Costco: Hätte hätte Fahrradkette:

Costco Wholesale ist der Betreiber der gleichnamigen Warenhauskette und einer der US-Marktführer in diesem Bereich.

Eine Maschine

Wenn man die Kursentwicklung von Costco über die Jahre hinweg beobachtet, wird eins ganz schnell klar: Die Aktie ist ein massiver Outperformer, dazu kaum volatil und notiert eigentlich immer am Allzeithoch. Als Anleger kann man es rückblickend nur bereuen, nicht investiert zu sein. Costco scheint unkaputtbar zu sein, das zeigt auch die aktuelle Krise, doch dazu später mehr. Die langfristig überaus starke Entwicklung der Aktie hat nur einen Grund, Sie werden es schon ahnen: Fundamentaldaten. Costco konnte den Umsatz in den letzten zehn Jahren von 77,95 auf 152,70 Mrd. USD nahezu verdoppeln. Gleichzeitig verbesserte die Profitabilität und das Ergebnis kletterte von 2,92 auf 8,26 USD je Aktie.

Machen Sie sich das Leben einfacher

Starke Unternehmen bleiben stark und schwache Unternehmen bleiben schwach. Es ist banal, doch an der Börse verhalten sich Anleger, als wäre das nicht der Fall. Es werden Aktien von Schrottunternehmen gekauft, als spiele das gar keine Rolle. Ich habe das nie verstanden und werde es auch nicht. Selbst wenn es nur ein Trade werden soll, es ergibt keinen Sinn. Nehmen wir als Beispiel die auf Sicht von 12 Monaten schwächste Aktie im S&P500: Occidental Petroleum. Die Aktie ist um 68% eingebrochen. Nun könnte man argumentieren, das sei doch klar, es liege am schwachen Ölpreis. Tatsächlich konnte man mit der Aktie auch in den 15 Jahren zuvor kein Geld verdienen. Zufall? Nun die Frage an alle kurzfristigen Trader: Wo wird es Ihnen leichter fallen, einen schönen Longtrade – und die machen 99% der Handelsaktivität aus – mitzunehmen? Bei Occidental oder Costco? Streichen Sie all die Looser aus Ihrer Watchlist und Ihrem Aktienuniversum. Verschwenden Sie nicht ihre Zeit damit. Diese Zeit fehlt Ihnen an anderer Stelle, nämlich bei den Outperformern.

Corona? War da was?

Stark bleibt also stark, das zeigt sich gerade in Krisen. Costco hat ein sicheres Geschäftsmodell und zudem eine saubere Bilanz. Zweites gilt für alle Top-Unternehmen, es liegt ihnen im Blut. Covid-19 stellt das Unternehmen zwar auch vor Herausforderungen, doch man meistert sie und geht gestärkt daraus hervor. Kleine Konkurrenten sterben einfach weg. Vergangene Woche hat man Zahlen vorgelegt, die bis in den Mai hinein reichen. Die Erwartungen wurden erfüllt. Der Umsatz legte auf Jahressicht zu, der Gewinn war nur leicht rückläufig. Im Mai lag der Umsatz je Niederlassung 9,7% über dem Vorjahr. Das Online-Geschäft hat sich mehr als verdoppelt. Das ist wirklich enorm stark. Selbst in diesem Umfeld soll der Gewinn im Gesamtjahr weiter zulegen. Dazu gibt es nicht mehr viel zu sagen. Im Gegenzug ist Costco aber auch hoch bewertet. Ein Schnäppchen ist die Aktie nicht. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass sie zukünftig weiterhin den Markt schlagen wird.

Chart

Die Aktie ist übergeordnet klar bullisch. Für antizyklische Anleger sind die Unterstützung bei 300 und 290 USD interessant, ebenso der Aufwärtstrend nahe 285 USD. Gelingt ein Wochenschluss über 310 USD, kommt es hingegen zu einem Kaufsignal mit möglichen Kurszielen bei 317 und 325 USD.