgerechnet der Schweizer Franken ist wirklich keine Währung, bei der man damit rechnen müsste, dass sie zum Euro auf einmal dramatisch abwertet. Natürlich gibt es auch in der Relation Schweizer Franken zum Euro immer mal wieder kräftige Impulse. Aber dieser folgende Chart, der abbildet, wie viel Euro man für einen Schweizer Franken bezahlen muss, zeigt:

Der weist seit über 30 Jahren nach oben. Der Franken bewegt sich zum Euro in einem Aufwärtstrend, so dass man langfristig zu den Kursgewinnen am Aktienmarkt auch noch Gewinne über den steigenden Wert der Frankens verbuchen konnte. Und derzeit gibt es keine tauglichen Argumente dafür, dass sich dieser Aufwärtstrend des Frankens grundsätzlich umkehren würde.

Im Gegenteil finden sich gleich drei Argumente, die für den Schweizer Franken sprechen. Zum einen die ausgeprägte Wachstumsschwäche der Eurozone. Hinzu kommt die Problematik der durch die neue US-Regierung nicht vom Tisch gefegten Handelsstreitigkeiten der USA, Chinas und der EU untereinander. Da ist die Schweiz mit ihrem sprichwörtlichen Hang zur Neutralität außen vor, ebenso wie hinsichtlich der immer noch offenen, mittel- und langfristigen Auswirkungen des Austritts der Briten aus der EU. Das sind Argumente, die erwarten lassen, dass der Franken eine gute Chance hat, gegenüber dem Euro auch mittelfristig weiterhin begehrter zu sein und tendenziell zu steigen.

Meist Vorteile in der Dividendenrendite

Neben dem Aktienkurs und der Tendenz der Währung zum Euro ist für einen Investor natürlich auch die Dividendenrendite ein wichtiger Aspekt. Im Durchschnitt liegt die Dividendenrendite der 30 Aktien des Dow Jones derzeit gerade einmal bei 1,41 Prozent. Das ist spürbar weniger als am deutschen Aktienmarkt, bei dem der Dividenden-Schnitt aktuell, im Juni 2021, bei 2,74 Prozent liegt. Das in Verbindung mit dem kräftig schwankenden Euro/US-Dollar-Kurs ist ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor, wenn man als deutscher Anleger in US-Aktien investiert. Und was hat die Schweiz zu bieten? Sehen Sie selbst:

Mit 2,74 Prozent liegt die durchschnittliche Dividendenrendite in der Schweiz im Juni 2021 gleichauf mit der ansehnlichen deutschen Durchschnittsrendite. Das ist besonders positiv zu werten, weil die Größe, die zur Berechnung der Dividendenrendite nötig ist, nämlich der der Aktien, in der Schweiz höher ist als hierzulande. Denn der Schweizer Aktienmarkt hat sich entgegen der landläufigen Meinung, dieser sei ziemlich „lahm“, in Wahrheit besser entwickelt als der deutsche, wie Sie im Folgenden sehen werden.

Der Schweizer Aktienmarkt hat sich tadellos entwickelt

Der Swiss Market Index, kurz SMI, ist der für den Börsenplatz Schweiz entscheidende Index, denn die in ihm gelisteten 20 Aktien repräsentieren 90 Prozent der der in der Schweiz börsennotierten Unternehmen. Andere Aktien sind also im Vergleich echte „Small Caps“ und daher für ausländische Investoren aufgrund der naturgemäß geringeren Liquidität nicht ideal. Aktien, die im SMI notiert sind, müssen äußerst strenge Kriterien erfüllen, was die Berichtspflichten angeht. Da gibt es keinen Grund zur Sorge. Dass die Schweiz nicht in der EU ist, spielt dabei überhaupt keine Rolle.

Wir werden uns im Folgenden die in diesem Index notierten 20 Aktien genauer ansehen, zunächst aber zum SMI selbst. Das Argument, der Index laufe nicht recht, der DAX sei da weitaus dynamischer, ist schlichtweg falsch. Warum? Weil all diejenigen, die dieses Argument ins Feld führen, Äpfel mit Birnen vergleichen. Denn der DAX, den wir aus den Medien kennen, ist ein sogenannter Performanceindex, der SMI jedoch ein . Der Unterschied? Immens, denn:

Bei einem Performanceindex werden die Dividenden mit eingerechnet, zählen also zur hinzu. Das macht über die Jahre hinweg einen großen Unterschied gegenüber einem sogenannten Kursindex aus, der ausschließlich die Kursveränderungen der im Index enthaltenen Aktien misst. Und da der SMI ein Kursindex ist, ist der Vergleich mit der üblichen Darstellung des DAX als Performanceindex falsch.

Vergleicht man den SMI mit dem , der Darstellungsform des DAX, die ebenfalls nur die Kursveränderungen der Aktien misst, ergibt sich, wie der folgende Chart ab dem Jahr 2000 zeigt, ein ganz anderes Bild. Da schlägt der SMI den DAX. Und das deutlich. Und bedenken Sie: In der Schweiz ist die durchschnittliche Dividende, die es noch „obendrauf“ gibt, auch noch, zumindest meistens, höher als am deutschen Aktienmarkt.

Interview mit Börsenstratege Ulrich W. Hanke

Welche Schweizer Aktien zu empfehlen sind und was grundsätzlich zu beachten ist, erfahren Sie in diesem Interview.

Die aktuell zehn besten Schweizer Aktien

Aber was wäre als Investment am Schweizer Aktienmarkt interessant, welches sind die besten Aktien? Die drei mit Abstand größten, am schwersten gewichteten Aktien sind Nestlé, Roche und Novartis. Sie machen zusammen über 50 Prozent in der Gewichtung des SMI aus. Und der wiederum bildet, wie eingangs erwähnt, 90 Prozent der Marktkapitalisierung aller Schweizer Aktien ab. Aber die größten Aktien müssen nicht die besten sein. Daher haben wir für Sie ein Ranking der aus unserer Sicht derzeit interessantesten zehn Aktien erstellt, und zwar nach folgenden Kriterien:

Wir haben die mittelfristige Performance der 20 Aktien des SMI über ein Jahr ebenso verglichen wie die langfristige Performance über fünf Jahre. Die zehn im Schnitt dieser beiden Kriterien besten SMI-Aktien wurden ausgewählt, um sich den drei weiteren Kriterien zu stellen:

Die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der Dividendenauszahlung für 2020 (je höher, desto besser) in Relation zum heutigen Kurs.

Das Gewinnwachstum über vier Jahre, d.h. für die Jahre 2018 bis 2021 (auf Basis der jetzt schon zuverlässigen durchschnittlichen Analystenschätzung für 2021).

Die Bewertung über das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des Kurses vom 28.06.2021 und des für 2021 geschätzten Gewinns (je niedriger, desto besser).

Die jeweils beste einer Kategorie erhielt zehn Punkte, die schwächste einen Punkt. Der Saldo entscheidet über die Reihenfolge dieser zehn besten der zwanzig Aktien des Swiss Market Index SMI.

Die besten zehn Schweizer Aktien im SMI-Index

Schweizer Aktie Branche Performance 5 Jahre Performance 1 Jahr Gewinnwachstum Dividendenrendite Bewertung/KGV Saldo ABB Ltd Technologie 3 7 10 8 7 35 Swiss Life Versicherung 6 4 3 10 9 32 Partners Group Holding 8 8 5 6 5 32 Cie Financière Richemont Luxusgüter 5 10 8 5 3 31 Sika AG Chemie/Pharma 10 9 6 2 4 31 Holcim Ltd. Bauindustrie 2 5 7 9 8 31 UBS Group Bank 1 3 9 7 10 30 Geberit AG Sanitär 4 6 4 4 6 24 Lonza Group AG Chemie/Pharma 9 2 2 1 1 15 Givaudan SA Chemie/Pharma 7 1 1 3 2 14 10 Punkte: beste Aktie in dieser Kategorie … 1 Punkt: schwächste Aktie in dieser Kategorie



Sie sehen: In unseren Top Ten sind einige große, bekannte Unternehmen wie Crédit Suisse, Novartis oder Nestlé gar nicht dabei. Was nicht heißt, dass es sich da um „schlechte“ Aktien handeln würde. Aber im Saldo unserer fünf Kriterien finden sich derzeit eben genau diese zehn Aktien aus dem SMI-Index. Lohnt sich da derzeit der Einstieg?

Lohnt sich aktuell der Einstieg in Schweizer Aktien?

Sehen wir uns dazu zunächst den SMI-Index an sich an, danach werfen wir einen Blick auf die drei stärksten Aktien unseres Rankings.

Wie oben bereits dargelegt, hat sich der Swiss Market Index (SMI) über die vergangenen 20 Jahre deutlich besser entwickelt als der Dax, wenn man diesen als Kursindex betrachtet und den SMI damit auf der korrekten Berechnungsebene vergleicht.

Der Corona-Crash vom Februar und März 2020 ging auch am Schweizer Aktienmarkt nicht vorbei. Aber Sie sehen, dass es gelang, die langfristige, im Jahr 2011 etablierte Aufwärtstrendlinie auf Monats-Schlusskursbasis zu halten und schnell wieder über die langfristig wichtige Zone 9.450/9.550 Punkte zu laufen. Seither konnte der SMI mehrere Monate in Folge zulegen und überwand im Juni 2021 das vor dem Corona-Crash 2020 ausgebildete, vormalige Rekordhoch. Dabei fällt auf, dass der SMI aktuell eine besonders hohe Dynamik zeigt und anderen Indizes wie DAX oder Euro Stoxx 50 davonläuft.

Werfen wir jetzt einen kurzen Blick auf die drei Aktien aus dem SMI-Index, die in unserem Ranking im Juni 2021 am stärksten abgeschnitten haben, beginnend mit dem dritten Platz. Die abgebildeten Charts decken alle einen Zeitraum von fünf Jahren ab.

Unsere drei besten Schweizer Aktien im Detail

3. Platz: Partners Group Holding

Die Partners Group ( : CH0024608827 – Symbol PGHN – Währung CHF) ist eine große Schweizer Vermögensverwaltung. Das Unternehmen kann ein über viele Jahre hinweg konstantes, nur 2020 kurz gedrücktes Umsatz- und Gewinnwachstum vorweisen. Unter den aktuellen Top 3-Aktien im SMI ist die Partners Group-Aktie diejenige mit der stärksten Kursperformance.

2. Platz: Swiss Life Holding

Den zweiten Platz in unserem aktuellen Ranking belegt der Finanzdienstleistungs- und Versicherungskonzern Swiss Life (ISIN: CH0014852781 – Symbol SLHN – Währung CHF), bei dem sich eine starke mittelfristige Performance mit einem recht günstigen Kurs/Gewinn-Verhältnis und einer sehr attraktiven, über dem Durchschnitt der Schweizer Aktien liegenden Dividendenrendite vereinen.

1. Platz: ABB Ltd.

Dass das Ranking im Schweizer SMI einmal keine Bank oder ein Pharmaunternehmen auf dem ersten Platz zeigt, ist nicht gerade alltäglich, so sehr, wie diese Branchen die Schweizer Wirtschaft dominieren. Aber diesmal steht die ABB-Aktie (früher Asea Brown Boveri) auf dem Spitzenplatz (ISIN: CH0012221716 – Symbol ABBN – Währung CHF). ABB ist ein Spezialist für Elektronik und Automatisierungslösungen und überzeugte in gleich vier der fünf Kategorien, konkret in der Ein-Jahres-Performance, dem Kurs/Gewinn-Verhältnis, der Dividendenrendite und im Gewinnwachstum.

Sie möchten in Schweizer Aktien direkt an der Börse SIX investieren?

Als Aktien-Broker bieten wir Ihnen den Börsenhandel von Aktien aus dem SMI und anderen Wertpapierklassen direkt an den Heimatbörsen z.B. an der SIX Swiss Exchange an. Damit profitieren Sie von einem hohen und engen Spreads.

Über den Online-Broker LYNX profitieren Sie als Daytrader, Anleger oder Investor von einem ausgezeichneten Angebot, denn wir ermöglichen Ihnen den preiswerten Handel von Aktien, ETFs, Futures, Optionen, Forex u.v.m. Nehmen Sie sich die Zeit, unsere Gebühren mit denen der Konkurrenz zu vergleichen und handeln Sie in Zukunft über unsere professionelle Handelsplattform.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen