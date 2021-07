Die besten Erneuerbare Energien Aktien 2021

Erneuerbare Energien Aktien befinden sich seit dem Börseneinbruch zu Beginn der Coronapandemie wieder im Aufwind. Wer auf die richtigen Aktien setzt, kann nicht nur 2021 sondern auch weit darüber hinaus vom nachhaltigen Wandel des Energiemarktes hin zu grüner Energie profitieren.

Klimawandel, Umweltskandale und Corona befeuern erneuerbare Energien

Nicht zuletzt auch dank der „Fridays for Future Bewegung“ ist der Klimawandel in den letzten Jahren ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt. Doch auch Umweltskandale wie beispielsweise die Dieselaffäre von VW oder zuvor die Ölkatastrophe nach der Explosion der Bohrplattform Deep Water Horizon im Golf von Mexiko im Jahre 2010 sorgen dafür, dass es auch in der Gesellschaft ein Umdenken gibt und die von der Politik angestoßene Energiewende immer stärker mitgetragen wird. Und auch in der Corona Pandemie wurden viele Stimmen laut, die Wirtschaft nachhaltiger und grüner zu gestalten. Heute möchten wir Ihnen Aktien aus dem Bereich Erneuerbarer Energien vorstellen, die von dieser, für die Umwelt sehr erfreulichen Entwicklung profitieren.

Deutschland übertrifft Zielmarke beim Anteil erneuerbarer Energie

Die Energiewende weg von fossilen Energieträgern und atomarer Kernenergie hin zu erneuerbaren, nachhaltigen Energiequellen hat sich zuletzt in zahlreichen Industrieländern beschleunigt. In Deutschland beispielsweise lag der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch im Jahr 2020 bereits bei 46 %, so dass die ursprüngliche Zielmarke des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) von 35 % deutlich übertroffen wurde. Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil an grünem Strom auf mindestens 65 % ansteigen. Die Aussichten, dass dieses Ziel erreicht oder übertroffen wird sind bestens.

Nach jahrzehntelangen Subventionen: Grüne Energie wird wettbewerbsfähig

Der wichtigste Grund dafür: Erneuerbare Energie lässt sich immer günstiger produzieren, so dass es bereits in einigen Bereichen Wettbewerbsvorteile gegenüber fossiler oder atomarer Energie gibt. Die Zeit, in der grüne Energie durch Steuergelder subventioniert werden musste neigt sich dem Ende zu. Den Unternehmen eröffnen sich so unzählige neue Anreize und Möglichkeiten, um mit innovativen Technologien und Geschäftsmodellen Geld zu verdienen. Und der Kuchen, den es zu verteilen gilt, ist gigantisch, denn der Energiemarkt ist bekanntlich einer der größten und bedeutendsten Wirtschaftszweige überhaupt.

Enorme Investitionen in Erneuerbare Energie Projekte und Infrastruktur

Um die Energiewende hin zu 100 % nachhaltigen Energiequellen hinzubekommen, müssen in den kommenden beiden Jahrzehnten in erneuerbare Energie weltweit noch Billionen von Dollars und Euros investiert werden. Dank dieser Investitionen in Projekte und Infrastruktur und immer effizienteren und leistungsstärkeren Technologien könnten für zahlreiche Unternehmen sehr profitable Zeiten anbrechen. Vom unaufhaltsamen Siegeszug der erneuerbaren Energien können Anleger mit den richtigen Erneuerbaren Energie Aktien profitieren. Denn Unternehmen, die sich mit der Erzeugung von grünem Strom beschäftigen, winkt ein enormes, langfristiges Wachstumspotenzial.

Welche erneuerbaren Energiequellen gibt es?

Die wichtigsten erneuerbaren Energiequellen sind Windkraft, Wasserkraft und Solarenergie. Daneben liefern auch Biomasse, Geothermie, Meeresströmungen oder -wellen sowie grün hergestellter Wasserstoff alternative Energie.

Windkraft: Mit Abstand wichtigste alternative Energiequelle in Deutschland

Mit rund 27 % Anteil am erzeugten Strom ist Windstrom die wichtigste grüne Energiequelle in Deutschland. Landesweit waren per Ende 2020 knapp 63 GW Leistung installiert, davon 55 GW von 29.600 Windkraftanlagen an Land („onshore“) und knapp 8 GW von ca. 1.500 Anlagen auf See („offshore“). Bei einer theoretischen Vollauslastung könnten die deutschen Windturbinen damit rund 45 (!) mittlere Atomkraftwerke ersetzen. Insgesamt erzeugt und ins Netz eingespeist wurden 132 Terrawattstunden (TWh) Strom. Im windreichen Februar 2020 lag die maximale Leistung bei 47 GW, so dass zu diesem Zeitpunkt satte 67 % des erzeugten Strommix aus Windkraft stammten. Die Kosten für Windenergie unterscheiden sich je nach Standort allerdings erheblich. Bei Landstandorten kostet die Erzeugung einer Kilowattstunde zwischen 4 und 8 Cent. In Küstengewässern wird je nach Lage mit 8 bis 14 Cent je Kilowattstunde kalkuliert, was an den deutlich höheren Kosten für Material, Installation und Wartung liegt.

Nachteile der Windenergie: Unzuverlässigkeit und Standortfragen

Doch die Windkraft hat natürlich nicht nur Vorteile. Der größte Nachteil von Windenergieist die Unzuverlässigkeit der Energieproduktion. Denn natürlich kann eine Windkraftanlage kann nur dann Strom produzieren, wenn sie auch vom Wind bewegt wird. Und scheint dann auch noch die Sonne, so gibt es mitunter überschüssigen Strom, der bislang nur zu geringen Teilen gespeichert werden kann. Dazu kommt die Standortfrage. Besonders im Meer oder auf Bergen, wo der Wind besonders stark weht, ist die Installation sehr kompliziert. Dazu müssen Abstände zu Wohnhäusern und Siedlungen eingehalten werden, denn Windkraftanlagen erzeugen Geräusche und werfen Schatten. Neben der Tatsache, dass das Landschaftsbild beeinträchtigt wird, ist ein weiterer Kritikpunkt, dass zahlreiche Vögel und Fledermäuse durch die Rotorblätter zu Tode kommen. Diesem Punkt wird mittlerweile Rechnung getragen, indem zumindest die Brutreviere seltener Großvögel von der Standortplanung ausgenommen werden.

Weltweit betrachtet liegt der Anteil von Windenergie bei 744 GW, so dass damit rund 7 % des weltweiten Strombedarfs gedeckt werden können. Der Zubau lag allein im Jahr 2020 bei 111 GW und entspricht somit gut einem Drittel der im vergangenen Jahr neu installierten Gesamtproduktion von etwa 325 GW Leistung.

Sonnenenergie: Aufstieg zur wettbewerbsfähigsten Energieform

Auf Platz zwei bei der Stromproduktion liegt mit 10,4 % Anteil und installierten 40 Gigawatt Gesamtleistung Solarstrom. Dieser gilt international mittlerweile als konkurrenzfähigste nachhaltige Energieform und ist in einigen Ländern mit besonders vielen Sonnenstunden mittlerweile sogar die günstigste verfügbare Stromquelle überhaupt. So ist es dank der stark gesunkenen Modulpreise bereits gelungen Solarstrom in den warmen Regionen Latein- und Nordamerikas, Europas und im Nahen Osten zu umgerechnet rund 0,01 EUR/kWh zu produzieren. An diesen Preis kommt keine andere Energieform heran – mit Ausnahme von Atomstrom ohne Berücksichtigung der damit verbundenen Folgekosten. Die fossilen Brennstoffe hat Solarstrom mit durchschnittlichen Erzeugungskosten von derzeit noch 0,033 EUR/kWh in Sachen Rentabilität mittlerweile jedenfalls überholt, denn die günstigsten Kohlekraftwerke produzieren Strom zu Kosten von 0,04 EUR/kWh. Großflächige Solarparks erzeugen den Strom erheblich billiger als Photovoltaikanlagen auf kleinen, privaten Dachflächen bei denen die Kilowattstunde bis zu 12 Cent kostet. Das ist allerdings immer noch deutlich günstiger als Strom aus der Steckdose.

Solarparks auch in Deutschland bereits subventionsfrei profitabel

In Deutschland rechnen sich neue Solarparks bereits subventionsfrei, so dass Landwirte ihre Ackerböden mittlerweile zum 2-3fachen der üblichen Pacht an Solarparks verpachten können. Relativierend gilt es allerdings zu sagen, dass der Anbau von Biosprit aus Mais rund 30- bis 100-mal mehr Fläche in Anspruch nimmt und im Gegensatz zu Photovoltaikanlagen dazu auch noch die Böden auslaugt. Ähnlich wie bei der Windkraft unterliegt auch die Solarenergie starken Schwankungen. Die Stromproduktion einer Photovoltaikanlage richtet sich nach Tages- oder Jahreszeit, Wetter und Region. Immer bessere Batterien und Akkus sollen zukünftig helfen, die Stromerzeugung von Sonnenstrom zu Spitzenzeiten effizienter zu nutzen.

Trotz des zuletzt beschleunigten Wachstums deckt Solarstrom laut der Internationalen Energie Agentur IEA aktuell erst rund 3 % des weltweiten Strombedarfs. Der Solarstrom-Anteil am weltweiten Energiemix soll aber bereits bis 2030 auf 10 % und im Jahr 2050 auf mehr als 20 % steigen. Und diese Prognose könnte durchaus realistisch sein, denn mit 127 GW Zubau im Jahr 2020 entfällt mittlerweile knapp 40 % (!) der weltweit neu installierten Stromproduktion auf Sonnenenergie. Mehr zu diesem Thema finden Sie in unserem Artikel: Solarboom 2.0: Die besten Solar Aktien

Biomasse-Strom: In den letzten Jahren in Deutschland rückläufig

Biogas zur Erzeugung von Strom aus Biomasse wird bei der Fermentation landwirtschaftlicher Abfälle und Energiepflanzen, organischen Haushalts-, Kantinen- oder Industrieabfällen (Biotonne), sowie in Kläranlagen (Klärgas) oder Mülldeponien (Deponiegas) gewonnen. Strom aus Biomasse hatte in Deutschland bis 2015 stark an Bedeutung zugelegt: Allein in den 13 Jahren zwischen 2002 und 2015 verzehnfachte sich die Produktion von 4,5 TWh auf 45 TWh. Seitdem ist die Stromerzeugung zwar wieder leicht rückgängig, erreicht aber nach wie vor immerhin 9,3 % Anteil am hierzulande erzeugten Gesamtstrom. Das liegt neben den im Vergleich zu Wind- und Solarkraft deutlich teureren Kosten von durchschnittlich knapp 13 Cent auch daran, dass Biomasse zur sogenannten Kraft-Wärme-Koppelung noch effizienter genutzt werden kann. Indem die Energie in Form von Wärme in Nahwärmenetze eingespeist wird, können mit der Biomasse zu Heizzwecken sehr hohe Wirkungsgrade von 80 % und mehr erzielt werden.

Biogas spielt zur Stromerzeugung weltweit eine untergeordnete Rolle

Der größte Teil des in Deutschland produzierten Biogases wird allerdings nach wie vor direkt am Entstehungsort in Strom umgewandelt, beispielsweise in Biogasanlagen auf landwirtschaftlichen Betrieben mit angeschlossenen Blockheizkraftwerken zur Stromerzeugung. Aber auch in Klärwerken oder auf Mülldeponien gibt es Stromerzeugungsanlagen, die sogenanntes Klär- bzw. Deponiegas produzieren. Holzheizkraftwerke und Holzvergasungsanlagen erzeugen ebenfalls Strom aus Biomasse und nutzen beispielsweise Abfallstoffe in der Papier- und Zellstoffherstellung, wie Rinde und anderes Abfallholz. Die Stromerzeugung aus flüssiger Biomasse wie Pflanzenölen (z.B. Raps oder Soja) wird im EGG nicht mehr mit Einspeisetarifen vergütet, denn eine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion soll möglichst vermieden werden. Insgesamt soll die Biogasanlagentechnologie in der EU zwar weiter ausgebaut werden, aufgrund der rückläufigen Fördermaßnahmen ist allerdings tendenziell eher ein stagnierender Zubau zu erwarten.

Weltweit spielt Strom aus Biomasse mit schätzungsweise 26 GW Gesamtleistung eine relativ geringe Rolle, in vielen Ländern wird Biogas jedoch als Koch- oder Heizwärme verwendet.

Wasserkraft: Eine der wichtigsten Stromquellen weltweit

Jahr 2020 wurden rund 3,7 % des in Deutschland erzeugten Stroms aus Wasserkraft gewonnen, insgesamt rund 18 TWh Strom. Wasserkraftwerke, die meist einen relativ hohen Wirkungsgrad aufweisen, befinden sich hierzulande aus geografischen Gründen überwiegend in Süddeutschland am Alpenrand. Durch die Bewegungsenergie des Wassers beispielsweise durch das Gefälle von Flüssen und Stauseen oder durch Meeresströmungen und -wellen werden Turbinen angetrieben, die wiederum über einen Generator Strom erzeugen. Es gibt verschiedene Arten von Wasserkraftwerken. Dazu zählen Laufwasserkraftwerke in Fließrichtung von Flüssen, Speicherkraftwerke an Stauseen sowie Pumpspeicherkraftwerke, bei denen Wasser z.B. mit günstigem Nachtstrom in Stauseen gepumpt wird und anschließend bei hohem Energiebedarf tagsüber wieder in Strom umgewandelt wird. Gezeitenanlagen nutzen die von Ebbe und Flut erzeugten Wasserströme, während Wellenanlagen den natürlichen Wellenschlag an Küsten mit ständigen Wellen zur Stromerzeugung nutzen.

Wasserkraft ist durchgängig verfügbar, hat aber auch Nachteile

Im Gegensatz zur Nutzung von Sonne und Wind ist Wasserkraft meist durchgängig verfügbar. Und auch wenn die im Jahresverlauf schwankenden Pegelstände für die Stromerzeugung natürlich eine Rolle spielen, lässt sich Strom aus Wasserkraft relativ gut regeln, indem die durchgeleitete Wassermenge angepasst wird. Dazu lassen sich Speicherkraftwerke in den Hochwasserschutz einbinden. Nachteilig wirkt sich der Flächenverbrauch großer Stauseen aus, bei denen zum Teil auch die Umsiedelung von Bewohnern erforderlich ist. Auch die Auswirkungen auf die Umwelt sind nicht zu unterschätzen. Natürliche Fließgewässer werden baulich zerstört und haben entsprechende Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt sowie auf den Grundwasserspiegel. Vor allem in sehr trockenen Ländern verringern Stauseen die Durchflussmenge von Flüssen erheblich, so dass flussabwärts gelegene Länder und Regionen anschließend oft unter Wassermangel leiden.

Weltweit betrachtet spielt Wasserkraft zur Stromerzeugung eine wichtige Rolle. In Wasserkraftwerken wird knapp ein Viertel des weltweiten Stroms produziert. Das größte Wasserkraftwerk der Welt ist der Drei-Schluchten-Staudamm in China, dessen Generator eine Leistung von sage und schreibe 22,5 GW erzeugt. Zwar befinden sich weltweit zahlreiche Stauseen und Wasserkraftwerke im Bau, aber die Auswirkungen auf Mensch, Natur und Umwelt sind vielfach sehr hoch. Ein starkes Wachstum der Wasserkraft ist daher aus Umweltaspekten nicht unbedingt wünschenswert.

Geothermie und grüner Wasserstoff

Geothermie oder Erdwärme ist die unterhalb der Erdoberfläche in Form von Wärme gespeicherte Energie. Erdwärme wird durch Erdwärmeübertrager, das sind im Erdreich verlegte Wärmetauscher, entzogen und kann so genutzt werden. Geothermie wird sowohl zum Heizen, zum Kühlen als auch zur Erzeugung von elektrischem Strom genutzt. Oft wird Geothermie in Kleinanlagen zur Beheizung von Industrie- oder Wohngebäuden eingesetzt. Im Großen Stil kommt diese Energieform noch nicht zum Einsatz und spielt bislang eine eher untergeordnete Rolle. Für die Zukunft stellt Geothermie jedoch eine dauerhaft verfügbare nachhaltige Energiequelle dar.

Gleiches gilt für Wasserstoff aus grüner Energie. Mit der Power-to-Gas Technologie lässt sich durch Wasserelektrolyse unter Einsatz elektrischen Stroms Wasserstoff herstellen. Sofern der verwendete Strom aus alternativen Energiequellen stammt, entsteht so beispielsweise grüner Wasserstoff, der in Brennstoffzellen eingesetzt werden kann. Aber auch Methan und Ammoniak lässt sich auf diese Weise erzeugen. Interessant ist das Verfahren vor allem für überschüssigen Strom, der beispielsweise dann erzeugt wird, wenn bei Sonnenschein auch noch Wind bläst. Durch die Umwandlung in Gas lässt sich die nicht benötigte Energie speichern und zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, beispielsweise um Wasserstoff-Fahrzeuge zu betanken oder Schiffsmotoren mit Brennstoffzellen anzutreiben. Auch die spätere Rückverstromung in Gaskraftwerken ist möglich. Trotzdem haben diese Verfahren einen relativ niedrigen Wirkungsgrad und sind (noch) teurer und ineffizienter als beispielsweise die Umwandlung überschüssigen Stroms in Wärme (Power-to-Heat). Wird konventioneller Strom zur Erzeugung des Wasserstoffs eingesetzt, so wirkt sich der geringe Wirkungsgrad der Brennstoffzellen Technologie nachteilig aus. Aus diesem Grund sind Brennstoffzellen-Aktien wie Nel Asa, Ballard Power oder Plug Power für uns keine Erneuerbare Energie Aktien. Diese Aktien behandeln wir separat in unserem Artikel: Die besten Wasserstoff Aktien und Brennstoffzellen Aktien

Windkraft und Solarenergie für Anleger am interessantesten

Die für Anleger interessantesten erneuerbaren Energien sind Windkraft und Solarenergie. Die anderen alternativen Energiearten lassen sich wie Wasserkraft nur schwer mit Einzelprojekten ausbauen oder sind wie großangelegte Geothermie Anlagen und grüner Wasserstoff noch zu teuer und daher noch Zukunftsmusik.

Hannon Armstrong: Erneuerbare Energien REIT mit attraktiver Dividende

Eine besondere ist Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure ( : US41068X1000 – : A1T9C5 – Symbol: HASI – Währung: USD), ein auf Investitionen in Klimalösungen fokussierter REIT. Ein REIT (Abkürzung für Real-Estate-Investment-Trust, ausgesprochen „Riet“) ist eine , die Gelder zur Anlage im Immobiliensektor einsammelt und dafür besondere Qualitätskriterien und Transparenzpflichten erfüllen muss. Hannon Armstrong finanziert beispielsweise Wind- und Solaranlagen, grüne Infrastrukturprojekte, energieeffiziente Immobilien oder Lösungen zur Reduktion von CO2 Emissionen. Seit dem Jahr 2020 wurden bereits mehr als 450 nachhaltige Projekte finanziert, die in der Regel wiederkehrende, vorhersehbare Kapitalflüsse aufweisen. Die Projektbetreiber weisen als Schuldner meist eine hohe Kreditwürdigkeit auf, da es sich größtenteils um Städte, Kommunen, Krankenhäuser oder Versorgungsunternehmen handelt. Aktuell beträgt das für institutionelle Kunden verwaltete Vermögen rund 7,4 Mrd. USD, während das eigene Projektportfolio rund 2,9 Mrd. USD umfasst. Laut eigenen Angaben ist die Pipeline mit neuen Projekten gut gefüllt.

2,6 % Dividendenrendite & Analystenempfehlung mit Kursziel 80 USD

Für 2021 erwarten Analysten bei einer Umsatzsteigerung um 9 % auf 104 Mio. USD ein in Höhe von 1,70 USD (+10 % zum Vorjahr). Im kommenden Jahr 2022 sollen bei 122 Mio. USD Umsatz (+17 %) bereits 1,83 USD erzielt werden. Da REITs gemäß Vorgabe mindestens 90 % des Nettogewinns als Dividende an die Aktionäre auszahlen müssen, verfügt der REIT im Gegensatz zu vielen anderen Erneuerbare Energien Investments über eine attraktive Dividende. Diese beträgt auf Quartalsbasis aktuell 0,35 USD, so dass sich eine annualisierte Jahresdividende von 1,40 USD ergibt. Auf dem aktuellen Kursniveau von 54 USD ergibt sich so eine Dividendenrendite von 2,6 %. Das ist zwar im Vergleich zu anderen REITS nicht unbedingt günstig, aber dafür stimmen bei Hannon Armstrong die Zukunftsperspektiven. Christopher Souther von der Investmentbank B. Riley Financial bewertet Hannon mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 80 USD. „Wir sehen erste Anzeichen dafür, dass das Unternehmen von der Politik der Biden-Administration und einem Aufschwung bei erneuerbaren Energien profitieren kann„.

Erneuerbare Energien ETF als Alternative zu Einzelaktien: Der iShares Global Clean Energy ETF

Wer nicht mit Einzelaktien auf Erneuerbare Energien setzen möchte, der kann mit einem Erneuerbare Energien ETF auf eine positive Entwicklung der gesamten Branche setzen. Der 5 Mrd. USD schwere iShares Global Clean Energy ETF (ISIN: IE00B1XNHC34 – WKN: A0MW0M – Symbol: IQQH – Währung: USD) deckt alle Themen wie Energie aus Sonne, Wind, Wasser und Brennstoffzellen ab. Allein im Jahr 2020 konnten Anleger mit dem Green Energy ETF – vor allem dank der stark gewichteten Solarwerte – eine Kursverdopplung erzielen. Es gibt aber auch noch andere New Energy ETFs. Dazu zählen beispielsweise der in Euro notierte Lyxor New Energy ETF (ISIN: FR0010524777 – WKN: LYX0CB – Symbol: LYM9 – Währung: EUR), der mit seinem Anlagevolumen von 1,1 Mrd. Euro in die 40 weltgrößten Erneuerbare Energien und Energieeffizienz Unternehmen des World Alternative Energy Total Return investiert. Mit 110 Mio. USD Fondsvolumen deutlich kleiner ist der L&G Clean Energy ETF (ISIN: IE00BK5BCH80 – WKN: A2QFEN – Symbol: RENW – Währung: USD), der den Solactive Clean Energy Index nachbildet. Die enthaltenen Unternehmen sind in der gesamten Wertschöpfungskette der Branche für saubere Energien aktiv.

Die besten Erneuerbare Energien Aktien 2021

Erneuerbare Energien Aktien sind relativ schwankungsfreudig und daher nicht unbedingt für sehr risikoscheue Anleger geeignet. Es spricht trotzdem einiges dafür, dass für Erneuerbare Energien Aktien glänzende Zeiten bevorstehen. Die Anstiege nach dem Wahlsieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl sind mittlerweile auskonsolidiert und verdaut. Im Idealfall startet schon bald eine neue Anstiegswelle innerhalb des langfristigen Aufwärtstrends „grüner Aktien“. In der folgenden Tabelle haben wir für Sie eine Aktien-Liste von zehn Erneuerbare Energien Aktien für 2021 zusammengestellt, unsere Erneuerbare Energien-Aktien-Liste. Drei besonders aussichtsreiche, marktführende Werte im Bereich nachhaltiger Energie stellen wir Ihnen anschließend näher vor.

Erneuerbare Energien Aktien Liste:

Erneuerbare Energien Aktie Bereich ISIN Symbol Währung Brookfield Renewable Wasser-, Wind- und Solarprojekte CA11284V1058 BEPC USD Canadian Solar Solarmodule CA1366351098 CSIQ USD Enphase Energy Technik für private Solaranlagen US29355A1079 ENPH USD Atlantica Sustainable Infrastructure Wasser-, Wind- und Solarprojekte GB00BLP5YB54 AY USD Nextera Energy US-Energieversorger mit Fokus auf grünen Strom US65339F1012 NEE USD Nordex Windkraftanlagen DE000A0D6554 NDX1 EUR Siemens Gamesa Windkraftanlagen ES0143416115 SGRE EUR Solaredge Wechselrichter für Photovoltaik US83417M1045 SEDG USD Vestas Windkraftanlagen DK0061539921 VWSB EUR Ormat Technologies Geothermie US6866881021 ORA USD

Enphase Energy: Smarte Solarstromanlagen mit integriertem Speicher für zu Hause

Enphase Energy (ISIN: US29355A1079 – WKN: A1JC82 – Symbol: ENPH – Währung: USD), mit Sitz in Fremont, Kalifornien, ist ein globales Energietechnologieunternehmen und der weltweit führende Anbieter von Mikro-Wechselrichter-basierten Solarsystemen mit integriertem Stromspeicher. Das Unternehmen produziert intelligente, einfach zu bedienende Lösungen, die Solarstromerzeugung, Speicherung und Energiemanagement auf einer intelligenten Plattform verbinden. Das halbleiterbasierte Mikro-Wechselrichtersystem wandelt Energie auf der Ebene der einzelnen Solarmodule um und bietet einen systembasierten Hightech-Ansatz für die Erzeugung, Speicherung, Steuerung und Verwaltung von Solarenergie. Die Anlagen für Privathaushalte und Firmen lassen sich per Software webbasiert steuern und überwachen. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen in Nordamerika, Europa und Australien bereits mehr als 1,4 Mio. Anlagen und insgesamt 34 Mio. Mikro-Wechselrichter installiert.

Beeindruckendes Wachstum bei Umsatz und Gewinn & Aktienrückkaufprogramm

Das stark wachsende Unternehmen, das aktuell auf eine Börsenbewertung von 23 Mrd. USD kommt, konnte die Umsätze in den vergangenen drei Jahren im Schnitt um +52 % steigern. Die Gewinne legten im selben Zeitraum mit durchschnittlich +398 % Steigerung sogar noch stärker zu. Für das laufende Geschäftsjahr 2021 rechnen Analysten mit einer Umsatzsteigerung von +70 % von 774 Mio. USD auf 1,3 Mrd. USD sowie mit einer Gewinnsteigerung um +45 % von 1,37 USD je Aktie auf 1,99 USD je Aktie. Im kommenden Jahr werden bei 1,8 Mrd. USD Umsatz (+35 %) bereits 2,69 USD Gewinn je Aktie (+35 %) erwartet. Kürzlich hat das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Mio. USD mit bis 2024 beschlossen, nachdem ein über 200 Mio. USD gerade abgeschlossen wurde.

Aktie mit glänzenden Zukunftsaussichten

Die Enphase-Aktie, die zum Jahreswechsel 2018/19 noch bei gerade mal 5 USD notierte hat bereits einen steilen Anstieg hinter sich, der die Aktie bis auf Höchststände bei 229 USD trug. Es ist also keine Frage, die Enphase Energy Aktie ist auf dem aktuellen Kursniveau von 170 USD nicht mehr ganz günstig bewertet. Da die Systeme des Unternehmens sowohl technologisch als auch in Sachen Benutzerfreundlichkeit absolut marktführend sind, ist für die rasant wachsende Firma ein Bewertungsaufschlag auf die Konkurrenz aber auf alle Fälle gerechtfertigt. Die Enphase Aktie, die mitunter starke Kursschwankungen verzeichnet, ist vor allem für langfristig orientierte Anleger geeignet, denen die hohe Volatilität der Solar Aktie nichts ausmacht. Am besten wäre es für Einstiege einen Rücksetzer in den Kursbereich 140 USD bis 150 USD abzuwarten. Langfristig hat die Enphase Aktie glänzende Aussichten.

Siemens Gamesa: Einer der weltgrößten Hersteller von Windkraftanlagen

Siemens Gamesa Renewable Energy (ISIN: ES0143416115 – WKN: A0B5Z8 – Symbol: SGRE – Währung: EUR), mit Sitz in Bilbao, Spanien, ist einer der weltweit führenden Hersteller von Windenergieanlagen. Das Unternehmen ging 2016 aus der Fusion der spanischen Firma Gamesa mit dem Windkraftgeschäft von Siemens hervor. Der Siemens Konzern hält weiterhin 67,1 % der Anteile, während sich die restlichen 32,9 % im befinden. Kerngeschäft ist die Konstruktion und Herstellung von Windturbinen. Damit erzielt das Unternehmen mehr als 80 % seines Umsatzes. Der Rest der Umsatzerlöse wird mit dem Betrieb und der Wartung der Turbinen erzielt. Siemens Gamesa gehört mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China neben Vestas, Goldwind und GE Wind zu den vier größten Herstellern von Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen weltweit. Vor allem bei Offshore-Anlagen ist das Unternehmen unumstrittener Weltmarktführer. Weltweit wurden in 75 Ländern bereits Anlagen mit einer Leistung von 107 GW installiert.

Siemens Gamesa arbeitet darüber hinaus an Konzepten zur Herstellung von Wasserstoff aus Windkraft. Das Unternehmen hält es bis 2030 für möglich, Wasserstoff ohne CO2-Emissionen direkt in den Windkraftanlagen genauso günstig zu produzieren, wie derzeit mit fossiler Energie. Das wäre ein Meilenstein für die Bereitstellung von grünem, also mit erneuerbaren Energien hergestelltem, Wasserstoff. Grüner Wasserstoff ist nach Ansicht des Unternehmens der einzige Weg, um schwer zu elektrifizierende Branchen wie den Flugverkehr und die Schwerindustrie tatsächlich bis 2050 klimaneutral zu bekommen.

Komplettübernahme durch Siemens jederzeit möglich

Kürzlich wurde die Siemens Gamesa Aktie kurzzeitig vom Handel ausgesetzt, nachdem es in spanischen Medien Berichte über eine möglicherweise bevorstehende vollständige Übernahme durch den Mutterkonzern Siemens mit anschließendem gab. Die Berichte wurden jedoch umgehend dementiert, es sei kein Angebot geplant. Trotzdem ist eine Übernahme jederzeit denkbar, denn das zukunftsträchtige Geschäft mit erneuerbaren Energien soll bei Siemens Energy künftig eine tragende Rolle spielen. Aktuell denkt der deutsch-spanische Windanlagenbauer aber über einen Börsengang des Joint Venture-Unternehmens Windar nach. Das Unternehmen, das Türme für Windräder herstellt, gehört zu einem Drittel Siemens Gamesa und zu zwei Dritteln dem spanischen Stahlröhren-Hersteller Daniel Alonso.

Turnaround für das Jahr 2021 erwartet

Das deutsch-spanische Unternehmen, das an der Börse zu aktuellen Kursen von 27 Euro mit rund 18 Mrd. Euro bewertet wird, verzeichnete im Geschäftsjahr 2019/20 leicht rückläufige Umsätze in Höhe von 9,5 Mrd. Euro und schreibt derzeit noch Verluste, die im Jahr 2020 bei 918 Mio. Euro lagen. Allerdings dürfte der Turnaround nicht mehr weit sein, denn die Auftragslage verbesserte sich zuletzt signifikant. Beim Auftragsbestand gab es im Jahr 2020 einen Rekord-Zuwachs von 14,7 Mrd. Euro auf satte 30 Mrd. Euro und Anlagen mit insgesamt mehr als 15 GW Leistung. Analysten schätzen, dass Siemens Gamesa bereits im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 bei 10,4 Mrd. Euro Umsatz einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,38 Euro erzielen wird. Für das kommende Geschäftsjahr liegt die mittlere Schätzung bereits bei 11,1 Mrd. Euro Umsatz und 0,72 Euro Gewinn je Aktie.

Korrektur bietet Einstiegsgelegenheit für Erneuerbare Energien Anleger

Die Siemens Gamesa Aktie befindet sich wie die meisten anderen Erneuerbare Energien Aktien auch seit Jahresanfang in einer Korrekturbewegung. Von den Höchstkursen bei 41,49 Euro ist die Aktie, die aktuell bei 27 Euro notiert wieder ein gutes Stück entfernt. Aus unserer Sicht bietet die Korrektur sowie der bevorstehende Breakeven eine gute Einstiegsgelegenheit für längerfristig orientierte Anleger. Siemens Gamesa ist sicher kein schwankungsarmes „Witwen- und Waisenpapier“. Wer mit Siemens Gamesa im Bereich der erneuerbaren Energien investieren möchte, der sollte schon ein paar Windstärken aushalten. Mittel- bis langfristig könnte die Aktie ihre bisherigen Höchststände bei entsprechend guter operativer Entwicklung durchaus wieder erreichen.

Atlantica Sustainable Infrastructure: Erneuerbare Energien Aktie mit satter Dividendenrendite

Atlantica Sustainable Infrastructure (ISIN: GB00BLP5YB54 – WKN: A116CH – Symbol: AY – Währung: USD), mit Sitz in Großbritannien erstellt und betreibt in erster Linie Erneuerbare Energie Projekte, aber investiert daneben auch in Infrastruktur für saubere Energie. Das eigene Portfolio an erneuerbare Energie-Projekten wird durch Speicherlösungen sowie effiziente Infrastrukturanlagen, wie beispielsweise saubere Erdgasleitungen ergänzt. Neben dem Energiesektor ist das Unternehmen z.B. mit Wasserentsalzungsanlagen auch im Bereich der Wasserinfrastruktur tätig, einem Sektor, der für eine nachhaltige Entwicklung ebenfalls von zentraler Bedeutung ist. Derzeit besitzt Atlantica weltweit ein Portfolio aus 28 Anlagen mit insgesamt 1,6 GW installierter Kapazität für erneuerbaren Strom, wobei 90 % auf Solarstrom und der Rest auf Wind- und Wasserkraft entfällt. Dazu kommen ca. 343 MW die mit effizienter Technologie aus sauberem Erdgas produziert werden. Die Anlagen des Unternehmens befinden sich in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem mittleren Osten und in Afrika und haben eine durchschnittliche Vertragsrestlaufzeit von etwa 17 Jahren.

Satte Dividendenrendite von 4,6 %

In den vergangenen drei Jahren stagnierte das Wachstum von Atlantica Sustainable Infrastructure zwar, aber nun geht es wieder voran. Im laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz um +14 % von 1,01 Mrd. USD auf 1,15 Mrd. USD gesteigert werden. Dabei soll der Gewinn von Corona bedingt niedrigen 0,12 USD im Vorjahr auf 0,94 USD je Aktie gesteigert werden. Im kommenden Jahr sollen bei 1,26 Mrd. USD Umsatz (+10 %) dann 1,22 USD Gewinn je Aktie geschrieben werden. Da das Unternehmen einen hohen erwirtschaftet, kann dieses es sich sogar leisten, mehr als den Nettogewinn an die Aktionäre auszuschütten. Das Unternehmen, das an der Börse aktuell mit rund 4 Mrd. USD bewertet ist, schüttet aktuell eine in Höhe von 0,43 USD an die Aktionäre aus, was einer annualisierten Dividende von 1,72 USD entspricht. Auf dem aktuellen Kursniveau von 37 USD entspricht dies einer außerordentlich hohen Dividendenrendite von 4,6 %.

Spekulative Einstiegsgelegenheit für langfristig orientierte Anleger

Die Aktie von Atlantica Sustainable Infrastructure befindet sich in einem stetigen, langfristigen Aufwärtstrend, der allerdings stärkere Schwankungen aufweist. Seit Anfang 2021 ein neues von 48,49 USD erzielt wurde, befindet sich der Wert jedoch in einer Korrekturbewegung und notiert aktuell knapp unter 37 USD. Auf diesem Kursniveau können spekulativ orientierte Anleger durchaus über einen längerfristigen Kauf nachdenken. Denn auch den Analysten gefällt die Aktie: Raymond James-Analyst David Quezada beispielsweise sieht für die Aktie, die er auf Outperform einstuft, ein 12-Monats-Kursziel von 47 USD. Das halten wir ebenfalls für realistisch.

Fazit: Zukunftsinvestment erneuerbare Energien

Die erneuerbaren Energien sind den Kinderschuhen entwachsen. Nach zwei Jahrzehnten, in denen regenerative Energien wie Solar- und Windkraft mal einen Aufschwung und anschließend wieder einen ernüchternden Abschwung erlebt haben, dürften in der Form vorbei sein. Denn mittlerweile sind Erneuerbare Energien nicht mehr von Subventionen abhängig und damit voll wettbewerbsfähig. Um die Ziele der Energiewende zu erreichen, werden in den kommenden Jahren viele Milliarden in die Branche investiert werden. Die technologisch führenden Unternehmen dürften daher auf absehbare Zeit ansprechende Wachstumsraten erzielen und so auch ihren Unternehmenswert entsprechend steigern. Mit den drei vorgestellten Aktien Enphase Energy, Siemens Gamesa und Atlantica Sustainable Infrastructure können auch Sie als Anleger Sie vom Zukunftsthema und Langfristtrend zu erneuerbaren Energien profitieren.

