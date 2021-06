Die Party ist für die Covestro Aktie vorbei – Bärenalarm!:

Starke Schwankungen, am Ende aber nur ein kleines Plus bei der Covestro-Aktie: Das klingt nach viel Rauch um nichts. Aber das war die Reaktion auf eine markante Erhöhung der Gewinnprognose, daher muss man jetzt genau hinschauen!

Am späten Dienstagabend kam die Überraschung: Der Polymerspezialist Covestro hebt die Gewinnprognose für 2021 an. Und das nicht nur leicht, sondern gewaltig. Statt der bislang als Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) gesehenen Spanne von 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro erwartet Covestro jetzt 2,2 bis 2,7 Milliarden. Wobei diese massiv verbesserte Gewinnerwartung offenbar vor allem auf einer deutlich stärker gesehenen Gewinnmarge basiert, denn das Wachstum des mengenbezogenen Volumens im Kerngeschäft sieht Covestro unverändert im Bereich von 10 bis 15 Prozent.

Nichtsdestotrotz eine beeindruckende Meldung, die auch noch auf eine aussichtsreiche charttechnische Konstellation traf. Aber am Ende wurde der Ausbruchsversuch abverkauft. Und die Anleger dürften sich zu Recht fragen: Wenn es den Bullen schon bei derartigen „good news“ nicht gelingt, sich durchzusetzen, wann dann?

Interessant war nicht nur, dass ein zeitweiliger Anstieg um knapp 3,5 Prozent großenteils wieder abverkauft wurde, sondern auch die ersten Reaktionen der Analysten. Zwar reagierten vier Experten sofort am Mittwoch und hoben alle ihre Kursziele an. Aber nur zwei Analysten verbanden die Kursziel-Erhöhung mit einem „Kaufen“-Rating. Ein anderer sieht die Covestro-Aktie als Halteposition, der vierte sogar als Verkauf – wieso? Es fällt auf, dass die Mehrzahl der Analysten Covestro zwar aktuell als kaufenswert sieht, die Spanne der Analysten-Kursziele aber von 50 bis 76 Euro reicht. Das ist ein weites Feld, das die Problematik widerspiegelt, mit der man sich hier konfrontiert sieht.

Die neue Gewinnprognose würde bei Erreichen des oberen Endes der Spanne, d.h. 2,7 Milliarden Euro, ein EBITDA bedeuten, das knapp 70 Prozent über dem des Prä-Corona-Jahres 2019 läge. Das klingt aber nur so lange herausragend, bis man sich ansieht, dass 2019 für Covestro bereits ein sehr schlechtes Jahr war. Die wirklich starken Jahre waren 2017 und 2018. Und diese jetzt als möglich erachteten 2,7 Milliarden Euro im EBITDA wären nur etwa die Hälfte dessen, was Covestro in den Jahren 2017/18 erreicht hatte. Wenn man sich dann ansieht, dass die Aktie damals ihr Rekordhoch bei 95,78 Euro erreichte, käme man zu dem Schluss, dass die Aktie bei der Hälfte des damaligen Gewinns mit einem korrekt bewertet wäre, der halb so hoch liegt wie das damalige Hoch. Und das wären eben Kurse um 50 Euro.

Derart skeptische Gedanken wären schnell vom Tisch, wenn Covestro den charttechnischen Matchball, den der Kursverlauf den Bullen geliefert hatte, doch noch umsetzt. Sie sehen, dass die Aktie aus der Anfang März begonnenen Korrektur schnell in eine Bodenbildung überging, die man mit etwas Phantasie als leicht hängende, umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation ansehen könnte. Die entscheidende Zone, deren Überwinden den Weg an das bisherige Jahreshoch bei 63,24 Euro und, bei entsprechendem Schwung, auch darüber hinaus freigeben würde, liegt bei 58,50/59,25 Euro. Aber genau dort blieb die Aktie am Mittwoch hängen, hatte am Tagestief sogar im Minus gelegen.

Der Kurs müsste die umgehend über diesen Bereich 58,50/59,25 Euro hinaus, ansonsten wäre der Effekt der Prognoseanhebung verpufft und das Risiko groß, dass sich die skeptische Sichtweise durchsetzt. Auf der Unterseite muss sich das gestrige Tagestief nebst der gestern verteidigten 20-Tage-Linie im Bereich 56,50/56,78 Euro halten, sonst würde dieser Ausbruchsversuch zum Bumerang.