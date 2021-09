Tencent sieht immer besser aus:

Auch Tencent hat eine massive Korrektur hinter sich. Die Gründe sind weithin bekannt und unter dem Strich wurden dreieinhalb Jahre an Kursgewinnen wieder ausgelöscht.

Aktuell notiert die nahezu auf demselben Niveau wie im Januar 2018.

Korrekturen von diesem Ausmaß sind bei Tencent selten, wie man im erkennen kann, ist es aber nicht das erste Mal, dass die Aktie gehörig unter die Räder kommt.

Es wäre gut möglich, dass der auch nach diesem Absturz wieder eine ähnliche Entwicklung verzeichnen wird, wie es nach 2018 der Fall sein wird.

Ausblick und Bewertung

Kann Tencent in Zukunft auch nur annähernd so stark wachsen, wie man es in der Vergangenheit konnte, ist die aktuelle Bewertung mit einer P/E von 21 attraktiv.

In den letzten fünf Jahren lag die P/E durchschnittlich bei 42. Wir sind derzeit also weit von dem entfernt, was man früher für Tencent zahlen musste.

Unter dem Strich ergäbe das nur Sinn, wenn man davon ausgeht, dass sich die Profitabilität oder das perspektivische Wachstum halbiert hat.

Das dürfte aber eher unwahrscheinlich sein.

Darüber hinaus ist der Wert von Tencent selbst maßgeblich von all den Beteiligungen abhängig, die man in allen Herren Länder besitzt und auf deren Geschäft die chinesische Regierung kaum oder gar keinen Einfluss hat.

Einer Studie von Bernstein zufolge hat das Investment-Portfolio von Tencent einen Gesamtwert von 259 Mrd. USD. Das entspricht rund 40% des Börsenwerts von Tencent.

Dementsprechend ist die P/E, die man für das operative Geschäft eigentlich zahlt, noch deutlich geringer als 21.

Für ein Unternehmen mit historischen und aktuellen Wachstumsraten von über 30% ist das alles andere als hoch gegriffen.

Chart vom 06.09.2021 Kurs: 63,11 Kürzel: TCEHY – Wochenkerzen

Tencent ist zur zentralen Unterstützungszone zwischen 50 und 55 USD zurückgekommen.

Aus Sicht der Bullen sollte die Aktie möglichst nicht unter 50 USD fallen.

Aus technischer Sicht stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Aktie zeitnah den Boden ausbilden wird oder ihn schon gefunden hat.

Gelingt ein Anstieg über 65 USD, kommt es zu einem prozyklischen Kaufsignal. Mögliche Kursziele liegen bei 70 sowie 75 und 80 USD. Tencent bewegt sich weitgehend in 5-USD-Schritten.

